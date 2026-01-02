Salud

Los tres hábitos claves para sostener rutinas saludables durante el 2026, según una experta

Un método basado en pruebas conductuales automatiza pequeños cambios cotidianos y transforma la manera de afrontar las emociones y las actividades habituales

Guardar
La ciencia demuestra que automatizar
La ciencia demuestra que automatizar hábitos saludables favorece su mantenimiento durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo de un nuevo año despierta en muchas personas el deseo de adoptar hábitos saludables y realizar cambios importantes en su bienestar. No obstante, la mayoría abandona esos propósitos con el correr de los meses. Este fenómeno se produce porque los cambios suelen fundamentarse en la fuerza de voluntad, sin modificar los sistemas que sostienen el comportamiento diario, lo que dificulta su mantenimiento a largo plazo.

Frente a este patrón, una entrenadora profesional de mente-cuerpo propone una alternativa concreta para 2026: enfocarse en métodos clave, estrategias que se ajustan a la evidencia conductual y que facilitan la salud física y mental.

A diferencia de los propósitos tradicionales, adoptar estas costumbres claves en 2026 permite automatizar conductas positivas que se integran naturalmente en la rutina cotidiana. Según la recomendación profesional, cuando determinados comportamientos se repiten en el mismo contexto, dejan de depender de la motivación fluctuante y se sostienen por sí solos. Este proceso automático libera recursos mentales y genera un efecto dominó que impacta de forma positiva en varios aspectos de la vida.

Vincular nuevos hábitos saludables a
Vincular nuevos hábitos saludables a rutinas existentes, como el café o el lavado de manos, facilita su integración y permanencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 3 hábitos recomendados para 2026

A través de la CNN, la especialista y autora de libros, Dana Santas, destacó los tres métodos efectivos para no perder la motivación en la rutina de ejercicio semanal y reducir estrés durante el año.

Respiración consciente

Consiste en dedicar cada día unos minutos a respirar de manera intencional y controlada. Este hábito ayuda a aumentar la tolerancia al estrés y a estabilizar las emociones. Hacerlo profundamente, con exhalaciones más largas, activa el sistema nervioso parasimpático y contribuye a reducir las respuestas de alarma del organismo. Con su práctica constante, mejora la regulación emocional, disminuye la tensión muscular y favorece la calidad del sueño. Además, la postura y la movilidad física reciben beneficios, pues la respiración correcta interviene en la estabilidad de la columna vertebral y el torso.

Algunas recomendaciones de Santas en CNN incluyen tomar seis respiraciones profundas antes de levantarse cada mañana, usar el momento del café o té para realizar respiraciones lentas y programar recordatorios en el teléfono tres veces al día para pausar y respirar durante noventa segundos.

La respiración consciente regula el
La respiración consciente regula el estrés, mejora el sueño y aporta beneficios posturales, según estudios sobre hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento consciente

Este hábito va más allá del ejercicio tradicional y se centra en realizar actividad física con una intención de aumentar la conciencia corporal y perfeccionar la mecánica de los movimientos. Integrarlo en la rutina diaria puede reducir molestias, mejorar la postura y hacer más accesible la práctica de otras actividades como el entrenamiento de fuerza o la movilidad. Esto facilita la recuperación y la constancia en el ejercicio, generando beneficios acumulados.

Algunas sugerencias para aplicar este hábito son: practicar cinco minutos de yoga al despertar, dar un paseo breve o bailar una canción favorita durante los descansos laborales, o incluir pequeños retos como equilibrarse en una pierna mientras se cepillan los dientes y hacer sentadillas al lavarse las manos, enumeró la profesional en el medio.

El movimiento consciente, basado en
El movimiento consciente, basado en la conciencia corporal, optimiza la postura y fortalece la constancia en la rutina de ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión mente-cuerpo

Este acto implica realizar prácticas que fortalezcan la relación entre las sensaciones físicas y el estado mental. Esta conexión favorece la regulación emocional, mejora el descanso nocturno y aumenta la conciencia corporal, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones y en una mayor estabilidad emocional a lo largo del día, mencionó la autora.

Las acciones sugeridas incluyen comenzar la jornada con una breve meditación sentado con los pies en el suelo, realizar relajación muscular progresiva después de apagar las luces a la noche, o dedicar cinco minutos antes de dormir a registrar en un diario las sensaciones físicas y emocionales vividas durante el día.

Fortalecer la conexión mente-cuerpo potencia
Fortalecer la conexión mente-cuerpo potencia la regulación emocional y contribuye a una mejor calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para mantener los hábitos en el tiempo

El primer paso consiste en identificar los hábitos claves que más impacto pueden generar, pero el verdadero desafío es mantenerlos. Para lograrlo, es fundamental vincularlos a rutinas ya existentes, práctica conocida como acumulación. Por ejemplo, asociar la respiración consciente con el ritual del café o combinar la realización de sentadillas con el lavado de manos hace más probable que el nuevo hábito permanezca.

El entorno también facilita la repetición: colocar a la vista zapatillas, botellas de agua o diarios, ya sea cerca de la cama o en el escritorio, refuerza el comportamiento deseado. Al sumar alarmas o recordatorios visuales y auditivos, disminuye la necesidad de depender exclusivamente de la motivación, aumentando así la frecuencia de la práctica.

Un solo hábito clave bien elegido puede desencadenar una cadena de transformaciones que, con el tiempo, remodelan la forma en la que se actúa y se siente. A través de pequeñas acciones repetidas día tras día, se abre la puerta a cambios profundos y sostenibles en todo el año.

Temas Relacionados

Hábitos saludablesRespiración conscienteMovimiento conscienteConexión mente-cuerpoBienestarHábitosSaludRespiraciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Bajó la temperatura pero anticipan un verano más cálido de lo habitual en todo el país

Luego de las agobiantes jornadas de calor extremo que marcaron el cierre del año, el ingreso de un frente frío trajo alivio en el inicio de enero. Meteorólogos explicaron a Infobae cuáles son las tendencias para los próximos meses

Bajó la temperatura pero anticipan

Perder peso después de los 40: mitos, dificultades y claves para un déficit calórico sostenible

En la adultez, reducir el peso corporal se complica por cambios metabólicos y rutinas demandantes. Expertos de Harvard señalan que mantener un déficit calórico sostenible requiere adaptar hábitos y atender factores como el estrés

Perder peso después de los

6 alimentos avalados por la ciencia que ayudan a aliviar la congestión nasal

Recomendaciones de expertos de Verywell Health amplían las opciones para quienes buscan disminuir esos síntomas tan habituales durante resfriados y alergias estacionales sin depender exclusivamente de fármacos

6 alimentos avalados por la

Qué come cada día el doctor Eric Topol, referente global en longevidad

El especialista asegura que una alimentación rica en vegetales, pescados, frutos secos y aceite de oliva es clave para un envejecimiento saludable, según décadas de investigación y evidencia clínica

Qué come cada día el

La convivencia social y con animales mejoran el microbioma intestinal en los mayores de 60 años

Científicos de Italia y Rusia detectaron que el aislamiento y la falta de vínculos con animales se asocian a cambios negativos en las bacterias del intestino

La convivencia social y con
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Nacho Viale cumplió 45 años:

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia criminal en Ecuador: murió

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días