Un automovilista embistió a un repartidor en La Plata, escapó y ahora es buscado por la Policía

Conductor chocó a un repartidor en La Plata y se dio a la fuga (Fuente: 0221.com.ar)

La tarde del pasado domingo en La Plata dejó una escena que todavía genera indignación en la zona Sur de la ciudad.

Un repartidor resultó herido tras ser embestido por un auto que, después de provocarle la caída, escapó del lugar sin brindarle ningún tipo de ayuda. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia, cuyas imágenes circularon en las últimas horas y despertaron la preocupación de los vecinos.

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De acuerdo a lo informado por el portal 0221, en las imágenes captadas muestran cómo el automovilista realiza una maniobra riesgosa en la intersección de las calles 7 y 630, en Arana, que termina desestabilizando al motociclista y arrojándolo violentamente al asfalto.

La reacción del conductor fue inmediata: lejos de detenerse para asistir a la víctima, continuó su marcha y abandonó la escena del siniestro. El repartidor quedó tendido sobre el pavimento, mientras algunos vecinos se acercaron minutos después para socorrerlo.

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De acuerdo con el material difundido, el accidente ocurrió cuando el automovilista, circulando por la zona de Arana, realizó un movimiento brusco y temerario que desestabilizó al repartidor que manejaba una motocicleta. Como resultado de la maniobra, el trabajador perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada, sufriendo lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente.

En el video, se observa cómo el responsable del hecho abandona el lugar sin frenar ni intentar ayudar al repartidor herido. Testigos que presenciaron la situación confirmaron que el conductor del automóvil involucrado no solo no se detuvo, sino que aceleró su marcha y desapareció rápidamente de la escena.

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Según trascendió, el accidente vial tuvo lugar el domingo, aunque recién en las últimas horas se conocieron los detalles y el registro visual que permitió reconstruir la secuencia. El material fílmico fue aportado a las autoridades para la investigación y la búsqueda del responsable.

El hecho generó malestar y preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron la falta de respuesta inmediata de parte de algunas personas que presenciaron el incidente. Aunque en el video se ve que un grupo de vecinos se acercó después para ayudar al repartidor, la demora en la asistencia y la actitud de indiferencia de otros testigos fueron señaladas como parte del problema.

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Actualmente, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del automóvil implicado en el siniestro. Quienes cuenten con información precisa o datos sobre el vehículo que se dio a la fuga pueden comunicarse con la Policía para aportar detalles que permitan avanzar en la investigación.

El caso quedó bajo investigación de las fuerzas policiales locales, que analizan el video de la cámara de vigilancia y buscan testigos adicionales que puedan aportar datos sobre el automóvil involucrado. Según las fuentes consultadas, el reparto de imágenes y la difusión del caso en redes sociales forman parte de la estrategia para dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga.

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Las autoridades insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana para esclarecer episodios de este tipo y destacaron que la colaboración de la comunidad es fundamental. Mientras tanto, el repartidor herido se recupera de las lesiones sufridas y permanece bajo observación médica.

La Policía continúa con la recolección de información y la búsqueda del automovilista que provocó el choque y huyó del lugar. La comunidad de La Plata permanece atenta, esperando avances en la investigación y reclamando justicia para el repartidor herido.

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El automovilista es buscado por la Policía (Noticias XFN)

Es motociclista y grabó el choque de un auto contra su propia moto en La Plata

Un motociclista que trabaja como repartidor en La Plata grabó desde su propia moto el momento exacto en que otro conductor de dos ruedas fue embestido por un auto en una de las intersecciones del barrio de La Loma. El video, que el joven luego difundió en sus redes sociales, muestra el instante del impacto y sus consecuencias inmediatas.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Diagonal 73 y Boulevard 84, una intersección de tránsito frecuente en el barrio platense. El repartidor circulaba por la circunvalación con una cámara integrada a su moto cuando se detuvo ante el semáforo de ese cruce. Fue en ese instante cuando el impacto se produjo frente a su lente.

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Las imágenes registran que la moto implicada en el choque también transitaba por la traza de la circunvalación cuando fue colisionada de lleno por un auto que avanzaba por la diagonal. La fuerza del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y cayó contra el asfalto.

A pesar de la violencia del impacto, el motociclista accidentado logró reponerse. El repartidor que había filmado la escena descendió de su vehículo de inmediato y asistió al hombre caído, a quien ayudó a ponerse de pie. Según lo que se desprende del video y de la descripción del propio testigo, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad.

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