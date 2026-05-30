Deportes

Doloroso traspié argentino en Roland Garros: Francisco Cerúndolo batalló contra sus controversias y cayó ante el 85° del mundo

El argentino perdió ante el estadounidense Zachary Svajda por 6-3, 6-4 y 3-6, 4-6 y 6-3

Guardar
Google icon
Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Sorprendente derrota de Francisco Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros al caer en sets corridos frente al estadounidense Zachary Svajda con un marcador de 6-3, 6-4 y 3-6, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 54 minutos de competencia.

Desde el inicio del encuentro, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual 26 del ranking mundial, no encontró respuestas en su juego para seguir avanzando en el segundo Grand Slam de la temporada, certamen en el que sus mejores actuaciones habían sido los octavos de final alcanzados en 2023 y 2024.

PUBLICIDAD

El partido encontró al hermano mayor de los Cerúndolo en una encrucijada: se lo vio fastidioso y en constante diálogo gestual con su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas. En el primer set, el argentino consiguió quebrar el saque de Svajda (85°) en el tercer game, aunque no logró ratificar esa ventaja y volvió a ceder su servicio para quedar abajo por 6-3.

En el segundo capítulo, Francisco mantuvo la pelea y en el cuarto juego dispuso de cuatro break points, pero no consiguió capitalizarlos. El estadounidense logró escapar de ese momento de presión y, en el noveno game, volvió a golpear sobre el saque del porteño para ampliar la diferencia y llevarse el parcial por 6-4.

PUBLICIDAD

Svajda, nacido hace 23 años en La Jolla, California, es un jugador al que le sientan mejor las canchas duras. Cuenta con siete títulos Challenger, seis de ellos obtenidos sobre esa superficie y uno sobre césped. En su primera participación en el cuadro principal del Abierto francés, llegaba tras derrotar a los australianos Alexei Popyrin (61°) y Adam Walton (97°).

En el tercer set, Cerúndolo salió con la convicción de que necesitaba descontar para seguir con vida en París. El inicio no fue alentador: el norteamericano se adelantó 2-1 y Cuevas se levantó de su silla para abandonar la cancha 14. Sin embargo, el porteño de 27 años reaccionó rápido, igualó el marcador 2-2 y en el sexto game volvió a quedarse con el saque de su rival para encaminar el parcial, que terminó cerrando por 6-3.

En el cuarto parcial, el tenista argentino continuó mostrando señales de recuperación y lo hizo con autoridad. Tuvo un comienzo favorable, en el que rápidamente se colocó 3-1 y, con más aciertos que errores, igualó el marcador por 6-4 tras conectar su ace número 11 del encuentro.

Francisco Cerúndolo perdió ante el estadounidense Zachary Svajda (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Francisco Cerúndolo perdió ante el estadounidense Zachary Svajda (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Por segunda vez en su corta carrera, Svajda disputó una definición a cinco sets en un Grand Slam. La única antecedente había sido en su debut en este tipo de competencias, cuando cayó en la ronda inicial del US Open ante el italiano Paolo Lorenzi. Con ese antecedente, el estadounidense fue quien golpeó primero y se adelantó 2-0.

Del otro lado de la red reaparecieron las frustraciones del argentino. “Tuve mis chances, no me mientan más, no voy a ganar nunca más”, le decía a su madre, María Luz. Aun así, logró salir de un momento incómodo y recuperó el quiebre, aunque no pudo ratificarlo en el game siguiente.

Con esa ventaja Svajda la supo conservar hasta el final y consiguió clasificarse para los octavos de final por 6-3.

Ahora el estadounidense por un lugar en los cuartos de final espera por el vencedor del duelo entre el italiano Flavio Cobolli (14°) o el estadounidense Learner Tien (18°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloRoland GarrosTenisParísGrand SlamMajor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

El conjunto francés y el inglés se verán las caras en la definición del máximo certamen europeo. Desde las 13, por ESPN y Fox Sports

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

El defensor de la selección de Nueva Zelanda pasó a contar con 2.5 millones de seguidores

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

El ex delantero del Liverpool, Chelsea y Arsenal actualmente milita en el Feyenoord de los Países Bajos

Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

El “método Heinze” que potenció al Arsenal, lo llevó a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Champions

El Gringo se incorporó como ayudante de Mikel Arteta y abandonó su trayectoria de entrenador. La faceta que los Gunners mejoraron con su llegada e intentarán explotar contra PSG

El “método Heinze” que potenció al Arsenal, lo llevó a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Champions

Elecciones en San Lorenzo: socios habilitados, horario y quiénes son los candidatos y sus propuestas

Este sábado se llevarán a cabo los comicios que determinarán los nombres de los nuevos dirigentes de la institución azulgrana. Los detalles

Elecciones en San Lorenzo: socios habilitados, horario y quiénes son los candidatos y sus propuestas

DEPORTES

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista “menos conocido”, en una de las figuras del Mundial

PSG y Arsenal se medirán por la final de la Champions League: hora, TV y formaciones

Escándalo en Inglaterra: Raheem Sterling fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de drogas tras un accidente en una autopista

El “método Heinze” que potenció al Arsenal, lo llevó a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Champions

Elecciones en San Lorenzo: socios habilitados, horario y quiénes son los candidatos y sus propuestas

TELESHOW

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

De los grandes clásicos al abismo del suspenso, el nuevo reto teatral de Juan Gil Navarro: “El desafío siempre es constante”

Sabrina Rojas, enamorada de Pepe Chatruc: “Hay muchas cosas suyas que me hacen decir ‘¡qué flor de hombre!’"

Sergio Torres: “Cuando era chico buscaba calzado en los basurales para poder jugar al fútbol”

Benjamín Vicuña reveló la lección que aprendió tras la muerte de Blanca: “El dolor se transformó en luz”

Pampita y Martín Pepa sellaron su reconciliación con un romántico viaje a Inglaterra: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV afirmó que uno de los mayores desafíos es la relación entre “salud mental y tecnologías digitales”

El papa León XIV afirmó que uno de los mayores desafíos es la relación entre “salud mental y tecnologías digitales”

Qatar alertó que una crisis como la de Ormuz podría ocurrir en cualquier región del mundo

Alerta en Múnich: el aeropuerto cerró durante una hora tras el avistamiento de un posible dron

Nuevo golpe de Ucrania al Ejército ruso: destruyó aviones y misiles en un aeródromo militar de la región de Rostov

Israel ordenó nuevas evacuaciones en el sur de Líbano mientras amplía su ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah