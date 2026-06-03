Secretaría de Agricultura aconseja a ganaderos en Honduras prepararse para una canícula prolongada

El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) pidió a los productores pecuarios de Honduras que se preparen ante una posible canícula prolongada en los próximos meses. El titular del organismo, Moisés Molina, dijo que las lluvias recientes pueden dar margen para almacenar alimento y reforzar medidas frente a un eventual período de sequía.

Molina señaló que las lluvias registradas recientemente abren una ventana para que los productores adopten medidas preventivas y refuercen su capacidad de respuesta ante un eventual período seco.

“Esperamos tener lluvias por cuarenta o cuarenta y cinco días, debería ser suficiente para que los ganaderos se preparen para la canícula que podría ser extensa”, manifestó el funcionario.

PUBLICIDAD

Riesgo en la siembra

Molina explicó que, aunque las precipitaciones recientes han dado cierto alivio al sector agropecuario, las condiciones aún no son las adecuadas para actividades agrícolas a gran escala.

Indicó que los suelos siguen con sequedad acumulada tras varios meses con limitadas precipitaciones, por lo que será necesario que continúen las lluvias para alcanzar la humedad requerida para el inicio de muchas siembras.

“Todavía no permite entrar en los alrededores del suelo porque está seco; se necesita que llueva más para empezar a sembrar”, señaló.

La alerta alcanza a productores agrícolas y ganaderos, sobre todo en regiones donde la disponibilidad de agua define el éxito de los ciclos productivos y la disponibilidad de pasto para la alimentación animal.

PUBLICIDAD

Medidas preventivas ante la canícula

En las últimas semanas, la SAG advirtió sobre los riesgos asociados a la variabilidad climática y al fenómeno de El Niño, e impulsó medidas de orientación técnica para los productores. Entre las acciones anunciadas figuran recomendaciones sobre fechas de siembra, y estrategias para reducir pérdidas por la falta de lluvias.

Las autoridades también señalaron la necesidad de fortalecer los bancos de alimento para ganado como medida preventiva ante posibles déficits de pasto durante los períodos más críticos de sequía.

El monitoreo con drones permite la detección y control eficiente de la langosta en zonas críticas como La Masica, Atlántida y Yoro. (Foto cortesía SAG)

Molina reiteró la importancia de que los ganaderos aprovechen las lluvias previstas para almacenar forraje y garantizar la alimentación de los animales durante la canícula, una etapa que suele caracterizarse por una disminución temporal de las precipitaciones y que, en algunas ocasiones, puede prolongarse más de lo habitual.

PUBLICIDAD

Cooperación con Israel para el agro

Durante sus declaraciones, Molina también destacó el apoyo que Honduras recibe de Israel para fortalecer el desarrollo agrícola mediante asistencia técnica y transferencia de tecnología.

La cooperación de Israel aporta asistencia técnica y transferencia de tecnología agrícola, mejorando el manejo de agua y eficiencia en Honduras. (foto archivo)

Explicó que los acercamientos entre ambos países comenzaron al inicio de su gestión y han permitido abrir espacios de cooperación en distintas áreas vinculadas al desarrollo productivo.

“El embajador de Israel se acercó a nosotros desde que recién fuimos nombrados para ofrecernos respaldo y también ha acercado cooperación al señor presidente, de manera que Israel está presente en nuestro desarrollo”, expresó.

El funcionario sostuvo que la experiencia israelí puede ser una oportunidad para mejorar la eficiencia del sector agrícola hondureño, en especial en el manejo del agua, la tecnificación de procesos productivos y el aumento de la productividad.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto en el que el comportamiento climático se ha convertido en uno de los principales desafíos para el agro hondureño. Autoridades y productores coinciden en que la irregularidad de las lluvias, las altas temperaturas y los períodos prolongados de sequía representan riesgos para la producción de alimentos y para la actividad ganadera.