Los 3 hábitos saludables que son clave para disfrutar de Navidad y Año Nuevo en familia, según expertos

Especialistas recomiendan tres hábitos saludables para fortalecer los vínculos familiares y mejorar el bienestar durante la Navidad y Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de la Navidad transforma la rutina diaria en una sucesión de encuentros familiares y celebraciones, donde las costumbres habituales se ven alteradas y el bienestar puede verse afectado. En este periodo, la convivencia y el clima festivo adquieren un papel central, y la adopción de hábitos saludables beneficia un fortalecimiento de los vínculos y disfrutar de las fiestas con mayor armonía.

Especialistas en salud familiar han identificado tres prácticas sencillas que, aplicadas con flexibilidad, pueden mejorar tanto la calidad de las celebraciones como el bienestar físico y emocional de quienes participan en ellas.

La época de fiestas, marcadas por la abundancia de comidas, el aumento del tiempo frente a pantallas y los cambios en los horarios de sueño, desafían la estabilidad de las rutinas cotidianas. Frente a estos desafíos, los expertos citados por The Independent, proponen que la integración de tres hábitos saludables puede ser clave para preservar la salud y la convivencia durante la Navidad y Año Nuevo.

Los tres hábitos saludables para las fiestas

La adaptación de hábitos saludables a las necesidades de cada hogar y la participación de todos los miembros facilita su implementación en las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profesionales en nutrición y salud familiar han detectado que la implementación de tres hábitos concretos puede marcar una diferencia significativa en la experiencia navideña. Estas recomendaciones, basadas en estudios recientes, buscan contrarrestar los efectos negativos de las alteraciones típicas de las fiestas y promover un ambiente más saludable y cooperativo en el hogar.

Hacer de las comidas un compromiso familiar

Consiste en reservar al menos una comida diaria para compartir en familia. Este momento, más allá de su valor nutricional, fortalece los lazos afectivos y fomenta costumbres alimenticias más saludables, destaca un estudio científico.

La preparación conjunta de los alimentos, con la participación activa de los niños en tareas como medir ingredientes o ayudar en la cocina, se asocia con una mayor disposición a probar nuevos platos y una reducción de los comportamientos selectivos a la hora de comer.

Los especialistas subrayan que la flexibilidad es fundamental: la comida familiar puede adaptarse a cualquier horario, ya sea desayuno, almuerzo o cena, según las necesidades de cada hogar.

Compartir al menos una comida diaria en familia fomenta la unión y promueve mejores hábitos alimenticios en niños y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar momentos para moverse, jugar y desconectar

Una investigación recomienda fomentar la actividad física y el juego, especialmente al aire libre. Este estudio muestra que los niños que pasan más tiempo fuera de casa tienden a ser más activos y experimentan beneficios en el desarrollo cerebral y la gestión del estrés.

Actividades como caminatas familiares, juegos de mesa o recorridos por el vecindario para observar las decoraciones navideñas pueden sumarse a lo largo del día y contribuir al bienestar general.

Además, los expertos aconsejan establecer límites claros al tiempo frente a pantallas, manteniendo las comidas libres de dispositivos electrónicos y promoviendo un uso intencionado y compartido de la tecnología, como ver películas en familia y conversar sobre su contenido.

Fomentar la actividad física y el juego al aire libre durante las fiestas contribuye al desarrollo cerebral y la gestión del estrés infantil (Imagen ilustrativa Infobae)

Equilibrar las fiestas con rutinas de sueño

El último se centra en la importancia de mantener rutinas de sueño estables. Los especialistas indican que los niños y adolescentes requieren entre 8 y 12 horas de sueño diarias, mientras que los adultos necesitan entre siete y nueve horas. La evidencia científica señala que uno de cada cuatro niños no duerme lo suficiente durante las fiestas, lo que puede aumentar el estrés y la hiperactividad.

Para mitigar estos efectos, se recomienda establecer horarios regulares para acostarse, incluir actividades tranquilas antes de dormir y ofrecer apoyo emocional, especialmente cuando los niños deben dormir fuera de casa o en entornos poco familiares.

Mantener rutinas de sueño estables ayuda a prevenir el estrés y la hiperactividad en niños y adolescentes durante la temporada festiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para implementar hábitos saludables en las fiestas

Para facilitar la adopción de estos hábitos, los expertos sugieren involucrar a todos los miembros de la familia para también llevar a cabo estas costumbres saludables, adaptando las rutinas a las particularidades de cada hogar. Recursos como libros de cocina familiares, desarrollados por instituciones académicas, pueden ofrecer recetas sencillas y consejos para integrar a los niños en la preparación de alimentos.

En relación con el uso de pantallas, recomiendan que los padres o adultos a cargos establezcan límites claros y consensuados, reservando momentos específicos para el uso compartido de dispositivos.

Finalmente, mantener una rutina constante para la hora de dormir y anticipar los cambios de actividad puede ayudar a reducir el estrés y favorecer un descanso adecuado, incluso en medio de las celebraciones.

La experiencia de los especialistas indica que la incorporación de estos hábitos saludables puede contribuir a preservar la salud física y emocional en el hogar, incluso cuando el ritmo festivo desafía las rutinas habituales.