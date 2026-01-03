La hierba natural que ayuda a bajar la presión arterial y mejorar el sueño, según expertos

La manzanilla favorece el sueño y reduce la ansiedad gracias a su compuesto activo apigenina, según estudios científicos

Quienes buscan remedios naturales para el bienestar han encontrado en la manzanilla una planta respaldada tanto por la tradición como por la evidencia científica. Utilizada desde la Antigua Grecia, esta hierba se reconoce actualmente por sus efectos positivos para mejorar el sueño y reducir la presión arterial, según detalló The Independent.

El consumo de la infusión de manzanilla forma parte de la medicina popular occidental desde hace siglos. Los griegos antiguos ya aprovechaban sus propiedades y, en la actualidad, especialistas y entidades médicas mantienen una valoración positiva sobre su uso.

Compuestos clave y mecanismos de acción

Entre sus componentes destaca la apigenina, una sustancia que genera calma y favorece el sueño. “La manzanilla actúa básicamente como un tranquilizante suave”, explicó Beth Czerwony, dietista de la Cleveland Clinic, citada por The Independent. Beber esta infusión antes de acostarse puede ayudar a mejorar la calidad del descanso.

Además de su acción relajante, especialistas asocian la manzanilla con un leve efecto vasodilatador, lo que contribuye a la disminución de la presión arterial. Organizaciones como UCLA Health y la Asociación Estadounidense del Corazón indican que el consumo regular de la infusión puede reducir el riesgo de episodios cardíacos.

En ese sentido, la planta contiene antioxidantes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y a disminuir la inflamación general en el cuerpo.

Más allá del sueño y la salud cardíaca, la manzanilla ofrece otros beneficios comprobados. El calcio que contiene ayuda a mantener los huesos fuertes y los dientes sanos, según Mayo Clinic. También favorece el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, los músculos y el corazón, contribuyendo a la salud integral.

En cuanto a minerales, una taza de infusión de manzanilla aporta alrededor de 21 mg de potasio, según la Universidad de Rochester. Este mineral resulta esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares y regular el ritmo cardíaco, sobre todo cuando la dieta es rica en sal.

Los nutrientes de la manzanilla ofrecen propiedades antiinflamatorias que pueden proteger frente a dolencias crónicas, de acuerdo con el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering. Su consumo podría asociarse a un menor riesgo de ciertas enfermedades crónicas y tipos de cáncer, según datos de la Facultad de Medicina de Harvard publicados por The Independent.

Además, la manzanilla se vincula con la reducción de la ansiedad, el azúcar en sangre y la inflamación. Compuestos presentes en la planta han mostrado potencial para controlar o prevenir la diabetes, según investigaciones de la Universidad de Leeds. Estos efectos amplían su papel como complemento en la prevención de trastornos metabólicos y en la promoción de un equilibrio general en el organismo.

Consideraciones y advertencias sobre su consumo

Pese a sus múltiples beneficios, existen advertencias que deben ser tomadas en cuenta. Las mujeres embarazadas y quienes hayan sufrido alergias graves deben evitar la manzanilla, ya que la posibilidad de contaminación con polen incrementa los riesgos, advirtió The Independent.

Además, algunas personas pueden experimentar reacciones adversas si presentan sensibilidad a otras plantas de la misma familia, como la ambrosía, las margaritas o los crisantemos.

Los especialistas recomiendan consultar siempre con un profesional de la salud antes de incorporar plantas medicinales de forma regular, especialmente en presencia de condiciones médicas preexistentes o tratamientos farmacológicos. Es importante no exceder las dosis habituales de infusión para evitar cualquier efecto indeseado.

La manzanilla, con su larga tradición y respaldo científico, representa una opción natural para el bienestar integral, siempre que se consuma con responsabilidad y atención a las advertencias mencionadas. Su perfil calmante, sus propiedades antiinflamatorias y su aporte mineral la convierten en una aliada cotidiana de la salud. Su facilidad de acceso, su agradable sabor y la ausencia de efectos secundarios graves en la mayoría de los casos explican por qué sigue siendo una de las infusiones más populares en todo el mundo.