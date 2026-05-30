Contundente sentencia de Ancelotti sobre la presencia de Neymar en el Mundial tras conocerse la gravedad de su lesión

Carlo Ancelotti aseguró la presencia de Neymar en la Copa del Mundo (EFE/ Antonio Lacerda)

La selección de Brasil cerró su preparación para el amistoso ante Panamá con una conferencia de prensa en la que Carlo Ancelotti despejó cualquier duda sobre el futuro inmediato de Neymar: el técnico aseguró que no habrá cambios en la lista de convocados para el Mundial a pesar de la lesión del delantero. El encuentro ante los panameños está programado para el domingo en el estadio Maracanã y marcará el penúltimo examen de la canarinha antes de su debut en la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti confirmó en Teresópolis que la situación física de Neymar da Silva Santos Júnior no altera los planes del cuerpo técnico. El atacante sufrió una lesión grado 2 en la pantorrilla derecha, diagnosticada tras exámenes realizados por el departamento médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con un tiempo estimado de recuperación de dos a tres semanas. La expectativa es que el futbolista esté disponible a partir de la segunda jornada de la fase de grupos, cuando Brasil se enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia.

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El entrenador explicó que la decisión de mantener a Neymar en la convocatoria no admite discusión. “Antes de la convocatoria, recibimos un comunicado del Santos sobre un pequeño problema, un edema, y dejamos que el club gestionara el tema hasta el 27. Convocamos al jugador porque debía estar. Cuando llegó el 27, la CBF tomó conocimiento del problema, y nos hicimos cargo. Creemos que va a recuperarse pronto, está trabajando bien, está animado. Si no puede estar en el primer partido, estará en el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los 26 elegidos jugarán el Mundial”, afirmó Ancelotti al responder sobre la situación del futbolista que lucirá el dorsal 10.

La declaración del técnico muestra confianza en el proceso de recuperación del jugador. El propio Ancelotti compartió detalles sobre la evolución de Neymar en los entrenamientos individuales. En los últimos días, el futbolista realizó una leve carrera en el campo de la Granja Comary, iniciando la transición entre el tratamiento fisioterapéutico y las actividades físicas en campo, bajo la supervisión cercana del cuerpo médico y de los preparadores físicos.

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Carlo Ancelotti confía en poder contar con Neymar para el debut en la Copa del Mundo

Brasil afrontará el partido ante Panamá con una alineación definida: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira y Alex Sandro; Casemiro y Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. y Luiz Henrique. “El once inicial será ese, y habrá sustituciones en la segunda parte”, detalló el seleccionador en la rueda de prensa previa al entrenamiento final.

A la baja de Neymar se suman las ausencias de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos, quienes disputarán la final de la Liga de Campeones este sábado y no estarán disponibles para el amistoso ante los centroamericanos.

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Durante la comparecencia ante los medios, Ancelotti fue consultado sobre si, de haber conocido la gravedad de la lesión antes de la convocatoria del 18 de mayo, habría tomado una decisión distinta. Respondió con humor: “En Italia decimos: ‘¿Tu abuelo tiene ruedas? Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un coche’. Neymar estaba entre los 26 elegidos el día del anuncio”. La respuesta provocó risas entre los presentes y subrayó la determinación del técnico.

“Convocamos a Neymar porque confiamos en su recuperación. No hubo presión externa, la presión es por resultados en el Mundial. Dejamos fuera jugadores importantes, pero tomamos la decisión sin influencias. La credibilidad de un entrenador depende de los resultados: si ganas, eres increíble; si no, menos increíble”, expresó Ancelotti, reforzando la autonomía del cuerpo técnico en el proceso de selección.

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En los primeros días en la concentración, el ambiente alrededor de Neymar ha sido favorable. El futbolista evoluciona según lo previsto en el cronograma del cuerpo médico. Aunque aún no participa de los entrenamientos con el grupo ni realiza ejercicios con balón, la progresión en las actividades individuales se considera un indicio positivo.

El técnico italiano señaló que la prioridad es asegurar que el jugador llegue en óptimas condiciones físicas al Mundial, evitando cualquier riesgo de recaída. “Hablamos de su recuperación. Entendió su papel en esta Copa del Mundo. Está en un buen ambiente y será importante también fuera del campo. Está trabajando para recuperarse lo más rápido posible”, explicó Ancelotti sobre el diálogo con el delantero.

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La selección brasileña completará su preparación para el amistoso en la Granja Comary antes de desplazarse a Río de Janeiro. El partido ante Panamá sirve como uno de los últimos ensayos antes del debut en la Copa del Mundo (el 6 de junio se medirán ante Egipto), en el que el equipo buscará consolidar su funcionamiento y evaluar variantes tácticas ante la ausencia de varias figuras. Vale recordar que Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.