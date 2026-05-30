Doloroso traspié argentino en Roland Garros: Francisco Cerúndolo batalló contra sus controversias y cayó ante el 85° del mundo

Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Sorprendente derrota de Francisco Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros al caer en sets corridos frente al estadounidense Zachary Svajda con un marcador de 6-3, 6-4 y 3-6, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 54 minutos de competencia.

Desde el inicio del encuentro, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual 26 del ranking mundial, no encontró respuestas en su juego para seguir avanzando en el segundo Grand Slam de la temporada, certamen en el que sus mejores actuaciones habían sido los octavos de final alcanzados en 2023 y 2024.

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El partido encontró al hermano mayor de los Cerúndolo en una encrucijada: se lo vio fastidioso y en constante diálogo gestual con su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas. En el primer set, el argentino consiguió quebrar el saque de Svajda (85°) en el tercer game, aunque no logró ratificar esa ventaja y volvió a ceder su servicio para quedar abajo por 6-3.

En el segundo capítulo, Francisco mantuvo la pelea y en el cuarto juego dispuso de cuatro break points, pero no consiguió capitalizarlos. El estadounidense logró escapar de ese momento de presión y, en el noveno game, volvió a golpear sobre el saque del porteño para ampliar la diferencia y llevarse el parcial por 6-4.

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Svajda, nacido hace 23 años en La Jolla, California, es un jugador al que le sientan mejor las canchas duras. Cuenta con siete títulos Challenger, seis de ellos obtenidos sobre esa superficie y uno sobre césped. En su primera participación en el cuadro principal del Abierto francés, llegaba tras derrotar a los australianos Alexei Popyrin (61°) y Adam Walton (97°).

En el tercer set, Cerúndolo salió con la convicción de que necesitaba descontar para seguir con vida en París. El inicio no fue alentador: el norteamericano se adelantó 2-1 y Cuevas se levantó de su silla para abandonar la cancha 14. Sin embargo, el porteño de 27 años reaccionó rápido, igualó el marcador 2-2 y en el sexto game volvió a quedarse con el saque de su rival para encaminar el parcial, que terminó cerrando por 6-3.

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En el cuarto parcial, el tenista argentino continuó mostrando señales de recuperación y lo hizo con autoridad. Tuvo un comienzo favorable, en el que rápidamente se colocó 3-1 y, con más aciertos que errores, igualó el marcador por 6-4 tras conectar su ace número 11 del encuentro.

Francisco Cerúndolo perdió ante el estadounidense Zachary Svajda (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Por segunda vez en su corta carrera, Svajda disputó una definición a cinco sets en un Grand Slam. La única antecedente había sido en su debut en este tipo de competencias, cuando cayó en la ronda inicial del US Open ante el italiano Paolo Lorenzi. Con ese antecedente, el estadounidense fue quien golpeó primero y se adelantó 2-0.

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Del otro lado de la red reaparecieron las frustraciones del argentino. “Tuve mis chances, no me mientan más, no voy a ganar nunca más”, le decía a su madre, María Luz. Aun así, logró salir de un momento incómodo y recuperó el quiebre, aunque no pudo ratificarlo en el game siguiente.

Con esa ventaja Svajda la supo conservar hasta el final y consiguió clasificarse para los octavos de final por 6-3.

Ahora el estadounidense por un lugar en los cuartos de final espera por el vencedor del duelo entre el italiano Flavio Cobolli (14°) o el estadounidense Learner Tien (18°).

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