Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

La visita del plantel campeón del Mundial Sub-20 mostró a un joven Lionel Messi en el cruce entre la televisión argentina y el fútbol (Video: Infobae en vivo)

El 24 de junio, Lionel Messi cumplió 39 años en pleno Mundial 2026, y Marcelo Tinelli decidió que la emisión de Infobae Mundial desde Miami fuera un homenaje en toda regla al capitán de la Selección Argentina. El conductor rescató del archivo una de las imágenes más inesperadas de la historia del espectáculo argentino: la noche de 2005 en que un Messi de 18 años, recién llegado del Mundial Sub-20, pateó penales en el estudio de Canal Nueve y le metió un gol a Tinelli, que se había puesto al arco.

La escena fue parte de la visita del plantel campeón del mundo juvenil al programa. “Estábamos todos en Canal Nueve. Fue con Daniel Hadad, que era el dueño”, recordó Tinelli al aire, antes de mostrar el video. Tinelli revivió el momento con detalle y con la misma emoción que lo vivió aquella noche.

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“Yo me puse al arco y le digo: ‘Pateame, dale, pateame’. Me dicen: ‘Este es el mejor de la selección’”, contó el conductor, antes de mostrar el video al aire. Las imágenes mostraron a un Messi joven, con la camiseta del Sub-20, respondiendo preguntas sobre su valor de mercado con la misma naturalidad que siempre lo caracterizó. Cuando Tinelli le preguntó si su pase valía 150 millones de dólares, Messi respondió con una sonrisa: “Eso dicen, no sé. No me dan un mango”.

Messi respondió en ShowMatch sobre su valor de mercado y dijo sobre su pase de 150 millones de dólares: “Eso dicen, no sé. No me dan un mango”

El partido de penales terminó con el gol de Messi adentro de la red y Tinelli en el piso, rodeado por los jugadores del Sub-20 que festejaban encima de él. “Pegó en el palo. Pegó en el palo, señores. Festeja”, narraban en ese entonces, antes de que el remate siguiente rompiera la red. El conductor recordó el episodio entre risas y con genuino afecto: “Me dejaron ahí, me dejaron ahí”, dijo al revivir la imagen de sí mismo tendido en el arco mientras los campeones del mundo juvenil celebraban a su alrededor.

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Marcelo Tinelli homenajeó a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en Infobae Mundial durante el Mundial 2026 (Video: Infobae en Vivo)

Pero la noche del cumpleaños no fue solo nostalgia. Tinelli abrió el programa con una reflexión sobre lo que Messi representa para los argentinos, apoyada en el posteo que el propio capitán había subido la noche anterior desde Dallas, donde se lo veía entrenando con una canción de La T y la M de fondo. La letra decía: “Tierra de trabajadores buscando el peso. De la gente que confía en el proceso”. Tinelli se detuvo en esa frase y la desarrolló en vivo. “Tierra de trabajadores buscando el peso. O sea, primero se acuerda de lo que es Argentina, de los que luchan y la reman desde la mañana”, dijo, y señaló que esa elección musical no era casual: Messi, con 39 años y en pleno torneo, seguía eligiendo hablar del equipo y del proceso colectivo antes que de sus propios logros.

Tinelli recordó la noche de 2005 en ShowMatch cuando Messi, con 18 años, pateó penales y le hizo un gol en Canal Nueve

Yiyo Garcilazo, que acompañó la emisión desde el estudio, sumó su propio recuerdo del vínculo entre Tinelli y Messi, y destacó el rol que el conductor jugó en un momento en que la figura del rosarino recibía críticas dentro del país. “Vos fuiste uno de los pocos que levantó la mano por Leo en un momento que se le pegaba mucho”, le dijo Garcilazo. Tinelli no esquivó el tema. Recordó que cuando Messi anunció su alejamiento de la Selección, él salió a hablar públicamente en su defensa. “¿Cómo se va a ir Messi, se quiere ir de la selección? Qué locura. Una aberración lo que estábamos diciendo”, dijo, y recordó que incluso antes de ese momento ya le había dicho por teléfono lo que pensaba.

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Garcilazo también evocó una frase que el hijo de Messi le habría dicho al rosarino en uno de los momentos más difíciles de su relación con la Selección: “¿Para qué volvés, papá, si te critican toda la Argentina?”. La anécdota, recogida en una entrevista con el periodista Pablo González, fue mencionada como uno de los testimonios más duros de aquella etapa.

Santi Grizas, por su parte, recordó la nota que el programa No hay dos sin tres le realizó a Messi, que luego fue replicada en Videomatch: una escena con actores disfrazados de gauchos que, según Tinelli, “si la agarrás fuera de contexto hoy, van a decir cualquier cosa”. También evocó la visita al Camp Nou en 2009, cuando viajaron con el humorista Toti Ciliberto para filmar una nota en el estadio del Barcelona. “En ese momento no había redes sociales. Entrábamos al estadio del Barcelona y Leo se prendía a todo eso”, recordó Tinelli, y describió la relación con el jugador como la de un amigo de la familia: “Cuando venía Leo era un amigo, venía a casa como, bueno, siempre un amigo”.

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Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.