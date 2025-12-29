Salud

Dieta pescatariana: por qué se asocia con un menor riesgo cardíaco y qué recomiendan los expertos para adoptarla de forma saludable

El patrón alimentario que prioriza pescado y vegetales se asocia con una mejor salud cardíaca. Especialistas explican sus beneficios y brindan claves para incorporarlo correctamente

Guardar
La dieta pescatariana se asocia
La dieta pescatariana se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas gracias al consumo de pescado y vegetales ricos en omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, cada vez más personas buscan alternativas alimentarias que reduzcan el consumo de carnes terrestres. Entre estas opciones, la dieta pescatariana destaca por permitir el consumo de pescado, mariscos, huevos y productos lácteos, mientras excluye las variedades rojas, las aves y la caza, según especialistas de la Cleveland Clinic.

Esta tendencia responde tanto al deseo de mejorar la salud como a la preocupación por el medioambiente y la adopción de prácticas nutricionales más sostenibles, gracias a los beneficios asociados al consumo de pescado y a una mayor presencia de alimentos vegetales.

La dieta pescatariana, también conocida como pesco-vegetariana, implica evitar cualquier carne que no provenga del mar. El dietista registrado Anthony DiMarino, de la Cleveland Clinic, señala que ser pescetariano significa excluir carnes terrestres y optar por pescado y mariscos.

El pescado y los mariscos son los principales alimentos de origen animal, junto con lácteos, huevos y miel, mientras que frutas, verduras, granos, legumbres, nueces y semillas que constituyen la base vegetal. Se trata de un modelo flexible, sin reglas estrictas sobre cantidades, y cuya definición puede variar según si el pescado se considera o no carne.

Motivaciones habituales para adoptar la dieta pescatariana

Estudios de la Cleveland Clinic
Estudios de la Cleveland Clinic vinculan el consumo de pescado y ácidos grasos omega-3 con beneficios para la salud cardiovascular y cerebral (Imagen ilustrativa infobae)

Las razones para elegir este tipo de alimentación son diversas. Los argumentos de salud son especialmente frecuentes, ya que muchos tipos de pescado contienen elevados niveles de ácidos grasos omega-3, esenciales para el corazón, el cerebro y la vista.

“Muchos tipos de pescado tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3, importantes para la salud cardíaca, cerebral, ocular y más”, indica DiMarino.

Desde el punto de vista medioambiental, la Cleveland Clinic destaca que la producción de pescado y mariscos suele tener menor impacto ecológico que la de carnes terrestres, asociada a la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el plano ético, algunas personas consideran que evitar carnes terrestres reduce el sufrimiento animal, aunque mantengan el consumo de pescado o mariscos. Además, el simple gusto personal puede influir en la decisión, según la institución médica.

Beneficios para la salud respaldados por la evidencia

La Cleveland Clinic destaca beneficios claros para la salud cardiovascular. Una revisión indica que los patrones pesco-mediterráneos, centrados en pescado y vegetales, optimizan la salud del corazón y los vasos sanguíneos.

El pescado es fuente de omega-3 EPA y DHA, nutrientes que “el cuerpo no produce y cuya ingesta se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión, formación de coágulos y muerte súbita”.

La dieta pescatariana, además de
La dieta pescatariana, además de proteger el corazón, contribuye a la reducción del riesgo de cáncer colorrectal y de próstata en quienes la adoptan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según DiMarino, reducir o eliminar la carne roja aporta ventajas adicionales como “mejorar la salud cardíaca”, ya que contiene más calorías y grasas saturadas que el pescado y los vegetales. Optar por proteínas magras como el pescado, huevos, soja, nueces y legumbres resulta más saludable.

Aumentar la ingesta de frutas y verduras aporta antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estudios citados señalan que quienes siguen una dieta pescatariana presentan menor riesgo de cáncer en general, especialmente colorrectal y de próstata, algo que se atribuye tanto a la ausencia de carne roja como al mayor consumo de vegetales.

Otros beneficios incluyen mejoras intestinales por el aumento de fibra, que favorece el microbioma. “Juega un papel clave en tu sistema inmunitario, digestión y metabolismo”, afirma DiMarino. Además, alimentos como nueces, semillas y legumbres ayudan a mantener un apetito más estable y a reducir la ingesta calórica.

Seguir una dieta pescatariana reduce
Seguir una dieta pescatariana reduce el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y de próstata según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y advertencias

A pesar de los beneficios, la Cleveland Clinic advierte sobre ciertos riesgos. El consumo frecuente de alimentos procesados puede ser perjudicial, ya que la dieta pescatariana permite snacks, pizza o frituras, que aportan grasas no saludables y azúcares, pero carecen de nutrientes esenciales.

El contenido de mercurio en algunos pescados también representa un riesgo. Para la mayoría de las personas, los beneficios superan los riesgos, pero se recomienda priorizar especies con bajo contenido de mercurio, especialmente para embarazadas y personas en periodo de lactancia.

DiMarino explica que el consumo ocasional de especies con alto contenido de mercurio es aceptable en la mayoría de los casos, aunque debe limitarse si existen condiciones particulares de salud.

El consumo adicional de fibra,
El consumo adicional de fibra, proveniente de plantas y legumbres, beneficia el microbioma intestinal y la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Satisfacer todas las necesidades nutricionales requiere cierta planificación, sobre todo en lo que respecta a zinc, hierro y proteínas, especialmente si el consumo de pescado, huevos o lácteos es bajo, según advierte DiMarino, quien recomienda consultar a un dietista titulado ante dudas o restricciones específicas.

Cleveland Clinic sugiere priorizar alimentos integrales y limitar los procesados. DiMarino advierte que esta dieta no es para todos y recomienda alternativas como la mediterránea si no se adapta a las preferencias.

Temas Relacionados

Dieta pescatarianaAnthony DiMarinoÁcidos grasos omega-3Enfermedades cardíacasAlimentación saludableCleveland Clinicenfermedades cardíacasCarnesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ansiedad nocturna: por qué aumenta al dormir y las 8 estrategias clave para volver a descansar

Desde juegos mentales hasta el poder de la respiración, métodos recomendados por especialistas citados por The Times prometen transformar la experiencia por la noche y el manejo de pensamientos persistentes

Ansiedad nocturna: por qué aumenta

Hábitos saludables recomendados por expertos ante la adicción digital

Psicólogos y psiquiatras citados por The Times insisten en que redefinir la relación con el móvil y evitar el consumo pasivo resulta más eficaz para el bienestar mental que simplemente limitar las horas de uso

Hábitos saludables recomendados por expertos

Científicos revelaron por qué el síndrome del intestino irritable (SII) es más frecuente y doloroso en mujeres

Un estudio preclínico en ratones identificó cómo esta hormona desencadena una cadena celular que intensifica la sensibilidad al dolor intestinal, contribuyendo a comprender la mayor prevalencia en la población femenina

Científicos revelaron por qué el

Siete consejos de los psicólogos para pasar las Fiestas tras la muerte de un ser querido

Es una reacción natural ante la “silla vacía” y su desarrollo varía según el vínculo y las circunstancias de la pérdida. Aceptar las emociones, buscar apoyo y cuidar la salud son las claves para atravesarlo en las celebraciones de fin de año

Siete consejos de los psicólogos

Cuál es la diferencia entre ataque de ansiedad y de pánico: síntomas, causas y tratamientos

En una nueva edición de El Puente, el psicólogo Sebastián Saravia profundizó en los factores que desencadenan estos episodios y brindó herramientas para identificarlos y afrontarlos

Cuál es la diferencia entre
DEPORTES
14 inhibiciones, cuatro contratos por

14 inhibiciones, cuatro contratos por renovar y dos refuerzos apuntados: el laberinto de San Lorenzo en el mercado

Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

TELESHOW
El blooper de Gimena Accardi

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

INFOBAE AMÉRICA

Macron anunció una cumbre en

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

Un recorrido por las grandes muestras de 2025