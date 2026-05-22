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Conservadores comunes relacionados con problemas cardíacos graves

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JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Ese tentempié para llevar o comida congelada puede estar haciendo más que durar más tiempo en la estantería, y también podría aumentar tu riesgo de enfermedades cardíacas.

Los conservantes se utilizan en cientos de miles de alimentos industrialmente procesados.

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"Estudios experimentales sugieren que algunos aditivos conservantes pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular, pero no hemos tenido suficiente evidencia sobre el impacto de estos ingredientes en humanos", dijo la coautora principal Anaïs Hasenböhler, investigadora en nutrición en la Universidad Norte de París de la Sorbona y la Universidad de la Ciudad de París. "Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de este tipo que investiga los vínculos entre una amplia gama de conservantes y la salud cardiovascular."

El estudio, publicado el 20 de mayo en la European Heart Journal, siguió los hábitos alimentarios de más de 112.000 adultos en Francia durante hasta ocho años y relacionó varios conservantes comunes con tasas más altas de hipertensión y eventos cardiovasculares .

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Las personas que consumieron los conservantes menos antioxidantes --utilizados para prevenir el crecimiento de moho y bacterias-- tenían un 29% más de riesgo de hipertensión y un 16% mayor de riesgo de infarto, ictus y angina, según el estudio.

Quienes consumían más conservantes antioxidantes --utilizados para evitar que los alimentos se doraran-- también tenían un 22% más de probabilidades de desarrollar hipertensión.

Los investigadores identificaron ocho conservantes relacionados con la hipertensión, incluyendo nitrito sódico, sorbato potásico y ácido cítrico. Un aditivo -- el ácido ascórbico, también conocido como E300 -- se vinculó específicamente a enfermedades cardíacas.

La coautora principal Mathilde Touvier , de la Universidad Sorbona Paris North, afirmó que los resultados apuntan a la necesidad de que agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reevalúen los riesgos y beneficios de estos aditivos alimentarios.

"Mientras tanto, estos hallazgos respaldan las recomendaciones existentes de favorecer alimentos no procesados y mínimamente procesados, y evitar aditivos innecesarios", afirmó en un comunicado de prensa. "Los médicos y otros profesionales sanitarios desempeñan un papel clave en la explicación de estas recomendaciones al público."

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre aditivos alimentarios.

FUENTE: HealthDay TV, 21 de mayo de 2026

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