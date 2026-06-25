Dos goles maravillosos de Maradona y la frase a Bochini que quedó en la historia: el recuerdo de un partido inolvidable

El triunfo de Argentina por 2 a 0 sobre Bélgica en México '86 (Crédito: Diego Maradona Oficial)

“Pase, maestro, lo estábamos esperando”. La frase flotó en el estadio Azteca. Era del discípulo al sabio. Diego Maradona estaba en el cenit de su carrera. A los goles que le había marcado a Inglaterra tres días antes, ahora le adosaba otros dos, uno más magnífico que el otro. frente a Bélgica, para asegurar el pase de Argentina a la final. Pero se dio otro gusto, ese que se siente en lo más profundo, que lo llevó a ser pibe otra vez: jugar un rato al lado de su ídolo. Aquellas palabras fueron para Ricardo Bochini, quien ingresaba por Jorge Burruchaga y disputaba, a sus 32 años, sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

La semifinal contra Bélgica. El estado de gracia en el que la Selección venía en el Mundial de México en general, y luego de la estruendosa victoria ante Inglaterra en particular, se potenció aquella tarde del 25 de junio en el estadio Azteca. La superioridad fue infinita desde el primer minuto. Un equipo cada vez más convencido de la idea, confiando en sus posibilidades y con un Maradona extraordinario, que iba a regalar otra función inolvidable.

PUBLICIDAD

A poco de comenzar el partido, Maradona sacó este zurdazo que el arquero Pfaff desvió con dificultad. Valdano convirtió en el rebote, pero el árbitro lo anuló por una supuesta mano

Tras la épica victoria frente a los ingleses, el plantel regresó al predio del club América, pero sin Carlos Bilardo. Éste se fue en auto hacia el estadio de Puebla para observar en vivo el partido entre Bélgica y España, de donde saldría el rival de la semifinal. Lo hizo con gran optimismo, similar al que reinaba en la concentración, como lo recordó Jorge Valdano: “Cuando terminó ese partido, salimos todos corriendo al patio interior y nos empezamos a abrazar y a gritar ‘Argentina, Argentina’, ‘campeones, campeones’. Ya nos sentíamos en la final. Entendíamos que Bélgica había llegado muy lejos, que seguramente sentía que había cumplido, mientras que nosotros no. Aún nos quedaba comida en el plato”.

Con esa enorme seguridad que imperaba en el campamento nacional, los días previos transcurrieron en el mejor clima. Incluso fue allí donde se registraron las ya legendarias imágenes con una grabadora personal que había comprado Néstor Clausen, con el Vasco Olarticoechea como improvisado cronista, entrevistando a sus compañeros, en medio de una gran camaradería. A nivel táctico, el Doctor Bilardo no tocó ninguna pieza con respecto al equipo que le ganó a Inglaterra. Pese a que Oscar Garré estaba en condiciones de volver al cumplir la fecha de suspensión, mantuvo en el lugar de lateral - volante por izquierda a Olarticoechea.

PUBLICIDAD

El toque de zurda de Diego para anticiparse a la marca en el primer gol

Bélgica era un buen equipo, que mantenía a varios de los futbolistas que se habían destacado en España ‘82, donde había sido una de las selecciones consideradas como revelación, incluida la victoria ante Argentina en el partido inaugural. Aquí había avanzado como uno de los mejores terceros, en una zona pareja, luego de perder con México, ganarle a Irak y empatar con Paraguay. La gran sorpresa la dio en octavos, dejando en el camino en tiempo suplementario por 4-3 a Unión Soviética. En los cuartos, en un cotejo de escaso nivel, eliminó a España por penales.

Desde el arranque, Argentina fue superior, ahogando a Bélgica en la salida. El equipo estaba cada vez mejor y eso se notaba en todas las líneas. Seguro en el arco con Nery Pumpido, impecable el Tata Brown como líbero, con dos stoppers que no fallaban en la marca. En este encuentro, con un cambio, ya que Oscar Ruggeri actuó por la derecha y José Luis Cuciuffo a la izquierda. El Checho Batista como siempre en eje, con Ricardo Giusti y Olarticoechea haciendo las bandas a sus lados. De allí en adelante, la movilidad sin descanso de Héctor Enrique, Jorge Burruchaga, Maradona y Valdano, para dejar sin referencias a sus adversarios.

PUBLICIDAD

Otra postal del primer gol de Maradona

Los primeros minutos fueron muy positivos para el cuadro de Bilardo, con excelentes combinaciones entre sus jugadores y a los 8 minutos llegó la primera emoción, generada por las variantes. Arrancó el Checho como volante por derecha, habilitando a Olarticoechea casi como un enganche. Luego de un rebote, la pelota fue para Diego, que sacó un zurdazo tremendo, que el arquero Pfaff, apenas pudo desviar con un mano. Jorge Valdano, entrando a la carrera, convirtió el tanto, pero el árbitro mexicano Antonio Márquez, lo anuló por aparente mano, situación que nunca quedó del todo clara en las repeticiones.

Otro factor importante para Argentina era el Negro Enrique. Movilidad, dinámica, buen toque. Parecía que toda la vida había jugado un campeonato del mundo. Ayudaba en la recuperación, pero también estaba en la zona de gestación. Sin posición fija, era una rueda de auxilio vital para Batista y Giusti. Otro acierto de Bilardo.

PUBLICIDAD

Con el correr del primer tiempo, Bélgica se fue acomodando mejor y Enzo Scifo, el cerebro del equipo, comenzó a tener más contacto con la pelota. Sin embargo, cada intento de ataque, chocaba contra la seguridad de la última línea, que, por momentos, también sorprendía ejecutando la ley del off side, que estaba muy bien trabajada. Así se fueron esos primeros 45 minutos, con el dominio casi total de Argentina, pero sin poder concretarlo en la red.

Si no hubiese marcado el extraordinario gol contra Inglaterra, este ante Bélgica hubiese sido el mejor del Mundial '86

En el arranque del complemento, Bélgica salió con otra actitud, tratando de adelantarse unos metros en el campo, con Ceulemans como puntero izquierdo más definido, intentando emular lo que habían hecho Rubén Paz de Uruguay y Barnes de Inglaterra, explotando la espalda del Gringo Giusti, no tan habituado al retroceso desde su posición de lateral volante.

PUBLICIDAD

Hasta que a los 6 minutos, llegó el desahogo. Pudimos sacar ese grito que tuvimos atragantado todo el primer tiempo. Uno de esos ataques rivales por el costado izquierdo, fue desactivado por Brown y el rebote derivó para Giusti que se la dio a Enrique. El Negro cruzó la mitad de la cancha y habilitó a Burruchaga recostado sobre la derecha, quien avanzó unos metros hacia adentro y cuando detectó el pique de Diego en diagonal, le puso la pelota perfecta. El resto, fue obra del 10. Apareado por dos defensores, vio de reojo la salida del arquero, y la acarició con el revés del pie, para que vaya mansamente a morir en el fondo del arco.

Argentina se replegó unos metros, dejando venir al rival, sabiendo de la precisión en velocidad que tenían Burruchaga, Maradona y Valdano para la contra. Y cada una de ellas dejaba la sensación de un posible gol. Un cabezazo del hombre de Real Madrid, una fantástica habilitación de Maradona, empalando la pelota para Enrique, que remató por sobre el travesaño y un gran disparo de Olarticoechea, exigiendo una descomunal atajada de Pfaff, eran los avisos.

PUBLICIDAD

Postal del fútbol argentino. Ricardo Bochini y Diego Maradona, en el breve rato que compartieron una cancha en la Copa del Mundo

A los 63 llegó el que, si no hubiese existido la obra indescriptible de Diego ante los ingleses, era el mejor gol de México ‘86. Cuciuffo, como toda la tarde, se anticipó al delantero que marcaba y salió con pelota dominada desde la raya central. Se la dio a Maradona, que inició otra maniobra maravillosa, pasando por un espacio mínimo entre tres rivales, superó a un cuarto al pisar el área y sacó un zurdazo cruzado, justo cuando el arquero intentaba un achique inútil. La carrera posterior del crack, que no perdió la estabilidad ni siquiera cuando salió trastabillando para festejar, con la sonrisa tan plena, como todos los argentinos.

Víctor Hugo Morales, en el mismo estado de gracia que el 10, sintetizó en su relato, luego de gritar el gol, nuestro sentimiento: “Gol argentino Maradona. Abro los brazos, quiero abrazarte, quiero decirte grande Diego, único Armando Maradona. Otra vez entró apilando gente con Enrique que arrastraba marca por la derecha. Dejó el tendal, enfrentó al arquero, se la tocó por un costado. Y el mejor jugador de fútbol del mundo, que ha nacido en Argentina por suerte, que ahora es puño apretado, puño en lo alto, festejo grande. Diego Armando Maradona, el profesional del amague, profesional de la mentira en el área, profesional de la gambeta. Diego Armando Maradona convierte el segundo gol para Argentina. Los ovnis escuchan el golpeteo de los tapones por la tangente de tierra. El mundo a los pies del fútbol argentino”.

PUBLICIDAD

Pero todavía quedaba más magia en la galera del capitán. Pocos minutos más tarde, volvió a hacer una apilada similar a la del segundo gol, aunque abriéndose un poco más sobre su izquierda. En ángulo era imposible, aunque para él, esa palabra y más aún en México ‘86, no existía. Remató de zurda y la pelota se fue al lado del poste de Pfaff. Fue una lástima, pero más no le podíamos pedir. Sin embargo, todavía tenía resto para otras pinceladas, como cuando escapó por la derecha, la paró ante la salida del arquero y se la cedió a Valdano, que llegaba a la carrera. Desde una inmejorable posición, en el punto penal, levantó la pelota por sobre el travesaño.

A falta de cinco minutos, todos los futboleros, sin distinción de camisetas, sonreímos felices cuando observamos en la pantalla que Ricardo Bochini se preparaba para ingresar en lugar de Burruchaga. No podemos imaginar lo que habrá sentido Diego al ver a su ídolo allí. Y el inicio de la leyenda, aunque el Bocha, fiel a su estilo, sostiene que no recuerda las palabras, porque estaba concentrado en jugar: “Pase, maestro, lo estábamos esperando”. El crack celestial, el ídolo inmenso en el pináculo de su carrera, volviendo a ser aquel pibe de Fiorito que se deleitaba en la cancha de Independiente en los tempranos ‘70 para ver la magia de Bochini.

PUBLICIDAD

Apenas había transcurrido un minuto de su ingreso. La defensa argentina hizo un despeje que le cayó a Maradona, quien no dudó en pasársela al Bocha de taco. Unos segundos después, el 10 se fue por la izquierda, penetró en el área, y esperó la llegada de su ídolo, para dejarlo de frente al arco. Un defensor rival se interpuso, sacando el balón al córner. Hermosa postal de Diego tomándose la cabeza, lamentándose porque se frustró una jugada por la que soñó muchos años.

Ya no había tiempo para más. El mismo día en que se cumplían ocho años del título en el Mundial ‘78, la Selección estaba otra vez en la final. Con justicia, con un equipo que se fue encontrando y complementando con el correr de los partidos y con un genio en un momento inigualable. Pocos eran los que creían en la previa, pero allí estaba nuevamente nuestro fútbol a un paso de la gloria más grande.

Próximo episodio: Alemania

Fecha: 29 de junio

Locación: Estadio Azteca