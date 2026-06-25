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Lo rechazaron por “comer demasiado”, renunció al chocolate y su esposa vigila su dieta: el ‘Lado B’ del goleador de Alemania en el Mundial

Deniz Undav es una de las revelaciones de la Copa del Mundo y tiene una historia de superación detrás. El papel fundamental que ocupa Tanja

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Deniz Undav, delantero de la selección de Alemania, junto a su esposa, Tanja, en el estadio del Stuttgart (Instagram @tanjaundav)
Deniz Undav, delantero de la selección de Alemania, junto a su esposa, Tanja, en el estadio del Stuttgart (Instagram @tanjaundav)

Casi todos los equipos del Mundial 2026 cuentan con un futbolista destacado o un goleador en el que los hinchas concentran sus esperanzas. Sin dudas el caso más resonante es el de Lionel Messi con Argentina. En cuanto a Alemania, sus seguidores se ilusionan con los goles de Deniz Undav, un actor clave en la clasificación del equipo que dirige Julian Nagelsmann a la siguiente fase del torneo.

El delantero de 29 años que pertenece al Stuttgart en la Bundesliga fue determinante para el conjunto alemán y lleva tres tantos en la Copa del Mundo. Ingresando como suplente, le marcó uno a Curazao (en el 7-1) y dos a Costa de Marfil para el 2-1 sobre la hora que colocó a los germanos como punteros del Grupo E, a falta de una fecha, en la que se enfrentarán al necesitado Ecuador de Sebastián Beccacece.

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Undav se ha convertido en nuevo ídolo de los fanáticos de la selección de Alemania. Algunos comienzan a descubrirlo en este Mundial, pero la realidad es que el jugador oriundo de la ciudad de Varel, Baja Sajoni, y que posee raíces turcas, se ganó un lugar en la convocatoria a fuerza de goles, un ítem que había quedado pendiente en los últimos años en la Mannschaft luego del retiro de Thomas Müller. Para este atacante, nada de lo que le ocurre es fruto de la casualidad, sino de la perseverancia. De hecho, Deniz debió cambiar drásticamente sus hábitos alimenticios y tuvo como guía a su esposa, Tanja.

Su historia personal cuenta que a los 11 años, el jugador fue descartado de las inferiores del Werder Bremen por su físico. “Crecí un poco tarde y estaba algo rellenito porque comía demasiado kebab (una comida con carne asada típica en Medio Oriente). El entrenador me dijo que era mejor que buscara otro club. Me dijo: ‘Necesito jugadores grandes, tú estás demasiado gordo’. Se me partió el corazón, pero no la esperanza”, recordó Undav en declaraciones recogidas por el medio Stuttgarter Zeitung. Aquel episodio no le quitó el gusto por el döner, pero sí le dejó una lección sobre los límites a tener en cuenta para su desarrollo como futbolista profesional.

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Deniz Undav y su esposa Tanja, quien fue clave para mantener la dieta saludable del goleador alemán (@tanjaundav)
Deniz Undav y su esposa Tanja, quien fue clave para mantener la dieta saludable del goleador alemán (@tanjaundav)

Previo a su llegada al profesionalismo, Undav debió ganarse la vida trabajando ocho horas diarias como operario de una máquina láser en una fábrica. Los 140 euros que generaba con el fútbol no eran suficientes para un joven de 17 años. “Me levantaba a las cuatro de la mañana, iba a la fábrica, luego a entrenar y volvía a casa a las ocho de la noche y repetía la rutina al día siguiente. Tuve que trabajar allí para ganar dinero y poder vivir porque no podía sobrevivir solo con el fútbol”, confesó en una nota con el medio belga 7sur7. Luego, el Royal Union Saint-Gilloise lo contrató y allí se relanzó su carrera al ser la figura de la liga de Bélgica con 26 goles. Pasó al Brighton & Hove en 2022 y tras una temporada con altibajos, el Stuttgart le compró el pase.

El delantero que se convirtió en estrella en la Bundesliga volvió a ver su dieta convertida en tema de debate público. Durante una racha sin goles, los aficionados del club alemán relacionaron su bajo rendimiento con sus hábitos fuera del campo, y las redes sociales se llenaron de críticas sobre su físico y su alimentación. “Si como un solo kebab, inmediatamente se arma un caos en internet. Dicen que estoy gordo y que no puedo correr. Todo se volvió tóxico”, declaró en una entrevista que publicó el diario digital A Bola.

La respuesta de Undav fue concreta. En una entrevista con el Süddeutsche Zeitung en 2025, el jugador detalló los cambios que adoptó para silenciar las críticas: “En las semanas en las que no marqué goles, no comí ningún kebab. Renuncié al chocolate. Y en lugar de cuatro bebidas energéticas por semana, solo tomaba una, justo antes del partido”, de acuerdo con RPP Noticias. El futbolista subrayó que aquellos cambios los hizo por presión externa, no por convicción propia: “El hecho de que la gente piense así me molestó mucho”.

Deniz Undav, el sorprendente goleador de Alemania en el Mundial 2026 (Reuters/Troy Taormina)
Deniz Undav, el sorprendente goleador de Alemania en el Mundial 2026 (Reuters/Troy Taormina)

En ese equilibrio tiene un papel activo Tanja Undav, quien vigila estrictamente la dieta del jugador alemán, según informó Stuttgarter Zeitung. La pareja se casó en noviembre de 2021 en Achim, cerca de Bremen, y en verano de 2024 tuvieron su primera hija. El jugador describió a su esposa en una entrevista como la persona capaz de transformar a un “Deniz de mal humor” en un “Deniz que siempre sonríe”, según recoge la revista Bunte. “Mi mujer cocina como no lo lograría el mejor chef. Lo aprendió bien de mí y de mi suegra. Ella sabe exactamente lo que necesito, y yo sé que al final va a estar bueno. Es una situación en la que todos ganan”, reveló en una entrevista con Bild. “Tanja me puso en el camino correcto y se aseguró de que entrenara con más intensidad y mejor”, señaló en Wattabis.

El vínculo entre ambos tiene también su expresión en el terreno de juego. Undav celebra sus goles formando una “T” con los dedos en homenaje a Tanja, un gesto que se ha convertido en su firma personal. Tras el partido ante Costa de Marfil en el Mundial 2026, el delantero entregó a su esposa el trofeo de ‘Man of the Match’ que recibió: “Ese va para mi mujer”, dijo ante los periodistas en la zona mixta.

Antes del Mundial, Undav había registrado 25 goles y 14 asistencias en 45 partidos con el Stuttgart, su mejor temporada como profesional, y fue pieza clave en el título de la Copa de Alemania del club. Ahora, toda Alemania se ilusiona nuevamente con levantar la copa con la actuación de su héroe impensado.

Los goles de Undav a Costa de Marfil

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