Estrés, soledad y burnout: los grandes desafíos emocionales actuales, según un especialista en salud mental

La búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida se posicionan como temas clave en la sociedad contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la felicidad, el sentido de la vida y el bienestar en la sociedad contemporánea ocupan un lugar central en el debate actual, impulsados por la aceleración tecnológica y profundos cambios sociales.

En una entrevista reciente en el podcast Tengo un Plan, el médico psiquiatra, investigador, escritor y divulgador, con décadas de trayectoria dedicadas a comprender la mente humana y a desestigmatizar la salud mental, Jesús de la Gándara exploró estos desafíos y compartió su perspectiva sobre la salud mental, la soledad, el burnout profesional y el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

El desafío de la velocidad y la salud mental

De la Gándara, reconocido por su amplia trayectoria en salud mental, abrió la conversación analizando el momento actual: “Si habláramos a nivel global, mundial, diría que con cierta preocupación acerca de la velocidad, porque la velocidad genera apresuramiento. La velocidad que genera apresuramiento no es buena, pero la velocidad que nos resuelve cosas y nos sitúa en la orilla de la eternidad es buena, es estupenda, porque podemos hacer muchas cosas y saber muchas cosas”.

El especialista en salud mental advierte sobre los riesgos del apresuramiento en la sociedad actual (Imagen ilustrativa Infobae)

El especialista destacó cómo la pandemia de COVID-19 evidenció una realidad previa: la existencia de numerosas personas afectadas por problemas de salud mental, ante un sistema de asistencia ya sobrepasado.

En este escenario, De la Gándara presentó el concepto de “saludmentalismo”, un término que alude a la proliferación de discursos y prácticas en torno a la salud mental: “Ha surgido una especie de epidemia social que podríamos llamar saludmentalismo. Una palabra que no existe, obviamente, pero, bueno, me la he inventado así para describir esta situación. Y todo el mundo quiere apuntarse a esa, a ese carro del saludmentalismo. Yo también. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no terapia? ¿Por qué no libros? ¿Por qué no consejos?”.

El psiquiatra examinó el efecto de la velocidad y la complejidad de la vida moderna sobre el bienestar psicológico, especialmente entre los jóvenes. “El estrés no es más que una relación entre tú y lo que te sucede en la vida. Y cuando la vida te va grande o te va veloz o te va peligrosa, pues te sientes mal. Y ahí empiezas a tener problemas de adaptación, de desequilibrio entre lo que te pide la vida y lo que tú eres capaz de dar”, señaló.

El estrés surge como resultado del desequilibrio entre las demandas de la vida y la capacidad de adaptación individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamó la atención sobre el “apresuramiento vital”, una tendencia a querer abarcar demasiado en poco tiempo, cuya consecuencia es una presión constante y la pérdida de la capacidad de disfrutar los logros cotidianos.

A su juicio, es fundamental reemplazar la búsqueda de “más” por la de “mejor”: “El gran problema es que tenemos muchos jóvenes que son muy buenos, están muy bien preparados, hacen las cosas muy bien, mucho mejor que los de mi generación y que los anteriores, por supuesto”.

Burnout profesional: un reto creciente

Uno de los ejes de la entrevista fue el burnout profesional, un fenómeno que afecta cada vez a más trabajadores, sobre todo en sectores exigentes y entre los jóvenes. “El burnout no es estar quemado, es estar tan fatigado que estás agotado profesionalmente. Es decir, puedes estar bien personalmente y quemado profesionalmente. Por lo tanto, es una enfermedad profesional o un trastorno, un desorden profesional”, explicó.

El burnout profesional afecta a un número creciente de trabajadores en sectores altamente exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Gándara subrayó que prevenir el burnout requiere una sólida formación profesional y capacidad de recibir feedback: “Para ser un buen profesional hay que tener unos fundamentos teóricos disciplinados de, de tu profesión, conocer bien lo que son las técnicas, los métodos, cómo se ejerce, relacionarte con otros compañeros, compartir las dificultades, la excelencia de tu profesión”.

Añadió que la sensación de valía y el sentido del trabajo resultan esenciales: “La queja más frecuente en todos los jóvenes que veo, jóvenes, muchos son sanitarios, es esa, no tener la sensación de que lo que algo es reconocido, es valorado, es estimado, por encima del dinero, de las vacaciones, por encima, muy por encima”.

La soledad, entre el estigma y el autoconocimiento

Otro tema recurrente fue la soledad, tanto en jóvenes como en mayores. De la Gándara analizó el estigma social asociado a estar solo: “La soledad, para muchos jóvenes, es muy difícil porque el concepto de soledad está denostado en nuestra sociedad. Nos da vergüenza reconocer que no tenemos a nadie, que no tenemos amigos, que no tenemos compañeros. Nos da vergüenza la soledad. A lo mejor, lo que tenemos que hacer no es resolverla, es enseñarla”.

El especialista recomendó prácticas de autoconocimiento y gestión de la soledad, como el “trípode vital”: “La búsqueda de lo que yo quiero ser, de lo que yo puedo ser, de lo que yo debo ser, es un trípode”.

El autoconocimiento y la gestión emocional son claves para afrontar la soledad, según De la Gándara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para De la Gándara, aprender a estar solo es un paso básico para establecer relaciones sanas: “Solo las personas que tienen esta sensación de que pueden estar en soledad, en solitude, sin tener sensación subjetiva de soledad, están bien. Esas personas nunca estarán solas, porque la soledad de verdad consiste en estar y sentir la soledad. Estar solo y sentirse solo, juntas”.

Tecnología y ética profesional

El impacto de la tecnología y la inteligencia artificial ocupó un lugar destacado en la conversación. De la Gándara se mostró a favor de las nuevas tecnologías, pero subrayó la urgencia de crear marcos éticos robustos: “Debería generarse una estructura ética que hiciera que no fuese necesaria la regulación. Porque el problema es ese. Hemos avanzado mucho en las tecnologías, en la mecánica, en el soft, en el hard, en todo, pero casi, casi nada en desarrollar preceptos éticos”.

Además, indicó que la inteligencia artificial “siempre va a necesitar la validación profesional” y que ese validador debe contar con una preparación superior.

La inteligencia artificial requiere siempre la validación profesional para garantizar su correcto funcionamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psiquiatra reflexionó acerca del futuro laboral en un mundo con inteligencia artificial y del sentido existencial cuando la profesión deja de estar en el centro: “¿Qué eres cuando no eres nada? Cuando no tienes profesión. Cuando no tienes una profesión, pues tendrás que buscar algo que tenga que ver con la humanidad, no con el ser humano. ¿Qué es lo que somos? Bueno, pues seres humanos que hacemos cosas. Entonces ahí está el paso a la actividad”.

La felicidad y la jubilación activa

En el cierre de la entrevista, De la Gándara compartió claves para alcanzar la felicidad y afrontar la jubilación de manera activa: “No pretendas ser feliz, sino estar feliz”. Para él, la felicidad se apoya en la actividad y en el equilibrio entre cuerpo, mente y relaciones.

El equilibrio entre cuerpo, mente y relaciones es fundamental para el bienestar en la etapa de retiro, según De la Gándara (Freepik)

Respecto a la jubilación, aseguró: “Es un estado muy bueno del ser, siempre y cuando haya llegado a ella con un buen desarrollo personal previo. Un buen desarrollo profesional, emocional, familiar, etcétera. Y que, además, haya aprendido a hacer por sí mismo, sin necesidad de que tenga un estímulo para hacer, el sueldo, el trabajo, lo que sea. Entonces, yo creo que el estado de jubilación es muy bondadoso, siempre que el ser humano no lo haga esto como un ejercicio de abandono”.

La experiencia clínica de Jesús de la Gándara resume su mensaje en una máxima simple: la clave para enfrentar la vida, la soledad y la jubilación se basa en mantenerse activo, fomentar el autoconocimiento y sostener vínculos con los demás. Su intervención deja una invitación clara: la capacidad de adaptación y crecimiento permanece siempre viva.