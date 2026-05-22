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Vapeadores de nicotina triplican probabilidades de dejar el tabaco

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JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los vapeadores de nicotina pueden triplicar las probabilidades de los fumadores de dejar con éxito los cigarrillos tradicionales, además de exponerlos a menos sustancias químicas dañinas, según un nuevo estudio.

Los fumadores que empezaron a usar un cigarrillo electrónico con nicotina tenían más de tres veces más probabilidades de dejar de fumar en seis semanas, en comparación con los que usaban un cigarrillo electrónico idéntico sin nicotina, según los resultados publicados el 19 de mayo en JAMA Network Open.

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También tenían niveles más bajos de sustancias químicas tóxicas producidas al quemar tabaco, según los investigadores.

"Para las personas que fuman y no han podido dejar de fumar usando medicamentos aprobados, esta investigación sugiere que cambiar a un cigarrillo electrónico con nicotina está asociado con una reducción real de la exposición a tóxicos dañinos y sí apoya la cesación del tabaquismo", dijo la investigadora principal Jessica Yingst, profesora asociada de ciencias de la salud pública en la Facultad de Medicina Estatal de Penn en Hershey, Pensilvania.

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"Es un hallazgo significativo para la salud pública", añadió Yingst en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores exploraron los posibles beneficios que los fumadores podrían obtener al cambiar a cigarrillos electrónicos de sal y nicotina basados en cápsulas, que son de los vapeadores más populares del mercado.

La nicotina es adictiva, pero no es la causa principal de cánceres relacionados con el tabaquismo ni de enfermedades cardíacas, según los investigadores en notas de fondo.

En cambio, el tabaco encendido crea miles de sustancias químicas que los fumadores inhalan, incluyendo al menos 70 toxinas conocidas por causar cáncer, según la Sociedad Americana del Cáncer.

Los investigadores reclutaron a 104 personas que fumaban más de cuatro cigarrillos al día y estaban interesadas en cambiar al vapeo.

Se les pidió a los participantes que dejaran de fumar y luego se les asignó aleatoriamente el uso de un cigarrillo electrónico con nicotina al 5% o un dispositivo idéntico que no suministrara nicotina alguna.

Tras seis semanas, 69 personas seguían en el estudio, repartidas casi por igual entre los dos tipos diferentes de vapeadores, una tasa de abandono típica de un estudio sobre dejar de fumar, según los investigadores.

En ese momento, casi el 37% de los vapeadores de nicotina habían dejado de fumar por completo, en comparación con aproximadamente el 12% de los que tenían vapeadores sin nicotina, según el estudio.

Las muestras de orina y aliento mostraron que los usuarios de nicotina de cigarrillos electrónicos también tenían niveles más bajos de NNAL, un marcador de un potente carcinógeno pulmonar que solo proviene de la hoja de tabaco.

Esto demuestra que menos personas que usaban vapeadores de nicotina estaban fumando a escondidas, dijeron. Esos usuarios también experimentaron menos abstinencia y menos antojos.

"La forma en que se administra la nicotina importa", dijo Yingst. "El cigarrillo electrónico con nicotina proporciona un nivel similar de nicotina al de un cigarrillo, satisfaciendo los antojos y facilitando el cambio, pero su exposición general a sustancias químicas tóxicas disminuyó considerablemente."

El grupo sin nicotina probablemente tuvo más dificultades para dejar de fumar porque no estaban consumiendo nicotina en su vapeo, señaló.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el humo del tabaco.

FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 19 de mayo de 2026

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