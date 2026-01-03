Cómo cocinar la pasta para reducir los picos de azúcar en sangre, según expertos

Cocinar la pasta al dente reduce el impacto del azúcar en sangre gracias a una digestión más lenta del almidón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta se ha consolidado como uno de los alimentos más consumidos en el mundo, tanto por su versatilidad como por su sabor y facilidad de preparación. Su influencia sobre los niveles de azúcar en sangre genera interés entre quienes buscan una alimentación saludable, especialmente en personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Si bien la pasta eleva la glucosa, el efecto final depende de múltiples factores: el tipo de pasta, la forma de preparación, el tamaño de la porción y los ingredientes que la acompañan.

De acuerdo con expertos de Harvard Medical School y Verywell Health, aspectos como la cocción al dente, la elección de pasta integral y la combinación con otros nutrientes pueden modificar la respuesta glucémica y facilitar el control de la glucosa.

Índice glucémico y digestión: diferencias con otros carbohidratos

El efecto glucémico de la pasta suele ser más moderado que el de otros carbohidratos como el pan blanco o el arroz. Esta diferencia se debe principalmente a su índice glucémico, que generalmente se ubica en un rango intermedio.

Los gránulos de almidón de la pasta mantienen una estructura más compacta durante la cocción, a diferencia de lo que ocurre con otros productos elaborados con harinas refinadas.

El consumo de pasta integral o rica en fibra favorece el control glucémico en personas con diabetes o resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica ralentiza la digestión en el organismo, permitiendo que el aumento de glucosa sea más gradual, según detalló Verywell Health. Sin embargo, la respuesta glucémica puede variar entre personas, dependiendo de la cantidad consumida y del método de preparación.

El índice glucémico indica la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre. En la pasta, factores como el tiempo de cocción, el grosor y el tipo de harina utilizada influyen en este valor.

En ese sentido, cocinar la pasta al dente, por ejemplo, preserva su firmeza y dificulta la acción de las enzimas digestivas, lo que ralentiza la absorción de los azúcares.

Preparación y porciones: variables determinantes

El tiempo de cocción resulta fundamental en el impacto glucémico de la pasta. Prepararla al dente favorece una absorción más lenta del azúcar, mientras que una cocción excesiva descompone el almidón y acelera el aumento de la glucosa.

El tamaño de la porción y la frecuencia de consumo influyen directamente en la demanda de insulina. Consumir grandes cantidades de pasta de forma regular obliga al páncreas a producir más insulina, la hormona que regula la glucosa en sangre.

Verywell Health advierte que este patrón puede generar picos de glucosa más elevados después de las comidas, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Por este motivo, controlar la cantidad servida resulta esencial para evitar desequilibrios metabólicos.

Porciones moderadas y controlar la frecuencia de consumo de pasta previene picos de azúcar y mejora la salud metabólica (Imagen ilustrativa infobae)

Ingredientes y temperatura: aliados en la estabilidad glucémica

Los ingredientes añadidos al plato pueden modificar significativamente la respuesta glucémica de la pasta. Incorporar proteínas como pollo, pescado o legumbres, junto con verduras ricas en fibra, ayuda a ralentizar la absorción de glucosa.

Las grasas saludables presentes en aceites, salsas o quesos retrasan el vaciado gástrico, lo que contribuye a que el aumento de azúcar en sangre sea más gradual. Verywell Health destaca que la combinación de pasta con estos nutrientes es clave para lograr una mayor estabilidad glucémica y mantener el control metabólico.

La temperatura a la que se sirve la pasta es otro factor relevante. Consumirla fría o recalentada estimula la formación de almidón resistente, un componente que actúa como la fibra y dificulta la digestión rápida de los carbohidratos, favoreciendo un incremento más lento de la glucosa.

Incorporar grasas saludables, como aceites o quesos, retrasa el vaciado gástrico y logra un aumento gradual del azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes desean incluir pasta en su dieta sin perjudicar el control glucémico pueden aplicar estrategias sencillas y eficaces. Elegir porciones adecuadas, preferir opciones integrales o mezcladas con vegetales, y combinarlas siempre con fuentes de proteína o fibra facilita la gestión del aporte total de carbohidratos y mejora la calidad nutricional del plato, remarcó Harvard Health.

Pequeños cambios, como alternar pastas ricas en fibra, sumar vegetales frescos y ajustar la cantidad servida, pueden marcar la diferencia y contribuir a mantener la glucosa estable después de las comidas, según Harvard Health.

Además, prestar atención a la temperatura y a la forma de preparación permite controlar mejor el impacto de la pasta en la dieta diaria, favoreciendo una alimentación más equilibrada y compatible con el bienestar metabólico.