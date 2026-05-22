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La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

El entrenador de la Academia se mostró devastado tras el empate 2-2 ante Caracas que dejó al equipo fuera del certamen a una fecha del final de la fase de grupos

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Gustavo Costas puso en duda su continuidad al frente de Racing Club tras la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana, luego del empate 2-2 ante Caracas de Venezuela en el Cilindro de Avellaneda. El entrenador, visiblemente afectado al término del partido, se negó a confirmar si seguirá en el cargo y asumió la responsabilidad total por lo que calificó como “un semestre muy malo”.

“En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, respondió Costas en conferencia de prensa al ser consultado sobre su futuro. El DT insistió en que cualquier definición sobre su continuidad requiere análisis en frío: “Si hoy te digo algo, te miento”, subrayó.

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El partido, disputado a puertas cerradas, tuvo a Racing dos veces por encima en el marcador. Gastón Martirena igualó el gol inicial en contra de Gabriel Rojas, y un penal de Adrián “Maravilla” Martínez puso el 2-1. La eliminación llegó en el segundo tiempo, cuando el arquero Matías Tagliamonte falló en una pelota aérea tras un córner y Caracas consiguió el empate definitivo. Minutos después, Maravilla tuvo el 3-2 en sus pies y lo desperdició.

A pesar de esos errores puntuales, Costas eximió a sus jugadores de la responsabilidad central. “No quedamos eliminados únicamente por los errores de Tagliamonte y de Maravilla. Si alguien se equivocó fui yo, el culpable soy yo”, afirmó el técnico ante los medios. Agregó que en el primer tiempo el equipo pudo haber acelerado más, pero que la falta de gol fue una constante del semestre: “Antes hacíamos tres, cuatro goles. Hoy, nada”.

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La eliminación también abrió interrogantes sobre el mercado de pases. Costas reconoció que la economía del club será un factor determinante y le trasladó la responsabilidad a la dirigencia encabezada por Diego Milito. “No sé si el club tiene plata para salir a traer lo que vos querés. Hay que ver lo que el club está dispuesto a hacer, y si querés jugadores, sabés que el mercado está muy caro”, declaró. El técnico recordó que en el semestre anterior tampoco hubo presupuesto y que de todas formas optó por quedarse.

El contraste con los dos años previos fue el eje del balance del propio entrenador. Racing ganó la Copa Sudamericana y la Recopa en ese período, pero en 2026 el rendimiento cayó de forma pronunciada. La Academia también quedó eliminada del torneo Apertura ante Rosario Central en una serie polémica, aunque avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Defensa y Justicia el domingo 31 de mayo.

La actuación del árbitro ecuatoriano Jhon Ospina también generó controversia: el juez cobró el penal a favor de Racing y validó el gol del empate de Caracas, en el que hubo un aparente empujón sobre Tagliamonte antes del error del arquero.

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