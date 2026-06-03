Crimen y Justicia

Insólito: montaron un operativo de película para atrapar a un ladrón y escapó frente a todos por el techo de un negocio

El increíble robo ocurrió este martes en una fábrica de pastas de Lanús y el delincuente continúa prófugo. Las imágenes

Guardar
Google icon
Robó en una fábrica de pastas, sonó la alarma, habló con los policías y escapó por los techos delante de cuatro patrulleros

Una casa de pastas ubicada en una transitada zona del partido bonaerense de Lanús fue escenario este martes de un insólito hecho de inseguridad. En horas de la madrugada, un delincuente ingresó a robar al comercio por el ducto de ventilación, pero al poco tiempo sonó la alarma. En ese contexto, cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense arribaron para corroborar qué ocurría en el lugar, pero aún con la fuerte presencia policial el delincuente logró darse a la fuga.

El hecho, según confiaron fuentes policiales a Infobae, ocurrió en un local ubicado en la esquina de avenida San Martín y Magallanes, a tan solo 15 cuadras de una comisaría.

PUBLICIDAD

La grabación que encabeza esta nota muestra que eran cerca de las 3:00 cuando dos asaltantes se detuvieron frente al comercio de pastas artesanales “Mr Aurora”. Una vez allí, se cercioraron de que no hubieran testigos y uno de ellos trepó por uno de los costados -con la ayuda de su cómplice- para ingresar al comercio por el ducto de ventilación.

Imagen monocromática de una persona subiendo por una ventana en un cuarto oscuro con maquinaria industrial y mesas en primer plano
El momento en que el delincuente ingresó al local por el ducto de ventilación.

Ya dentro del local, el delincuente bajó sobre una de las mesas de producción y de inmediato comenzó a sonar la alarma de humo. Con evidente apuro por no ser arrestado por la Policía, el sospechoso empezó a correr dentro del negocio en busca de dinero en efectivo y objetos de valor, pero se encontró atrapado, sin vía de escape.

PUBLICIDAD

En simultáneo, el propietario de la casa de pastas recibió el alerta de la alarma que sonaba en su comercio y se comunicó con el 911 para dar aviso a la Policía. Así, efectivos de la comisaría 4ª de Remedios de Escalada se dirigieron en cuatro patrulleros al lugar del hecho.

Foto en blanco y negro de un interior industrial con maquinaria. Una persona de espaldas está en movimiento cerca de una puerta y cajas apiladas
Alertado por el sonido de la alarma, el delincuente comenzó a correr por adentro del comercio en busca de dinero en efectivo y objetos de valor.

Lo insólito ocurrió minutos después. Según consigna el medio Data Conurbano, vecinos y playeros de una estación de servicio lindera comenzaron a gritarles a los efectivos para advertirles que el sospechoso se encontraba sobre los techos. Incluso, el personal policial llegó a constatar la situación a través del domo de seguridad municipal.

¡Te vamos a bajar a escopetazos!“, se escucha decir a uno de los uniformados que llegó a divisar al sospechoso mientras se encontraba arriba del comercio. Sin embargo, por falta de reacción o de coordinación para subir a tiempo, el delincuente se dio a la fuga con 100 mil pesos en efectivo.

Vista aérea de dos camionetas policiales blancas y azules en una calle de noche, con varios oficiales y personas cerca de un edificio comercial cerrado
Cuatro patrulleros llegaron al lugar tras recibir un llamado al 911, pero el asaltante logró escapar por los techos.

Lanús es tierra de nadie, es impresionante la cantidad de robos que hay y la cantidad de gente drogándose en la calle a las dos de la mañana. Vivís con miedo constante. Todos los comerciantes estamos luchando porque las ventas están muy bajas y no estamos en condiciones de perder nada, ni lo más mínimo”, lamentó una de las víctimas en diálogo con el citado medio.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Silvia Bussano, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien inició una investigación de oficio debido a que el propietario del comercio se negó a radicar la denuncia correspondiente.

Temas Relacionados

RobosLanúsInseguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Agostina Vega, en vivo: su tío dio detalles del velorio y reclamó que entregarán el cuerpo a la hora de la marcha

La causa por el femicidio de la adolescente de 14 años sigue incorporando pruebas, testimonios y medidas judiciales. Mientras Claudio Barrelier permanece detenido, los investigadores buscan determinar si hubo otras personas involucradas

Caso Agostina Vega, en vivo: su tío dio detalles del velorio y reclamó que entregarán el cuerpo a la hora de la marcha

Acusan a un penitenciario de abusar de una detenida en Mendoza: seguirá preso pese a que el ADN dio negativo

El hecho ocurrió en Mendoza. La víctima, una interna de un complejo penitenciario, denunció que un suboficial ayudante la engañó y luego abusó sexualmente de ella dentro de las instalaciones

Acusan a un penitenciario de abusar de una detenida en Mendoza: seguirá preso pese a que el ADN dio negativo

Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón: “Si vos sos feliz, yo también”

Micaela Quintana, de 29 años, fue desafectada de la fuerza de seguridad. Viaje a Bariloche, compra de lujo y botines millonarios. El violento robo a un efectivo de la Federal

Una policía fue detenida por encubrir a su novio ladrón: “Si vos sos feliz, yo también”

Insólito robo en un gimnasio de Rosario: abría lockers, usaba tarjetas ajenas y las devolvía

El sospechoso de 39 años fue detenido tras una investigación que identificó al menos cinco víctimas. Fue atrapado luego de un seguimiento con cámaras de videovigilancia dentro del establecimiento

Insólito robo en un gimnasio de Rosario: abría lockers, usaba tarjetas ajenas y las devolvía

Tragedia en Córdoba: murió la tercera víctima que estaba internada tras el incendio en Saldán

La muerte de una mujer de 86 años, confirmada este martes en el Instituto del Quemado, elevó el saldo del episodio del 16 de mayo, en el que fallecieron otras dos personas

Tragedia en Córdoba: murió la tercera víctima que estaba internada tras el incendio en Saldán

DEPORTES

La decisión clave que debe tomar Bielsa en Uruguay para el Mundial tras confirmarse la lesión de una figura

La decisión clave que debe tomar Bielsa en Uruguay para el Mundial tras confirmarse la lesión de una figura

Fue a los festejos del Arsenal para vender réplicas de medallas de ganadores de la Premier League pero tenían un detalle oculto

Operativo éxodo masivo en River Plate: los 15 jugadores que podrían salir del club

Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones: el vaticinio sobre Argentina

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

TELESHOW

“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

“Me da pena Fabián Mazzei”: la opinión de Denise Dumas sobre la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar

Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

Karina Jelinek recordó su blooper en las elecciones y contó que haría si se dedicara a la política

El desopilante momento en que una participante sorprendió a Darío Barassi al contar cómo conoció a su novio

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

INFOBAE AMÉRICA

La Policía Nacional incauta drogas y más de cinco millones de pesos en un operativo en República Dominicana

La Policía Nacional incauta drogas y más de cinco millones de pesos en un operativo en República Dominicana

Emergencias por la presencia de abejas africanas en Panamá suman hasta el momento 6,466 casos

Ricardo Darín es la imagen del cartel oficial del Festival de San Sebastián

Secretaría de Agricultura aconseja a ganaderos en Honduras prepararse para una canícula prolongada

Buque de bandera panameña recibe dos impactos de proyectiles en puerto iraquí