Bajo la sombra de la guerra: la continua erosión de la clase media iraní

Varias personas pasan junto a tiendas cerradas tras las protestas por la fuerte devaluación de la moneda, en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el 30 de diciembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

En el contexto de la creciente crisis económica tras la guerra en Irán, aumentan las advertencias sobre la erosión gradual y continua de la clase media del país. Las evaluaciones preliminares publicadas en Irán indican daños relacionados con la guerra por un valor de al menos 270 mil millones de dólares. Si bien Irán obtendrá beneficios económicos del descongelamiento de los activos iraníes en el extranjero y del levantamiento de las sanciones en virtud de su acuerdo con Estados Unidos, no se espera necesariamente que estas medidas produzcan una mejora drástica en la situación económica del país, que tiene sus raíces, entre otros factores, en problemas estructurales como la mala gobernanza, la corrupción y el extenso control de la economía por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Un artículo publicado en el periódico reformista Shargh el 6 de junio de 2026, bajo el titular “La transformación de la clase media”, señalaba la continua erosión de la clase media y su movilidad descendente hacia deciles de ingresos más bajos que dependen de un apoyo social sostenido para sobrevivir. El artículo señalaba que, en los últimos años, se ha producido un profundo cambio estructural en el estilo de vida iraní, caracterizado por la transformación de la pobreza, de un fenómeno temporal a una condición persistente y duradera. Muchos hogares ya no aspiran al desarrollo económico, sino que se centran en cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Datos del Centro Nacional de Estadística indican que el número de ciudadanos —entre ellos mujeres y niños— que dependen de las instituciones de asistencia social del gobierno ha aumentado significativamente en los últimos años.

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Como consecuencia del continuo aumento del costo de vida, muchas familias se ven obligadas a recortar gastos en educación y salud para cubrir sus necesidades básicas de consumo. Millones de trabajadores conservan sus empleos a tiempo completo, pero siguen viviendo en la pobreza, y las ayudas sociales sirven principalmente para garantizar la subsistencia básica, en lugar de mejorar el nivel de vida. Esta creciente brecha entre los ingresos reales y el costo de vida está provocando el colapso de la clase media.

Un doctor de la Universidad de Chamran en Ahvaz también ha alertado sobre el declive de la clase media iraní. En un artículo publicado en el diario económico Mundo de la Economía, describió la “erosión gradual y silenciosa de la clase media”. Argumentó que la clase media no se define únicamente por el nivel de ingresos, sino también por el acceso a una educación de calidad, el consumo cultural, una sensación de seguridad económica, esperanza en el futuro y la capacidad de ahorro. Según el artículo, se trata de una clase que planifica con cinco años de antelación en lugar de preocuparse por la comida del mañana, envía a sus hijos a clases de música, compra libros los fines de semana, ahorra para viajar y, en ocasiones, busca estudiar artes. Además, se la percibe como un motor clave del desarrollo social.

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Si los pobres constituyen la base de la sociedad y los ricos su techo, argumenta el autor, la clase media es el pilar que sostiene toda la estructura. Por lo tanto, su debilitamiento no es solo un problema económico. A medida que esta clase disminuye, también lo hace la esperanza social. Los miembros de la clase media ya no planifican para el futuro, sino que dedican todas sus energías a la supervivencia diaria. Una sociedad cuyos recursos se dedican exclusivamente a la supervivencia no deja espacio para la creatividad, la innovación, la producción cultural ni la conducta moral. Este pilar fundamental de la sociedad se resquebraja bajo el peso de la inflación y la inestabilidad económica.

El investigador argumentó además que el gobierno parece estar “persiguiendo un tren en bicicleta”, mientras el tren acelera a cada hora: en una economía caracterizada por una inflación estructural y persistente que erosiona el valor de la moneda nacional, los vales y subsidios pierden rápidamente su valor, mientras que los precios de los bienes básicos suben incluso antes de que los ciudadanos reciban una notificación por mensaje de texto sobre sus beneficios. Las políticas gubernamentales, que han abandonado a los ciudadanos a los mecanismos del libre mercado, han provocado el rápido declive de la clase media por debajo del umbral de la pobreza, tras años en los que desempeñó un papel fundamental en la configuración de la cultura, el impulso de la actividad económica y el mantenimiento de la estabilidad social. El investigador también advirtió que el colapso de la clase media no se manifiesta únicamente en el deterioro del nivel de vida. Esta clase ha servido tradicionalmente como amortiguador de las tensiones sociales y ha impulsado sus demandas a través de canales cívicos y legales. A medida que se reduce, tanto el capital social como la confianza pública se erosionan en consecuencia.

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Los sociólogos también han advertido que la clase media iraní se enfrenta a una crisis de inestabilidad económica y social, y que la incapacidad de sus miembros para participar en actividades educativas, deportivas, de ocio y culturales no solo socava su nivel de vida, sino que también amenaza su identidad de clase, sus aspiraciones sociales y su bienestar psicológico. Quienes aún se consideran parte de la clase media carecen de los medios necesarios para mantener el estilo de vida asociado a ella. Según Jorsheri, el proceso de proletarización de la clase media en Irán y su transformación en una clase obrera inestable erosionará su capacidad para funcionar como fuerza social estabilizadora, un papel que ha desempeñado en las últimas décadas como intermediaria entre el Estado y la sociedad. Es probable que también conduzca a una creciente insatisfacción, a la erosión de la confianza social y a un declive de la solidaridad social.

Estas valoraciones reflejan una opinión ampliamente compartida entre académicos y comentaristas iraníes: la erosión de la clase media ha evolucionado de un desafío económico a un fenómeno con amplias implicaciones sociales y políticas. Si bien los efectos de la crisis económica son evidentes en toda la población, la clase media ha sido la más perjudicada. Mientras que las clases altas, en general, han podido sobrellevar el impacto de la crisis, y las clases bajas han recibido una compensación parcial del gobierno en forma de subsidios y ayudas para bienes básicos, la clase media se ha visto obligada a asumir gran parte de la carga económica, lidiando además con la disminución de sus ingresos reales y la inestabilidad laboral.

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La clase media iraní se ha ido reduciendo durante años bajo el peso de una inflación cercana al 60% anual, el aumento del costo de la vivienda y la disminución del poder adquisitivo. Las familias que antes impulsaban el consumo y la cultura están experimentando un declive económico y ya no pueden mantener su nivel de vida anterior. Algunas se han visto obligadas a trasladarse a zonas más asequibles o a vivir en viviendas más pequeñas, y a renunciar a viajes, actividades de ocio, consumo cultural e incluso a tener un vehículo propio para reducir gastos. En julio de 2024, los economistas Mohammad-Reza Farzanegan y Nader Habibi publicaron un estudio que analizaba el impacto de las sanciones económicas en el tamaño de la clase media iraní. Según sus conclusiones, la clase media se contrajo drásticamente entre 2012 y 2019 en un 88 por ciento (un promedio del 11 por ciento anual), como resultado de las sanciones occidentales que redujeron el crecimiento económico, llevaron al colapso de muchas empresas privadas e impulsaron un fuerte aumento de la inflación, lo que resultó en una disminución de aproximadamente el 28 por ciento en el ingreso anual real promedio en Irán.

La erosión de la clase media también tiene implicaciones más allá de la esfera económica. Junto con el declive económico, se refleja en la creciente emigración de jóvenes educados y profesionales que buscan hacer realidad sus aspiraciones fuera de Irán. Políticamente, el empeoramiento de las dificultades económicas puede provocar oleadas adicionales de protesta pública en la República Islámica. Históricamente, la clase media ha desempeñado un papel central en muchas oleadas de protestas en Irán, incluido el “Movimiento Verde” de 2009 y las protestas de Mahsa Amini de 2022-2023. Sin embargo, la crisis económica cada vez más profunda está obligando a los ciudadanos, incluidos los miembros de la clase media, tradicionalmente vista como un agente clave del cambio político y social, a centrarse en la supervivencia cotidiana a expensas de las luchas por las libertades civiles y políticas. Al mismo tiempo, la contracción de la clase media y la movilidad descendente de segmentos de ella hacia estratos socioeconómicos más bajos pueden aumentar la insatisfacción social, erosionar la confianza pública general y, en consecuencia, socavar la estabilidad social y política.

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En resumen, el avance de los procesos de cambio político en Irán requiere la formación de una coalición social amplia, intersectorial y a nivel nacional. De hecho, la erosión de la clase media puede reforzar su insatisfacción y alentar las protestas. Además, está surgiendo un sentimiento creciente de destino compartido entre la clase media y la clase trabajadora, centrado en un sentimiento común de inseguridad.

Sin embargo, la desesperación cada vez más profunda respecto de las perspectivas de cambio en Irán –impulsada en parte por la capacidad demostrada del régimen, al menos por el momento, para preservar tanto su capacidad como su determinación de suprimir cualquier amenaza a su estabilidad– puede alejar a la clase media, cada vez más centrada en su propia supervivencia, de participar en movimientos de protesta. Esta dinámica puede socavar aún más las perspectivas de avanzar en el cambio político, que dependen en gran medida de la capacidad de la clase media para superar sus debilidades y alinearse con otras fuerzas sociales, incluida la clase trabajadora.

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