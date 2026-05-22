La enfermedad hepática grasa aumenta el riesgo de infarto, según un estudio,

JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La enfermedad hepática grasa es peligrosa tanto para el corazón como para el hígado, según un nuevo estudio.

Las personas con enfermedad hepática grasa tienen casi el doble de tasas de infarto y otras emergencias de salud cardíaca, informaron los investigadores el 20 de mayo en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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Esto se debe a que tienen niveles más altos de placas que obstruyen las arterias y que son propensas a romperse, lo que puede provocar un infarto o un ictus al bloquear el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos destacan que la enfermedad hepática grasa no solo es una afección hepática, sino también un marcador importante del riesgo de enfermedad cardíaca", dijo la investigadora principal , la Dra. Jan Brendel , en un comunicado de prensa. Brendel es investigador postdoctoral en el Instituto General Brigham de Corazón y Vascular de Massachusetts en Boston.

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Hasta un 40% de los adultos en EE. UU. tienen enfermedad hepática grasa, según los investigadores en notas de fondo.

Esta acumulación de grasa en el hígado aumenta el riesgo de cicatrices hepáticas y cáncer hepático, pero los expertos sospechan cada vez más que podría tener efectos más amplios en la salud.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 3.600 participantes en un estudio a gran escala con pacientes tratados por dolor torácico.

Las tomografías computarizadas evaluaron tanto el nivel de placa arterial en el cuerpo de los pacientes como si presentaban enfermedad hepática grasa.

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Los investigadores descubrieron que poco más del 25% de los pacientes presentaban enfermedad hepática grasa.

En general, los pacientes con enfermedad hepática grasa tenían niveles un 15% más altos de placa arterial que aquellos sin hígado graso, según los investigadores.

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Esos pacientes también tenían niveles un 24% más altos de placa arterial no calcificada, un tipo de placa que no se ha endurecido en su lugar y, por tanto, presenta un mayor riesgo de rotura y de desencadenar un coágulo sanguíneo.

Durante aproximadamente dos años de seguimiento, los pacientes con hígado graso tenían más probabilidades de experimentar un problema cardíaco grave, un 4,1% frente al 2,5%. Estos incluyeron la muerte, el infarto o la hospitalización por dolor torácico.

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La enfermedad del hígado graso seguía asociada con un 69% más de riesgo de estos problemas de salud cardíaca, incluso después de que los investigadores consideraran otros factores de riesgo cardíaco, según el estudio.

La placa arterial no calcificada representaba el 11% del aumento del riesgo cardíaco asociado a la enfermedad hepática grasa, concluyeron los investigadores.

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Indicaron que futuros estudios deberían investigar si las estatinas para reducir el colesterol o los medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso podrían reducir este riesgo cardíaco en personas con enfermedad hepática grasa.

Más información

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Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la enfermedad hepática grasa.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 20 de mayo de 2026