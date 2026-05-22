Migraña con aura vinculada al riesgo de AVC en la mediana edad

JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas de mediana edad que sufren migrañas con aura podrían tener más probabilidades de sufrir un ictus, según un nuevo estudio.

En general, las personas que sufren migraña acompañada tienen un 73% más de riesgo de ictus, según informaron recientemente investigadores en la revista Neurology.

PUBLICIDAD

En comparación, las personas que viven con migraña y no experimentan auras no tienen asociación con un mayor riesgo de ictus, según los investigadores.

Las auras son alteraciones visuales o sensoriales que ocurren antes de una migraña, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

Las auras pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos, líneas en zigzag o puntos brillantes, según la Clínica Mayo.

"Investigaciones previas han demostrado que la migraña con aura está relacionada con un mayor riesgo de ictus en personas jóvenes, pero se sabe menos sobre las personas de 45 años o más", dijo el investigador principal , el Dr. Adam Sprouse Blum, profesor asociado de neurología en la Universidad de Vermont en Burlington.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio encontró que, al igual que en los jóvenes, la migraña con aura se asoció con un mayor riesgo de ictus isquémico en adultos de mediana edad y mayores", dijo Sprouse Blum en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a casi 11.400 personas de 45 años o más durante una media de seis años. Estas personas participaban en un estudio más amplio sobre el ictus.

PUBLICIDAD

De los participantes, 1.130 sufrieron ataques de migraña, incluyendo 491 con aura y 639 sin ella, según los investigadores.

Durante el estudio, aproximadamente el 3% de las personas sin migraña sufrieron un ictus, frente a aproximadamente el 4% con migraña.

PUBLICIDAD

Alrededor del 5% de las personas con migraña con aura sufrieron un ictus, en comparación con el 3% que sufrieron migraña sin aura.

Cuando los investigadores dividieron a los pacientes con migraña en dos grupos, encontraron que quienes sufrieron auras tenían un 73% más de riesgo de ictus.

PUBLICIDAD

Los investigadores también descubrieron que los hombres menores de 72 años tenían un riesgo de ictus más de 3,5 veces mayor por cualquier tipo de migraña, con o sin aura.

"Nuestro resultado de que los participantes varones de mediana edad y mayores menores de 72 años tenían un riesgo mucho mayor de ictus fue inesperado, ya que investigaciones previas en jóvenes han demostrado que el ictus afecta de forma desproporcionada a las mujeres", dijo Sprouse Blum.

PUBLICIDAD

"Se necesitan estudios futuros para comprender mejor estos hallazgos", añadió. "Si se confirman los hallazgos, puede ser necesario proporcionar asesoramiento específico para la prevención del ictus para personas de este grupo de edad."

Más información

PUBLICIDAD

Mayo Clinic tiene más información sobre migraña con aura.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 20 de mayo de 2026; Neurología, 20 de mayo de 2026