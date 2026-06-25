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La risa visceral surge del cerebro primitivo, según los investigadores

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MIÉRCOLES, 24 de junio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Alguna vez te has echado a reír cuando algo gracioso te golpea de repente? ¿O te da una risita tan fuerte que no puedes parar, aunque te duelan los costados?

Ese tipo de risa espontánea podría originarse en una parte más primitiva del cerebro humano, informaron los investigadores el 23 de junio en la revista Trends in Neurosciences.

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Además, la zona cerebral asociada a esas risas es completamente diferente de la zona que provoca una risa en respuesta a un chiste de tu jefe o a una réplica ingeniosa en una reunión social, encontraron los investigadores.

Este modelo de doble sistema de la risa podría arrojar nueva luz sobre condiciones psiquiátricas que pueden causar risa incontrolable, incluyendo trastornos convulsivos, trastornos del estado de ánimo, enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia, argumentan los investigadores.

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También podría ayudar a explicar por qué la risa se describe como la mejor medicina.

Las regiones cerebrales vinculadas a la risa espontánea también están implicadas en la regulación emocional, señalaron los investigadores. Estimularlos produce risas acompañadas de un mejor estado de ánimo, euforia y diversión.

Y una de esas regiones -- el cíngulo anterior -- es un actor importante en el sistema de amortiguamiento del dolor cerebral.

"El papel de estos circuitos en la modulación del dolor también es intrigante", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Fausto Caruana, científico sénior del Consejo Nacional de Investigación de Italia. "Nos interesa investigar más a fondo el papel analgésico de la risa y los circuitos neuronales que la sostienen."

En el estudio, los investigadores analizaron las diferencias entre la risa espontánea y la risa voluntaria, o la risa más controlada que ocurre durante la interacción con alguien.

"Piensa en la última vez que te reías y no podías parar", dijo la investigadora principal Sophie Scott, investigadora principal en University College London en el Reino Unido, en un comunicado de prensa. "Algo te ha alterado y estás impotente de alegría."

Eso es risa espontánea. El otro tipo, la risa voluntaria, está lejos de ser espontánea, según los investigadores.

"Esa es la mayor parte de la risa que encuentras", dijo Scott sobre la risa voluntaria. "Está cronometrado con una precisión increíble. Si observas a la gente conversando, se ríen juntos al final de una frase y luego respiran juntos.

"Cuando la gente habla entre sí, la risa voluntaria empieza y se detiene muy rápido", añadió Scott.

Para comprender mejor estas diferencias, los investigadores recurrieron a los informes de estimulación cerebral prequirúrgica en pacientes con epilepsia.

Durante estos procedimientos, los clínicos estimulan eléctricamente diferentes partes del cerebro de una persona mientras está despierta para identificar qué regiones están causando las convulsiones. Esta estimulación suele provocar sin querer risas en el paciente.

Basándose en esas observaciones, los investigadores argumentan la existencia de dos redes cerebrales distintas que subyacen a la risa:

La red espontánea consiste en regiones implicadas en el control motor y las emociones, incluyendo la corteza cingulada anterior pregenual, el núcleo accumbens y el polo temporal. La red voluntaria consiste en áreas dedicadas exclusivamente al control motor de la risa y la sonrisa, como el opérculo rolánico, el globo pálido y el área motora presuplementaria.

La estimulación de las regiones de la red voluntaria provocará risas en los pacientes, pero sin las emociones positivas que surgen de la estimulación espontánea de la red.

Los investigadores piensan que la red espontánea es una vía evolutivamente más antigua que surgió en el juego brusco y violento entre animales, que producía vocalizaciones parecidas a risas destinadas a prevenir la agresión y promover el vínculo social.

Por otro lado, la red voluntaria se solapa con las regiones cerebrales que producen el habla. Los investigadores afirmaron que eso apoya la idea de que controla la risa conversacional y motivada por un propósito.

Caruana espera que estos hallazgos puedan servir "como una especie de piedra de Rosetta para descifrar múltiples aspectos de la comunicación y el uso social de las vocalizaciones."

Más información

La Universidad Case Western Reserve tiene más información sobre los beneficios de la risa.

FUENTE: Cell Press, nota de prensa, 23 de junio de 2026

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