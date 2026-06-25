Incluso pausas de movimiento de 5 minutos pueden mejorar tu ánimo y combatir la fatiga

MIÉRCOLES, 24 de junio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tienes cinco minutos?

Un nuevo estudio, publicado en el British Journal of Sports Medicine, sugiere que cinco minutos de actividad física cada hora pueden ser suficientes para mejorar el estado de ánimo, reducir la fatiga y romper largos periodos de estar sentado poco saludable.

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Keith Díaz , del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, y sus colegas analizaron datos de casi 11.500 adultos que participaron en un desafío de movimiento de 21 días organizado por National Public Radio en Estados Unidos.

Los participantes hicieron pausas de caminata de cinco minutos cada 30, 60 o 120 minutos a lo largo del día. Luego, cada noche, rellenaban encuestas para evaluar su salud mental y física, así como su rendimiento laboral.

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Los resultados: la fatiga y el bajo estado de ánimo disminuyeron, mientras que el buen estado de ánimo aumentó en todos los grupos. Los tres horarios también resultaron prácticos y fáciles de adaptar al día.

Pero cuando los investigadores compararon los diferentes enfoques, los intervalos de movimiento cada hora parecían encontrar el mejor equilibrio entre viabilidad y efectividad.

A pesar de las preocupaciones de que alejarse del trabajo pudiera perjudicar la productividad, los investigadores ofrecieron cierta tranquilidad: "Nuestros hallazgos contrarrestan esta percepción", dijeron.

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El estudio mostró que las pausas cortas de movimiento no socavaban el rendimiento laboral y, de hecho, producían cambios pequeños pero favorables, de media (4% a 7% en el compromiso y entre 1% y 3% en rendimiento).

Los autores afirmaron que estos hallazgos demuestran que "las pausas de movimiento son implementables y eficaces, apoyando su potencial como estrategia de salud pública."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las pausas por actividad física en el lugar de trabajo.

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FUENTE: HealthDay TV, 24 de junio de 2026