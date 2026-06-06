Los trasplantes de corazón en Argentina son récord, pero advierten que todavía hacen falta más donantes

En Argentina, una persona recibe un trasplante cardíaco cada tres días, según datos oficiales del INCUCAI (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, una persona recibe un trasplante cardíaco cada tres días. Este promedio marca un hito, ya que el año pasado se alcanzó una cifra que establece un nuevo récord histórico para este tipo de intervenciones en nuestro país. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. El objetivo más urgente es reducir la cantidad de pacientes que están en lista de espera para recibir un corazón. Y en especial, agilizar los tiempos para poder darles una rápida respuesta a quienes se encuentran en una situación crítica.

Detrás de este escenario, hay historias. Historias de personas que esperan una nueva oportunidad para superar una enfermedad que limita su supervivencia y mejorar su calidad de vida; y a la vez, de aquellos donantes y sus familias que con un gesto altruista facilitan la donación. Historias que toman protagonismo en el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, que se conmemora este sábado 6 de junio, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de donar órganos y tomar conciencia sobre la realidad que atraviesan las personas que día a día alimentan la esperanza de recibir ese llamado tan ansiado. Algunos llevan años esperándolo.

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Un trasplante de corazón se realiza ante cuadros graves que no responden a otros tratamientos y que suelen ser consecuencia de una insuficiencia cardíaca, que se produce cuando el órgano no es capaz de bombear la sangre necesaria para abastecer a todo el organismo.

Durante 2025 se realizaron 130 trasplantes cardíacos en el país, una cifra récord para este tipo de intervenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En su estado avanzado es una enfermedad grave y progresiva, asociada a una elevada mortalidad. Aun con tratamiento médico óptimo, la mortalidad anual puede variar entre el 25% y el 45%, especialmente en los pacientes con formas más severas. Para muchos de estos pacientes, el trasplante cardíaco constituye una alternativa terapéutica capaz de prolongar y mejorar la calidad de vida”, explica Mirta Diez (MN 68.240), jefa del Servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del ICBA Instituto Cardiovascular.

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Más de 180 argentinos esperan un corazón

En la actualidad, más de 9.500 pacientes están inscriptos en lista de espera para un trasplante en Argentina: cerca del 75% aguardan un órgano y el resto, córneas y tejidos, según los datos publicados por el INCUCAI. De ellos, casi 300 pacientes están en situación de prioridad debido a la gravedad de la enfermedad que atraviesan, reflejando la urgencia y el riesgo de vida que enfrentan.

En el caso específico del trasplante cardíaco, cerca de 180 pacientes se encuentran en lista de espera a nivel nacional, y 25 de ellos están en situación de urgencia o emergencia. Se trata de casos en los que, por su gravedad, necesitan permanecer internados con drogas endovenosas o con soporte mecánico de la función del corazón para sostener la vida.

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Más de 180 argentinos permanecen en lista de espera por un corazón, de los cuales 25 están en situación de urgencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante 2025 se realizaron 130 trasplantes cardíacos en el país, lo que constituyó una cifra récord. Aunque cada trasplante representa una vida salvada y una nueva oportunidad, la diferencia entre la cantidad de pacientes que esperan y los órganos disponibles continúa siendo una preocupación central. Esta situación impacta especialmente en quienes aguardan en estado crítico, ya que la demora en el acceso al trasplante se asocia a un aumento significativo de la mortalidad”, detalla la doctora Diez.

“Detrás de cada persona en lista de espera hay historias de enorme fortaleza humana, internaciones prolongadas, tratamientos complejos y un profundo impacto emocional tanto para los pacientes como para sus familias. Esperar un órgano implica convivir diariamente con la incertidumbre, la fragilidad y la esperanza. Pero cada trasplante también es posible gracias a otra historia: la decisión de una persona y su familia que, en medio del dolor y el duelo, toma la decisión de donar. Esa decisión transforma una pérdida irreparable en la posibilidad concreta de salvar otras vidas”, destaca la especialista del ICBA.

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Todos somos donantes

El 75% de los 9.500 pacientes en lista de espera en el país aguarda un órgano vital, mientras que el resto espera córneas y tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación de la Argentina establece, a través de la Ley 27.447, que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de su oposición. Se la conoce como Ley Justina, en homenaje a Justina Lo Cane, una niña de 12 años que murió en noviembre de 2017 mientras esperaba un corazón. Su familia fue abanderada en la sanción de esta norma, que se concretó en 2018 y permitió avanzar en la concientización social y agilizar procesos vinculados a la donación y el trasplante. Sin embargo, nada cambia en forma automática. Los procesos sociales llevan tiempo y es necesario acompañarlos a través de una difusión continua.

“Si analizamos datos internacionales de donación de órganos, España continúa siendo líder mundial, con tasas cercanas a los 50 donantes por millón de habitantes, mientras que Argentina presenta tasas aproximadas de 17 a 20 donantes por millón de habitantes. Los datos nacionales muestran un crecimiento importante, pero aún existe un amplio margen para seguir creciendo como sociedad donante y reducir la mortalidad de quienes esperan. Una sociedad que elige donar es una sociedad más solidaria, más justa y más equitativa que reconoce en la vida del otro un valor tan importante como la propia”, plantea la doctora Lucrecia María Burgos (MN 148.752), miembro del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICBA Instituto Cardiovascular.

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La experta destaca que la donación de órganos constituye uno de los actos más profundos de solidaridad social y sostiene que las acciones para promoverla implican aumentar la información, la concientización y el diálogo familiar. Hablar sobre la voluntad de donar con familiares y seres queridos es fundamental. En momentos críticos, conocer esa decisión puede facilitar procesos difíciles y permitir que más vidas sean salvadas. También ayuda a derribar mitos y tabúes que pueden convertirse en un obstáculo que demore o termine impidiendo una ablación, cuando el tiempo es un factor clave para efectuarla de modo exitoso.

El 75% de los 9.500 pacientes en lista de espera en el país aguarda un órgano vital, mientras que el resto espera córneas y tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Uno de los tabúes más frecuentes es creer que si una persona es potencial donante, el equipo médico podría ‘hacer menos’ para salvarle la vida. Esto es completamente falso. El objetivo de los profesionales de la salud siempre es salvar la vida del paciente utilizando todos los recursos disponibles. La posibilidad de donación recién se considera cuando existe un diagnóstico irreversible y confirmado bajo criterios médicos y legales extremadamente estrictos. La donación de órganos ocurre gracias al compromiso de equipos altamente especializados que trabajan con profundo respeto, ética y profesionalismo, acompañando además a las familias en momentos de enorme sensibilidad”, agrega la doctora Rocío Baro Vila (MN 158920), médica del staff del Servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante del ICBA Instituto Cardiovascular.

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Los derechos de los pacientes trasplantados

Las personas trasplantadas tienen en nuestro país una serie de derechos garantizados por la ley 26.928, que creó un régimen de protección con el objetivo de procurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera. Entre otros beneficios, figuran la gratuidad de los servicios nacionales de transporte terrestres de corta, media y larga distancia, colectivos, subtes y trenes; la cobertura del 100% de los medicamentos, estudios de diagnóstico y prácticas de atención de todas las patologías directas o indirectamente relacionadas con el trasplante y una asignación mensual en caso de desempleo.

La Ley Justina, sancionada en 2018, establece que toda persona mayor de 18 años es donante presunto de órganos y tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacerlos cumplir, es requisito gestionar una credencial emitida por el INCUCAI o el organismo de ablación e implante provincial. El formato de este documento fue actualizado en octubre de 2024 y la verificación ahora se realiza a través de un código QR que permite un mejor control y su validación en el sistema SINTRA.

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Los tratamientos, cada vez más avanzados

En los últimos años, no sólo aumentó la cantidad de procedimientos realizados, sino que además hubo una serie de mejoras en las técnicas de trasplante que mejoraron sus perspectivas. “Los avances en inmunosupresión, el seguimiento más preciso del rechazo, las técnicas quirúrgicas, el manejo de infecciones y el cuidado multidisciplinario cambiaron de manera significativa el pronóstico de los pacientes trasplantados. Actualmente, la supervivencia es cada vez mayor y con buena calidad de vida”, explica la doctora Baro Vila.

“También mejoró el proceso completo alrededor del trasplante: la selección de donantes y receptores, la preservación de órganos y el acompañamiento clínico posterior. Esto permitió transformar al trasplante de una terapia ‘de rescate’ a una estrategia con resultados cada vez más previsibles y sostenidos en el tiempo”, suma la especialista del ICBA.

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En este contexto, con técnicas de selección más precisas y tratamientos de vanguardia, la clave está en lograr que la Argentina siga elevando la cantidad de donaciones que se realizan año a año. “En este Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los donantes y a sus familias. Su generosidad permite que muchas personas puedan volver a abrazar, caminar, trabajar, compartir tiempo con sus afectos y proyectar un futuro. También agradecer a nuestros pacientes y sus familias por confiar en nosotros. La donación de órganos es, en definitiva, un compromiso social que salva vidas”, concluye la doctora Diez.