Salud

Día Mundial del Acné: cómo impacta en la autoestima y qué recomiendan los expertos

La afección cutánea no es exclusiva de la adolescencia: también puede presentarse en adultos y, según especialistas, crecen las consultas de mujeres después de los 25 años. Las claves para un abordaje integral

Guardar
Google icon
Vista de perfil de una dermatóloga y una paciente conversando en un consultorio. La doctora muestra imágenes de piel en una tableta, la paciente sostiene un espejo de mano.
La relación entre cerebro, piel y emociones genera una influencia mutua que puede agravar los cuadros de acné, explican especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial del Acné, que se conmemora este sábado 5 de junio, la atención se dirige a una afección dermatológica que trasciende la piel y afecta de manera significativa la salud emocional. Distintas investigaciones muestran una relación directa entre el acné y el bienestar psicológico.

Un estudio publicado en el British Journal of Dermatology registró un aumento global de casos desde 1990, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. El doctor Zhou Zhu, autor principal de la investigación, señaló que su estudio no identificó las causas de este incremento, aunque podrían vincularse con factores del estilo de vida, como la alimentación, el estrés, el aumento de la obesidad, la mayor exposición a la contaminación urbana o una mayor tendencia a buscar tratamiento médico.

PUBLICIDAD

El doctor Jorge Ulnik, médico psiquiatra (UBA) y psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), profesor asociado de Fisiopatología y Enfermedades Psicosomáticas de la UBA, explicó a Infobae la relación cerebro- piel-emociones.

Primer plano de un adolescente con cabello castaño y ojos verdes en un baño, mirándose en el espejo y pellizcándose un grano rojo en la frente.
El acné impacta la autoestima y la calidad de vida, afectando las relaciones personales y el bienestar emocional según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la piel influye en el cerebro porque la piel produce la mayoría de los neurotransmisores presentes también en el sistema nervioso central y envía señales que llegan a este órgano. A su vez, el cerebro genera neurotransmisores y hormonas que afectan la piel”, explicó el especialista.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la doctora Leisa Molinari, médica dermatóloga, especialista en cáncer de piel, fundadora del Centro Médico de la Piel (M.N. 116.628), indicó a Infobae que la cara, al ser la zona más expuesta del cuerpo, refleja cualquier alteración de inmediato en el plano emocional. “En mi práctica veo cómo el acné puede generar vergüenza, baja autoestima, frustración, inseguridad y ansiedad. La evidencia muestra que las personas con acné tienen mayor riesgo de presentar síntomas depresivos y cuadros de ansiedad, una asociación que se profundiza cuando la enfermedad es severa o persistente", explicó.

Según la doctora, hasta el 95% de los adolescentes y adultos jóvenes atraviesan episodios de acné en algún momento, de acuerdo con datos del Global Burden of Disease. Además, advirtió que el acné en mujeres adultas muestra una tendencia creciente a nivel global, con modelos epidemiológicos que proyectan un aumento hacia 2040: “Ya no es solo ‘un tema de adolescentes’, cada vez más mujeres llegan a la consulta después de los 25, los 30 e incluso los 40 años”, resaltó.

Una mujer de cabello oscuro y camiseta gris, de unos 40 años, se mira al espejo de un baño, con su rostro cubierto de erupciones rojas de acné, mientras toca su barbilla.
El acné en mujeres adultas muestra una tendencia creciente a nivel global, remarca la doctora Leisa Molinari (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este contexto se suma un fenómeno cada vez más habitual en la consulta: “El uso de filtros en redes sociales produce lo que denomino ‘dismorfia de la piel’, expectativas poco realistas y una búsqueda obsesiva de una piel perfecta que no existe”, advirtió Molinari.

Según la Academia Estadounidense de Dermatología, el acné puede repercutir negativamente en la salud emocional. Las personas con acné pueden desarrollar:

  • Depresión
  • Ansiedad
  • Baja autoestima
  • Mala autoimagen
  • Disminución de la calidad de vida
  • Sensación de soledad

Qué es el acné y cómo se manifiesta

Primer plano de un hombre adulto joven (25-35) con barba incipiente, mirando hacia la derecha. Tiene acné leve en la frente y mejillas. La luz natural ilumina su rostro.
El acné es la enfermedad cutánea más frecuente a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acné es la enfermedad cutánea más frecuente a nivel mundial, afirmó Molinari: “Se origina en la unidad pilosebácea —donde conviven el folículo piloso y la glándula sebácea— cuando se combinan cuatro factores: exceso de sebo, obstrucción del folículo por células muertas, proliferación de la bacteria Cutibacterium acnes e inflamación local".

El resultado visible, describió la especialista, son comedones (puntos negros y blancos), pápulas, pústulas y, en los casos más severos, nódulos y quistes con riesgo de cicatrices en cara, espalda, pecho, boca, nariz. “Puede afectar cualquier tipo de piel y cualquier edad ya que no es exclusivo de la adolescencia”, destacó.

La doctora añadió: “La piel no solo cumple una función de barrera y protección: también responde a estímulos internos como el estrés, las emociones y los cambios hormonales. En dermatología estudiamos esta relación dentro del campo de la psicodermatología, que analiza cómo los factores emocionales pueden influir en distintas enfermedades cutáneas y, a la vez, cómo las alteraciones visibles de la piel impactan en la autoestima, la seguridad personal y la salud mental", explicó la experta.

Mujer adulta con cabello oscuro y blusa gris mirando su reflejo en un espejo de baño iluminado; varios productos de skincare sin marca visibles en la mesada.
Técnicas como la meditación y el ejercicio físico regular pueden contribuir a reducir el estrés, un factor que agrava esta condición (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del acné esta conexión es muy clara. “Atravesar una situación de estrés o ansiedad puede favorecer brotes o empeorar lesiones preexistentes, mientras que convivir con acné, sobre todo cuando afecta el rostro, puede generar vergüenza, inseguridad, frustración y retraimiento social“, advirtió Molinari.

“Además, el estrés y el acné generan un círculo difícil de cortar: el estrés actúa como factor que empeora los brotes, y esos brotes, a su vez, aumentan la angustia, la inseguridad o la ansiedad. Cuando el acné tiene un impacto emocional importante, mi recomendación es no minimizarlo ni tratarlo como una preocupación meramente estética", añadió.

El acné y la autoestima

Rostro de mujer dividido verticalmente. La mitad izquierda, en pantalla de celular, con piel suavizada; la mitad derecha muestra la piel sin filtro, con textura natural.
El uso de filtros en redes sociales produce lo que denomino ‘dismorfia de la piel’, expectativas poco realistas y una búsqueda obsesiva de una piel perfecta que no existe, advierte Molinari (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de la autoestima es una consecuencia común en personas con acné. Una encuesta de la British Skin Foundation (BSF) reveló que el 70% de quienes padecen esta enfermedad reconocen una falta de confianza en sí mismos. Esta situación suele generar incomodidad con la propia imagen y dificultades para socializar.

De acuerdo al doctor Ulnik, los problemas de la piel afectan el estado de ánimo por muchas razones: “Algunas son puramente estéticas, pero otras son equivalentes de angustia, como la picazón. La enfermedad de la piel puede generar evitación social, depresión, angustia, estrés“.

Claves para un abordaje integral

Primer plano de una dermatóloga con guantes azules aplicando una técnica con microagujas en la mejilla de un joven con acné.
El tratamiento precoz del acné es clave para prevenir consecuencias emocionales y psicosociales duraderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Academia Estadounidense de Dermatología, los estudios demuestran que cuanto más tiempo dura el acné, mayor es la probabilidad de que afecte a las emociones. “El tratamiento precoz puede prevenir estos problemas”, destacó la entidad.

Para abordar el impacto emocional que provoca el acné, es fundamental tratar tanto la afección de la piel como el bienestar mental. Técnicas como la meditación y el ejercicio físico regular pueden contribuir a reducir el estrés, un factor que agrava esta condición, según la academia.

Para el doctor Ulnik, el primer paso es consultar al dermatólogo. Luego, tratar de identificar cuáles son las situaciones desencadenantes y las emociones implicadas y trabajar sobre ellas en una terapia adecuada con profesionales con experiencia en psicodermatología.

Para Molinari, cuando el estrés aparece como factor asociado al acné, el tratamiento tiene que ser integral: “Esto significa abordar la piel con herramientas dermatológicas adecuadas, pero también contemplar el contexto emocional del paciente. El objetivo no es solo mejorar las lesiones visibles, sino también evitar cicatrices, reducir recaídas y acompañar el impacto que la enfermedad puede tener en la autoestima y la calidad de vida".

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un abordaje integral debe combinar dermatología y acompañamiento en salud mental para mejorar la calidad de vida del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cada caso, la doctora explicó que se pueden indicar tratamientos tópicos, medicación oral, rutinas específicas de cuidado de la piel o tecnologías para tratar marcas y cicatrices.

“Un error frecuente es creer que el sol mejora el acné”, alertó Molinari. Y añadió: “La exposición solar deshidrata la piel, el cuerpo compensa produciendo más grasa, y se engrosa la capa superficial. Además, el sol sobre lesiones inflamadas aumenta el riesgo de cicatrices oscuras y persistentes. El protector solar es absolutamente obligatorio”.

En cuanto a la dieta, la doctora afirmó que los alimentos no son un desencadenante directo, pero las dietas ricas en harinas refinadas, azúcares y lácteos pueden agravar el cuadro. “El consumo excesivo de azúcar eleva la insulina y el factor IGF-1, potenciando la producción de grasa y la inflamación”, advirtió.

Finalmente, destacó la importancia de trabajar sobre hábitos que pueden influir en la evolución del cuadro: sostener una rutina de limpieza suave, hidratar la piel aunque sea grasa, usar protector solar, evitar manipular las lesiones y respetar la indicación médica. Cuando el estrés, la ansiedad o la angustia son significativos, también puede ser necesario sumar acompañamiento psicológico o apoyo profesional en salud mental. "La mirada conjunta entre dermatología y salud emocional permite un abordaje más completo y realista“, concluyó Molinari.

Temas Relacionados

AcnéSalud MentalAutoestimaDepresiónDía Mundial del AcnéPsicoterapiaÚltimas noticiasAnsiedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord, pero advierten que todavía hacen falta más donantes

En 2025 se realizaron 130 intervenciones y se superó la media de una cada tres días. Sin embargo, aún hay 180 pacientes en lista de espera, de los cuales 25 están en estado crítico. La Ley Justina agilizó los procesos, pero es necesario fomentar la importancia de donar. Las novedades en los procesos de selección y en las técnicas de trasplante

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord, pero advierten que todavía hacen falta más donantes

La estimulación de la médula espinal puede restaurar la fuerza del brazo tras un AVC

Healthday Spanish

La estimulación de la médula espinal puede restaurar la fuerza del brazo tras un AVC

Medicamentos populares para la presión arterial relacionados con riesgo de daño renal en diabetes tipo 2

Healthday Spanish

Medicamentos populares para la presión arterial relacionados con riesgo de daño renal en diabetes tipo 2

Estar demasiado tiempo sentado en el embarazo duplica el riesgo de complicaciones

Healthday Spanish

Estar demasiado tiempo sentado en el embarazo duplica el riesgo de complicaciones

La combinación de dos pastillas ofrece una opción de tratamiento para leucemia sin hospital para adultos mayores con LMA

Healthday Spanish

La combinación de dos pastillas ofrece una opción de tratamiento para leucemia sin hospital para adultos mayores con LMA

DEPORTES

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

TELESHOW

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

Marina Calabró: “Soy estructurada, generar cambios a mitad de año me moviliza mucho”

Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el cambio climático está asfixiando en silencio los ríos de todo el planeta

Cómo el cambio climático está asfixiando en silencio los ríos de todo el planeta

Jorge “Tuto” Quiroga planteó que la Iglesia actúe como mediadora entre el Gobierno de Paz y los dirigentes de los bloqueos

República Dominicana eleva la alerta amarilla por una vaguada y pone bajo aviso a ocho provincias

Conductores VIP en Honduras protestan por decomisos de vehículos y multas del IHTT

Acuerdos de pena, detenciones y búsqueda contrarreloj de los últimos fugitivos en Panamá