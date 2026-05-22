Detuvieron en Rosario a “El Gavilán” por una serie de balaceras y amenazas mafiosas

Detienen en Rosario a “El Gavilán”, acusado de organizar ataques armados y amenazas mafiosas (Fuente: Rosario3)

La Policía detuvo a Gabriel Alfredo “Gavilán” M., de 33 años, en la zona oeste de Rosario por su presunta participación en una serie de balaceras con mensajes mafiosos cometidas a fines de febrero, entre ellas el ataque a tiros contra el supermercado Carrefour de Chacabuco y Ocampo. Sobre él pesaba un pedido de captura en una investigación que conduce la fiscal Paula Barros.

La detención se produjo tras una persecución que comenzó en Comando 602 al 4300 y terminó en Aborígenes Argentinos y Liniers, en el barrio Toba, según Rosario3. El operativo incluyó corridas por los techos, un arresto por entorpecimiento del procedimiento y disparos con balas de goma ante una resistencia vecinal que fue calificada como “hostil”.

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En ese despliegue, una chica de 13 años recibió tres postas de goma en la pierna derecha y tuvo que ser atendida en el Hospital Vilela. Las fuentes policiales señalaron que el sospechoso intentó escapar y que su captura exigió la intervención de varios patrulleros. Según la investigación de Paula Barros, Gabriel Alfredo M. estaría involucrado en al menos cuatro balaceras de febrero por su presunta relación con el colombiano Víctor Sleyner Acevedo, alias “Nene” Figueroa.

El ataque al supermercado

Uno de los episodios, vinculados con “Gavilán” sucedió el 22 de febrero cuando dos personas en una motocicleta abrieron fuego frente a clientes que ingresaban a un supermercado, ubicado en la intersección de Chacabuco y Ocampo, en Rosario. Los atacantes dispararon al menos nueve veces con una pistola calibre 9 milímetros en la zona de estacionamiento, hiriendo a un cliente que se encontraba en el lugar. Antes de retirarse, dejaron una nota intimidatoria en el sitio.

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La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa. (Google Maps)

Según la investigación de la Fiscalía de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, la modalidad del ataque formó parte de una serie de episodios violentos atribuidos a una banda que buscaba generar repercusión pública. La secuencia incluyó tareas de inteligencia previas, como observaciones en las inmediaciones a bordo de la misma motocicleta utilizada en el ataque. Los agresores retiraron la chapa patente del vehículo antes de regresar y ejecutar el tiroteo.

El caso fue presentado ante el juez Bilbao Benítez en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La Fiscalía señaló a Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, alias “Colombianito”, como el principal instigador del ataque, quien habría planificado los hechos, definiendo blancos, horarios y modalidades. Junto a él, S. L. y U. S. fueron imputados como coautores, mientras que Y. S. recibió una medida restrictiva no privativa de la libertad.

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Las evidencias reunidas permitieron vincular a los acusados con otros ataques realizados bajo un patrón similar: disparos a comercios y vehículos, acompañados de notas mafiosas. En uno de los domicilios allanados, la policía secuestró armas de fuego, cargadores y municiones de distintos calibres, lo que refuerza la hipótesis sobre la organización y capacidad operativa de la banda implicada en los atentados.

Entre el 22 y el 25 de febrero se atribuyeron a la misma estructura otros tres ataques: uno con 13 disparos contra una camioneta Fiat Strada, otro con al menos dos tiros contra un local y un tercero contra un comercio.

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El 24 de febrero, a las 20.40, dos personas no identificadas dispararon 13 veces contra una camioneta Fiat Strada estacionada en Zelaya al 1300 y luego dejaron una nota en el parabrisas. Ese mismo día, a las 22.55, otras dos personas que se movían en motocicleta realizaron al menos dos disparos con una pistola calibre 11.25 contra el frente de un local comercial en Felipe Moré al 3200, donde también abandonaron un mensaje escrito.

El último ataque, el 25 de febrero, fue durante la medianoche en Gutenberg al 1700, donde tres personas que iban en dos motocicletas dispararon contra un comercio con un arma calibre 11.25 y dejaron otra nota antes de retirarse. La investigación sostiene que en todos los casos los mensajes funcionaron como un “escrache” contra Nahuel Canavo, alias “Churro”, de acuerdo con ese medio.

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