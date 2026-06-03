Ricardo Darín es la imagen del cartel oficial del Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián eligió a Ricardo Darín como imagen del cartel oficial de su 74ª edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre de 2026, una decisión que refuerza el vínculo de dos décadas entre el actor argentino y el certamen, que ya lo distinguió en 2017 con el Premio Donostia. El actor, que llega a ese cartel después de medio siglo de trayectoria, cerca de 100 interpretaciones y más de 40 premio, ha visitado el certamen en nueve ediciones y su relación con la muestra atraviesa buena parte de su filmografía reciente.

La presentación de los carteles se realizó el miércoles 3 en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera, en un acto encabezado por el director del festival José Luis Rebordinos y por Maialen Beloki, actual subdirectora y futura directora del certamen desde enero, según el Festival de San Sebastián. Tras los carteles oficiales dedicados en años anteriores a Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes, Darín se convirtió en la novena figura de la cinematografía contemporánea que presta su imagen al festival.

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El póster oficial fue diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que compuso un collage a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella. El mismo estudio firmó también los carteles del resto de las secciones. Si en la edición anterior el eje visual fueron los géneros cinematográficos, en 2026 el motivo conductor son los oficios del cine. El cartel de Darín remite a la interpretación, mientras que New Directors se asocia con el guion, Horizontes Latinos con el sonido, Zabaltegi-Tabakalera con la dirección, Perlak con el montaje, Nest con la dirección de arte, Culinary Zinema con el maquillaje, Zinemira con los efectos especiales y Made in Spain con la producción.

Ricardo Darin en 2017 en el Festival de San Sebastián presentando "La Cordillera" (AP Photo/Alvaro Barrientos)

A esa serie se sumarán tres carteles de la iniciativa Klasikoak, que desde 2024 reúne la retrospectiva clásica, la sección del festival y el ciclo homónimo que la Filmoteca Vasca programa entre octubre y diciembre en Bilbao, Donostia, Pamplona, San Juan de Luz y Vitoria. Este año, la retrospectiva estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni. El lanzamiento de los carteles se inscribe además en “Z365” o “Festival todo el año”, la nueva apuesta estratégica del certamen, según el Festival de San Sebastián. Esa línea integra la búsqueda, el acompañamiento y el desarrollo de nuevos talentos en programas como Ikusmira Berriak y Nest; la formación cinematográfica a través de Elías Querejeta Zine Eskola, Zinemaldia + Plus y Diálogos de cineastas; y la investigación y divulgación mediante el proyecto Z70, Pensamiento y debate, e Investigación y publicaciones.

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Ricardo Darín, nacido en Buenos Aires en 1957, debutó a los cinco años en series de televisión, se formó en el teatro y comenzó su carrera en cine con La carpa del amor, de Julio Porter, en 1979. Entre los directores con los que trabajó figuran Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay y Santiago Mitre.

Ricardo Darín, distinguido por su trayectoria en el Festival de San Sebastián, en 2017 (EFE/Javier Etxezarreta)

Su presencia en San Sebastián comenzó en pantalla incluso antes de algunas visitas personales: integró el reparto de Perdido por perdido, de Alberto Lecchi, en New Directors en 1993, y de La fuga, de Eduardo Mignogna, en la Sección Oficial en 2001. En 2005 presentó en la Sección Oficial El aura, de Fabián Bielinsky, y en 2009 regresó con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y El baile de la victoria, de Fernando Trueba, esta última fuera de concurso.

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En 2012 formó parte del Jurado Oficial y ese mismo año Elefante blanco, de Pablo Trapero, pasó por Made in Spain. En 2014 participó en Perlak con Relatos salvajes, de Damián Szifron, película que obtuvo el Premio del Público a la mejor película europea. Al año siguiente recibió la Concha de Plata ex aequo junto a Javier Cámara por Truman, de Cesc Gay. En 2017 recogió el Premio Donostia y presentó la proyección especial de La cordillera, de Santiago Mitre.

El certamen apostó por el actor argentino para protagonizar la pieza principal de su edición 74, un reconocimiento que subraya una historia compartida de dos décadas y varios hitos importantes

Darín volvió luego a la Sección Oficial para inaugurarla con El amor menos pensado, de Juan Vera, en 2018, y presentó La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein, en Proyecciones Especiales en 2019. En ambas películas debutó además como productor. También produjo Argentina, 1985, de Santiago Mitre, programada en Perlak en 2022, título con el que volvió por última vez a la capital guipuzcoana y que le valió el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián. En su recorrido por el certamen figuran además Amorosa soledad, de Martín Carranza y Victoria Galardi, que obtuvo el Premio de la Juventud en 2008, y Carancho, de Pablo Trapero, programada en Perlak en 2010.

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Fuera del marco del festival, el actor consolidó su reconocimiento internacional con Nueve reinas, de Fabián Bielinsky, estrenada en 2000 y programada en Klasikoak en 2023. Su filmografía incluye además El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia y Luna de Avellaneda, las tres de Juan José Campanella; Kóblic, de Sebastián Borensztein; Tesis sobre un homicidio, de Hernán Goldfrid; Séptimo, de Patxi Amezcua; Todos lo saben, de Asghar Farhadi; y la serie El eternauta, de Bruno Stagnaro, en 2025.