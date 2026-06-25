Mario Kempes: “Si Argentina vuelve a ser campeona del mundo será la mejor selección de todos los tiempos”

Mario Kempes, campeón del Mundo con Argentina y goleador del certamen en 1978

Mario Kempes es una referencia ineludible a la hora de analizar a la selección argentina. Campeón del Mundo con Albiceleste en 1978 y goleador del certamen disputado aquel año en el país, el Matador se encuentra por estos días en los Estados Unidos, siguiendo de cerca la Copa del Mundo.

En diálogo con Infobae, el ex goleador destacó el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Selección, elogió el momento de Lionel Messi y aseguró que el equipo mantiene el espíritu competitivo que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

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Además, el campeón del mundo en 1978 habló de los candidatos al título, la actualidad de Brasil, España y Uruguay, y dejó una frase contundente sobre el lugar que ocuparía este seleccionado en la historia si logra defender con éxito la corona.

- ¿Qué le dejó el triunfo de Argentina contra Austria?

- Muy buenas sensaciones. Austria puso un poco más de presión que el rival del primer partido (Argelia), pero tampoco generó demasiado peligro. Argentina hizo un buen encuentro, entendiendo que lo importante era ganar. Hubo oportunidades y, más allá de esos minutos de desconcierto después del penal errado por Messi, el partido fue prácticamente todo de Argentina.

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- ¿Ve un equipo consolidado desde el inicio del Mundial?

- Sí. Veo un equipo tan convencido como el que empezó el Mundial de Qatar. Mantiene la misma sintonía, las mismas ganas y una identidad de juego muy clara. A pesar de las caras nuevas que se incorporaron, sigue funcionando muy bien.

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El "Matador" se encuentra en Estados Unidos siguiendo el Mundial (Foto EFE/Miguel Ángel Polo)

- ¿Cuánto tiene que ver Lionel Scaloni en este presente?

- Todo. Scaloni tiene muchísimo que ver. Él es quien trabaja diariamente con los jugadores. Antes del Mundial se lo notaba preocupado por el estado físico y futbolístico de algunos jugadores, pero logró recuperarlos. Hoy, prácticamente tiene a todos en condiciones y eso es fundamental.

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- ¿Cuál es la principal fortaleza de este grupo?

- Lo anímico. Es un grupo muy unido, donde todos tiran para el mismo lado. Hay mucha generosidad. Todos entienden su rol y trabajan por un objetivo común. Esa unión es una de las grandes virtudes de esta Selección.

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- ¿Puede Argentina lograr algo que parece tan difícil como repetir un título mundial?

- Por lo que vi hasta ahora, sí. Está cerca. Pero esto es fútbol y nunca sabes qué puede pasar. Lo importante es que va por el buen camino.

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- ¿Qué selecciones vio mejor en esta primera fase?

- Argentina y Francia son las que más me gustaron. Inglaterra también tuvo momentos muy buenos. Después, hay equipos que todavía tienen cosas por corregir.

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- ¿Le sorprendió el arranque irregular de algunas potencias?

- Sí, aunque en los Mundiales suele pasar. España tuvo problemas en su debut, Uruguay también sufrió en sus primeros partidos. Portugal era una selección que yo veía con muchas posibilidades, pero no me convenció en su presentación. De todas maneras, todavía queda mucho torneo.

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- ¿Ve diferencias entre esta Selección y la que ganó Qatar 2022?

- No demasiadas. Messi sigue siendo el jugador diferente. Más allá del penal errado, continúa marcando diferencias. El funcionamiento colectivo sigue siendo muy parecido.

- ¿Messi todavía lo sigue sorprendiendo?

- Hablar de Messi ya es muy difícil, porque parece que no quedan palabras para describirlo. Pero sí me sorprendió cómo llegó a este Mundial. Pensé que quizás le iba a costar un poco más por la liga donde juega actualmente, pero está fresco, lúcido, con muchas ganas y muy preciso.

- Con 39 años Messi sigue compitiendo al máximo nivel. ¿Cómo explica eso?

- Porque entiende el juego como pocos. Messi sabe caminar la cancha. Lo hizo en Barcelona, en París y también en la MLS. No corre por correr. Está siempre ubicado donde tiene que estar. Y cuando recibe la pelota, ya sabe qué hacer. Esa es la diferencia entre los que corren sin sentido y los que piensan el fútbol.

- ¿Argentina es hoy la mejor selección del Mundial?

- Por lo que vi hasta ahora, sí, junto con Francia. Pero cuando empiezan los cruces cambia todo. Ahí ya no hay margen de error.

- Usted jugó y ganó un Mundial. ¿Los dos primeros partidos sirven para medir realmente dónde está parada una selección?

- El primer partido es siempre el más difícil para todos. No sé por qué, pero es así. Muchos equipos entran con nervios, con tensión. Después, a medida que avanza el torneo, las cosas se acomodan.

Una imagen histórica. El festejo de Kempes frente a Holanda en la final del Mundial 78

- ¿Cómo ve a Brasil?

- Depende demasiado de Vinicius. Es mucho peso para un solo jugador. Tiene buenos futbolistas, pero todavía Carlo Ancelotti no encontró el funcionamiento ideal. Y el tiempo empieza a correr.

- Si Argentina vuelve a cruzarse con España o Uruguay, ¿hay algún rival preferible?

- Argentina tiene que ganarle al que le toque. Si querés llegar a una final, no podés elegir rivales. Hay que respetar siempre al adversario, pero también confiar en tu propio juego.

- ¿Encuentra similitudes entre esta Selección y la campeona de 1978?

- Sí. Nosotros teníamos la responsabilidad de intentar llegar lo más lejos posible y este equipo también la tiene. Además, ambos grupos tenían una enorme convicción interna.

- ¿Qué significaría que Argentina gane nuevamente el Mundial?

- Sería histórico. Si esta Selección logra repetir el título, nadie podrá negar que será la mejor selección de todos los tiempos. Ganar un Mundial ya es muy difícil; ganar dos seguidos sería algo extraordinario.

- ¿Se pueden comparar los equipos de Kempes, Maradona y Messi?

- Se pueden comparar por las épocas. Los tres eran zurdos, los tres usaron la camiseta número 10 y los tres estuvieron acompañados por grandes equipos. Pero al final, la mejor selección es la que gana.

- ¿Qué le genera ver el acompañamiento de los hinchas argentinos en Estados Unidos?

- Es impresionante. Hay muchísimos argentinos, pero también gente de otras nacionalidades que simpatiza con Argentina y usa la camiseta. Eso habla de lo que genera esta Selección.

- ¿Pudo hablar con Messi antes del Mundial?

- Sí. Lo vi muy bien, lúcido, fresco y con muchas ganas. Tiene muy presente la posibilidad de escribir otra página importante en la historia del fútbol argentino. Siempre respetando a los rivales, pero con la ilusión intacta.