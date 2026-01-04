Los alimentos ultraprocesados bajo la lupa por su potencial adictivo

El debate científico y médico sobre la adicción a la comida sigue sin un consenso claro a nivel clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “adicción a la comida” ha estado en el centro de una amplia discusión dentro del entorno científico y médico. Aunque gran parte de la población percibe que ciertos alimentos pueden generar una dependencia similar a la de otras sustancias, el reconocimiento clínico de esta condición sigue siendo motivo de debate.

La idea, según revela Scientific American, surge a raíz de observaciones sobre patrones de consumo compulsivo de determinados alimentos, especialmente aquellos que contienen altos niveles de azúcar, grasa y sal. Estos comportamientos se asemejan a los observados en otras formas de adicción, lo que ha impulsado a los expertos a analizar si realmente es adecuado hablar de una “adicción” en términos formales.

La evaluación clínica de la adicción alimentaria se ha basado en adaptar criterios utilizados para diagnosticar adicciones a sustancias. Entre ellos, se incluyen la pérdida de control sobre el consumo, el deseo persistente de reducir la ingesta sin éxito y la continuación de la conducta pese a consecuencias negativas.

Herramientas como la Yale Food Addiction Scale han sido diseñadas para identificar estos comportamientos en torno a la comida. Sin embargo, la inclusión formal de la adicción alimentaria en manuales de diagnóstico, como el DSM, aún no ha ocurrido debido a la necesidad de mayor evidencia y consenso científico al respecto.

Ultraprocesados y su potencial adictivo

Los alimentos ultraprocesados contienen ingredientes industriales como emulsionantes, colorantes y saborizantes poco habituales en la cocina casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados se distinguen por su alto grado de industrialización y la presencia de ingredientes poco habituales en la cocina doméstica, como emulsionantes, colorantes, saborizantes y conservantes. Estos productos suelen estar formulados para ser irresistibles y fáciles de consumir, lo que incrementa la cantidad ingerida en cada ocasión.

Ejemplos comunes incluyen refrescos, snacks empaquetados, cereales azucarados y comidas listas para calentar. La composición y presentación de estos productos han sido señaladas como factores clave en el potencial desarrollo de comportamientos adictivos.

Diversos estudios han demostrado que los alimentos ultraprocesados pueden activar los mismos circuitos cerebrales de recompensa que se ven afectados por drogas adictivas. El consumo repetido de estos productos genera una liberación de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor vinculado a las sensaciones de placer y motivación.

Estudios científicos han vinculado los ultraprocesados con la activación de los mismos circuitos cerebrales que las drogas adictivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta respuesta puede reforzar el deseo y la búsqueda continua del alimento, en un ciclo que se asemeja al observado en otras adicciones. Los componentes como el azúcar y las grasas, presentes en altas concentraciones, son especialmente eficaces para estimular estos sistemas neuronales.

Nueva evidencia y abordajes farmacológicos

En los últimos años, medicamentos como los agonistas del receptor GLP-1, utilizados inicialmente para tratar la diabetes tipo 2, han mostrado efectos sobre el apetito y la preferencia por alimentos ultraprocesados.

Pacientes que utilizan estos fármacos reportan una menor atracción por productos ricos en azúcar y grasa, lo que ha llevado a los investigadores a estudiar su potencial para abordar conductas alimentarias compulsivas. Los mecanismos detrás de este efecto parecen relacionarse con cambios en la señalización del hambre y la saciedad en el cerebro.

Investigaciones recientes han evidenciado que el consumo frecuente de ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de desarrollar patrones alimentarios compulsivos. Los estudios han encontrado que estos productos pueden desplazar a alimentos frescos y nutritivos en la dieta, favoreciendo el aumento de peso y la aparición de problemas metabólicos.

Además, los datos sugieren que la exposición temprana y prolongada a este tipo de alimentos incrementa la probabilidad de desarrollar comportamientos de dependencia alimentaria, especialmente entre los jóvenes.

Investigaciones recientes vinculan el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados con el desarrollo de patrones de alimentación compulsiva (Imagen ilustrativa Infobae)

No todas las personas desarrollan el mismo grado de atracción o dependencia hacia los alimentos ultraprocesados. Aspectos como la genética, el entorno familiar, el estrés y la salud mental influyen en la susceptibilidad individual.

En ese sentido, algunas personas presentan una mayor respuesta cerebral a los estímulos de alimentos ricos en grasas y azúcares, lo que puede predisponerlas a un consumo excesivo. Las diferencias en la regulación del apetito y la capacidad de autocontrol también juegan un papel relevante en la aparición de conductas adictivas relacionadas con la comida.

El reconocimiento de la adicción alimentaria como un diagnóstico formal encuentra resistencias tanto en la comunidad científica como en la industria alimentaria. Algunos expertos sostienen que el término puede estigmatizar a quienes luchan con el sobrepeso y la obesidad, mientras que otros argumentan que la evidencia disponible no es suficiente para equiparar la comida con sustancias como el alcohol o la nicotina.

Por su parte, la industria alimentaria suele minimizar la idea de que sus productos puedan ser adictivos, lo que ha generado debates sobre la responsabilidad en la formulación y promoción de ultraprocesados.