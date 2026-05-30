Nuevo unicornio argentino: cómo la empresa de un ex hacker protagoniza una de las olas tech del momento y ya vale USD 1.400 millones

Satellogic es un jugador de peso en el mapeo con imágenes de la Tierra

La empresa satelital Satellogic, que nació en Argentina hace 16 años, superó la barrera de los USD 1.000 millones de capitalización de mercado, una marca que la convierte en el unicornio tecnológico local más reciente y que llega cuatro años después de su debut en Wall Street.

En medio del boom de lo que se conoce como space economy –con la próxima salida a la bolsa de SpaceX, el gigante espacial de Elon Musk, como bandera–, la acción de Satellogic, que cotiza en el Nasdaq con la sigla SATL, acumula con una suba de más del 400% en lo que va del año. Su valor de mercado actual ronda los USD 1.460 millones y rozó los USD 1.600 millones días atrás.

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Así, se suma a otros unicornios que nacieron en el país o de fundadores argentino –algunos cotizan, otros no; algunos se vendieron–, como Mercado Libre, Despegar, Globant, Ualá, Auth0, Vercel, Aleph y Technosys, entre otras.

Los NewSat de la empresa

El foco de la empresa, con base en EEUU, es poner en órbita una constelación de nanosatélites de órbita baja que “mapean” y fotografían la Tierra casi en tiempo real y con precisión extrema. Ese es su negocio y ya puso 54 satélites en el espacio (los últimos dos NewSat en marzo de este año).

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La empresa fue fundada en 2010 por los argentinos Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte. Kargieman, además, es la cara visible de Sur Energy, la empresa que el año pasado anunció un acuerdo con OpenAI para hacer una inversión de hasta USD 25.000 millones para construir un mega data center en la Patagonia argentina.

Este año está on fire y anunció un subcontrato con Innovative Defense Technologies para trabajar con la Oficina de Investigación Naval de EEUU y otros más, cada uno por USD 18 millones con Portugal, para la provisión de dos satélites de alta resolución, y “con un cliente internacional del sector de la defensa para la obtención de imágenes de observación de la Tierra de alta frecuencia y de forma continua”.

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Emiliano Kargieman fundador y CEO de la empresa

“El acuerdo representa una rápida expansión desde una prueba inicial hasta el despliegue a gran escala en menos de seis meses, una trayectoria que refleja tanto la urgencia de la demanda de los clientes como la inmediatez de la capacidad operativa de Satellogic”, agregó sobre el último acuerdo. El nombre del cliente del sector de defensa no trascendió.

En el primer trimestre del año, la compañía registró ingresos por USD 6,1 millones, un 80% más que en el mismo período del año anterior. Por primera vez en su historia como empresa que cotiza, tuvo flujo de caja operativo positivo de 200.000 dólares. La pérdida operativa se redujo un 33% y la compañía cerró el trimestre con USD 121,9 millones en caja.

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La historia

Satellogic es un potencial unicornio desde que nació. Por business plan, inversores y desarrollo estuvo siempre a un paso de serlo. Le tomó 16 años, aunque esa nunca haya sido la meta de sus fundadores. “No miro el valor de la acción y ser una empresa unicornio no significa nada, es pura vanidad”, le dijo Kargieman a Infobae en 2022.

La empresa cotiza en Nasdaq desde 2022

El cruce del umbral mágico de los USD 1.000 millones ocurrió día atrás, cuando la acción cerró a USD 7,01 y la capitalización tocó exactamente ese valor por primera vez desde el debut bursátil. Es la cifra “mágica” con la que las startups de base tecnológica (en general no listadas) se convierten en unicornios.

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Esta semana, la noticia de un nuevo contrato de defensa en EEUU disparó la acción al máximo del año, y la capitalización llegó a USD 1.570 millones ese día. Para poner en perspectiva la magnitud del salto de este año, Satellogic había cerrado 2025 con una capitalización de apenas USD 270 millones y 2023 con USD 160 millones, tras tocar un mínimo histórico de USD 0,69 por acción en noviembre de ese año.

El giro comenzó a tomar forma en la segunda mitad de 2025 y se aceleró con fuerza a partir de enero de 2026, cuando anunció contratos con Portugal para la entrega de dos satélites NewSat Mark V y un acuerdo de monitoreo persistente de siete cifras con un cliente estratégico. Esos anuncios dispararon la acción más de un 56% en pocas rondas de cotización. En febrero, un acuerdo de observación terrestre con Albania y contratos con Australia y Portugal sumaron otro empuje al precio.

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Una de las fotografías de la empresa, en este caso de Villa Carlos Paz, en Córdoba

El camino hasta ese número arrancó mucho antes de Wall Street. Kargieman, CEO de la compañía, creció en el barrio porteño de Palermo como un adolescente que desarmaba computadoras para entender cómo funcionaban. A mediados de los años 90 integraba el grupo de hackers HBO (“Hacked by Owls”) y a los 17 ya trabajaba en los sistemas de seguridad de la AFIP. Años después fundó Core Security Technologies, una empresa de ciberseguridad con sede en Estados Unidos cuyos clientes llegaron a ser Amazon, Mastercard, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional. Cuando se aburrió, vendió su participación y buscó un nuevo problema que resolver. Lo encontró mirando hacia arriba. Hoy vive en Barcelona con su esposa, la escritora Pola Oloixarac, y su hija.

La empresa lanzó sus primeros nanosatélites en 2013 —el CubeBug-1, bautizado “Capitán Beto” en homenaje a Luis Alberto Spinetta— y fue construyendo una constelación que con el tiempo incorporó nombres de personajes y comidas argentinas: Manolito, Tita, Milanesat. En 2019 cerró una ronda de USD 50 millones y en julio de 2021 anunció su fusión con CF Acquisition Corp. V (CFV), un vehículo de adquisición de propósito especial (SPAC) patrocinado por Cantor Fitzgerald, con una valuación inicial de USD 850 millones.

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La fachada de la sede de Satellogic, que ahora tiene sede en el estado de Delaware, en EEUU

El 26 de enero de 2022, SATL comenzó a cotizar en el Nasdaq. El ex secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, dueño Liberty Strategic Capital, uno de los fondos que invirtió en la empresa, es su chairman.

Detrás del rally también figura la presentación de la constelación Merlin, una plataforma de defensa de nueva generación con inteligencia artificial integrada que apunta al remapeo global diario a un metro de resolución. La empresa también completó en 2025 su redomiciliación a Delaware, lo que la convirtió oficialmente en compañía estadounidense y amplió su acceso a contratos del gobierno de ese país. En el primer trimestre, también expandió las fases II y III del programa Slingshot con la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos (ONR).

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