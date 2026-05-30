Economía

¿Qué va a pasar con el dólar?: subió en mayo en medio de fuertes compras del BCRA, pero bajó 3,2% en lo que va de 2026

En la última jornada hábil, la divisa descontó dos pesos, a $1.408 en el mercado mayorista, con un monto operado de casi USD 800 millones. En el balance mensual ganó 17 pesos o 1,2%. Al público quedó a $1.430 en el Banco Nación

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El dólar subió en mayo, aunque volvió a perder contra la inflación.
El dólar subió en mayo, aunque volvió a perder contra la inflación.

La última rueda operativa de mayo vino con un muy alto volumen de negocios en el segmento de contado del mercado de cambios, unos USD 719,9 millones, una oferta que presionó a una leve baja de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, a 1.408 pesos.

El tipo de cambio oficial terminó la semana con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, mientras que en el balance de mayo ascendió 17 pesos o 1,2 por ciento. Asimismo, en el transcurso de 2026 el dólar mayorista conserva una baja de 47 pesos o 3,2 por ciento.

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El Banco Central informó que para la fecha la banda superior del régimen cambiario alcanzó los $1.757,34, de modo que el dólar se ubicó a 349,34 pesos o 24,8% de ese límite para la flotación teórica.

Si bien el dólar empezó a despegarse del piso de precios de este año, de $1.354 el 19 de abril, en función de importantes copras diarias que efectúa el Banco Central, la realidad es que este mes volvería a perder contra una inflación que las consultoras estiman en la zona del 2 por ciento.

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Con una inflación acumulada en un rango del 14% al 15% en los primeros cinco meses del año, el dólar registra una caída de precio real cercana a un 18 por ciento.

El dólar al público quedó invariable a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana el dólar minorista subió cinco pesos o 0,4%, mientras que avanzó 20 pesos o 1,4% a lo largo del último mes. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra.

El dólar blue también finalizó estabilizado en los $1.430 para la venta, con un incremento de cinco pesos respecto del viernes 22. En mayo, el dólar informal subió 30 pesos o 2,1 por ciento. En esta plaza tomaron al billete a $1.410, unos 30 pesos o 2,2% más que el precio de compra que los bancos les pagaron a sus clientes.

“Mientras continúan las fuertes compras del BCRA, ya a punto de alcanzar los USD 10.000 millones, el dólar mayorista sigue más estabilizado en los $1.410, dentro de una operatoria que viene exhibiendo apenas ligeras oscilaciones. Crece la expectativa que dicho escenario de calma cambiaria, junto a tasas en pesos tranquilas, pueda ir despertando una reactivación del crédito, un insumo que resulta clave para poder transmitir mayor dinamismo a la actividad y al consumo”, definió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Desde Adcap Grupo Financiero destacaron el “exceso de liquidez en dólares en el mercado cambiario junto con un exceso de liquidez en pesos dentro del sistema bancario. Por el lado cambiario, la oferta de divisas continúa siendo impulsada por las exportaciones energéticas y las emisiones del sector privado, más que por la propia cosecha”.

Un reporte de la consultora Qualy advirtió que “la economía logró cierta estabilidad nominal, pero todavía depende de variables cuya sostenibilidad no está plenamente asegurada. La disponibilidad de divisas continúa descansando en tres pilares principales: la liquidación de la cosecha agrícola, la expansión de exportaciones energéticas y mineras, y el apoyo financiero de organismos multilaterales”.

“Esto implica que la estabilidad cambiaria sigue siendo sensible al contexto internacional y a la dinámica estacional del ingreso de dólares. En consecuencia, todavía no se configuró un escenario que permita prever inversiones de largo plazo con un nivel alto de certidumbre”, agregó Qualy.

“Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares -al 26 de mayo- muestran que los depósitos en dólares disminuyeron USD 32 millones, hasta USD 39.170 millones”, precisó Max Capital.

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