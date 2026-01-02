Los tres hábitos claves para sostener rutinas saludables durante el 2026, según una experta

La ciencia demuestra que automatizar hábitos saludables favorece su mantenimiento durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo de un nuevo año despierta en muchas personas el deseo de adoptar hábitos saludables y realizar cambios importantes en su bienestar. No obstante, la mayoría abandona esos propósitos con el correr de los meses. Este fenómeno se produce porque los cambios suelen fundamentarse en la fuerza de voluntad, sin modificar los sistemas que sostienen el comportamiento diario, lo que dificulta su mantenimiento a largo plazo.

Frente a este patrón, una entrenadora profesional de mente-cuerpo propone una alternativa concreta para 2026: enfocarse en métodos clave, estrategias que se ajustan a la evidencia conductual y que facilitan la salud física y mental.

A diferencia de los propósitos tradicionales, adoptar estas costumbres claves en 2026 permite automatizar conductas positivas que se integran naturalmente en la rutina cotidiana. Según la recomendación profesional, cuando determinados comportamientos se repiten en el mismo contexto, dejan de depender de la motivación fluctuante y se sostienen por sí solos. Este proceso automático libera recursos mentales y genera un efecto dominó que impacta de forma positiva en varios aspectos de la vida.

Los 3 hábitos recomendados para 2026

A través de la CNN, la especialista y autora de libros, Dana Santas, destacó los tres métodos efectivos para no perder la motivación en la rutina de ejercicio semanal y reducir estrés durante el año.

Respiración consciente

Consiste en dedicar cada día unos minutos a respirar de manera intencional y controlada. Este hábito ayuda a aumentar la tolerancia al estrés y a estabilizar las emociones. Hacerlo profundamente, con exhalaciones más largas, activa el sistema nervioso parasimpático y contribuye a reducir las respuestas de alarma del organismo. Con su práctica constante, mejora la regulación emocional, disminuye la tensión muscular y favorece la calidad del sueño. Además, la postura y la movilidad física reciben beneficios, pues la respiración correcta interviene en la estabilidad de la columna vertebral y el torso.

Algunas recomendaciones de Santas en CNN incluyen tomar seis respiraciones profundas antes de levantarse cada mañana, usar el momento del café o té para realizar respiraciones lentas y programar recordatorios en el teléfono tres veces al día para pausar y respirar durante noventa segundos.

Movimiento consciente

Este hábito va más allá del ejercicio tradicional y se centra en realizar actividad física con una intención de aumentar la conciencia corporal y perfeccionar la mecánica de los movimientos. Integrarlo en la rutina diaria puede reducir molestias, mejorar la postura y hacer más accesible la práctica de otras actividades como el entrenamiento de fuerza o la movilidad. Esto facilita la recuperación y la constancia en el ejercicio, generando beneficios acumulados.

Algunas sugerencias para aplicar este hábito son: practicar cinco minutos de yoga al despertar, dar un paseo breve o bailar una canción favorita durante los descansos laborales, o incluir pequeños retos como equilibrarse en una pierna mientras se cepillan los dientes y hacer sentadillas al lavarse las manos, enumeró la profesional en el medio.

Conexión mente-cuerpo

Este acto implica realizar prácticas que fortalezcan la relación entre las sensaciones físicas y el estado mental. Esta conexión favorece la regulación emocional, mejora el descanso nocturno y aumenta la conciencia corporal, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones y en una mayor estabilidad emocional a lo largo del día, mencionó la autora.

Las acciones sugeridas incluyen comenzar la jornada con una breve meditación sentado con los pies en el suelo, realizar relajación muscular progresiva después de apagar las luces a la noche, o dedicar cinco minutos antes de dormir a registrar en un diario las sensaciones físicas y emocionales vividas durante el día.

Estrategias para mantener los hábitos en el tiempo

El primer paso consiste en identificar los hábitos claves que más impacto pueden generar, pero el verdadero desafío es mantenerlos. Para lograrlo, es fundamental vincularlos a rutinas ya existentes, práctica conocida como acumulación. Por ejemplo, asociar la respiración consciente con el ritual del café o combinar la realización de sentadillas con el lavado de manos hace más probable que el nuevo hábito permanezca.

El entorno también facilita la repetición: colocar a la vista zapatillas, botellas de agua o diarios, ya sea cerca de la cama o en el escritorio, refuerza el comportamiento deseado. Al sumar alarmas o recordatorios visuales y auditivos, disminuye la necesidad de depender exclusivamente de la motivación, aumentando así la frecuencia de la práctica.

Un solo hábito clave bien elegido puede desencadenar una cadena de transformaciones que, con el tiempo, remodelan la forma en la que se actúa y se siente. A través de pequeñas acciones repetidas día tras día, se abre la puerta a cambios profundos y sostenibles en todo el año.