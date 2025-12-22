Qué es el síndrome de dolor regional complejo, una enfermedad poco común que debe ser atendida sin demoras

El síndrome de dolor regional complejo provoca dolor intenso y persistente en una extremidad tras una lesión menor o cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dolor abrasador que no cede, una extremidad que cambia de color, temperatura y textura, y un pronóstico capaz de alterar la vida cotidiana más estable: así irrumpe el síndrome de dolor regional complejo, una enfermedad rara, pero devastadora que puede transformar una lesión menor en un sufrimiento crónico.

Según expertos de Mayo Clinic, este dolor inexplicable y extremo desafía tanto a pacientes como a médicos, poniendo a prueba los límites de la ciencia y la resistencia humana. ¿Qué sucede cuando el propio cuerpo se vuelve un territorio hostil? Identificar los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones que pueden dejar secuelas irreversibles.

Esta afección poco común se caracteriza por dolor intenso y persistente en una extremidad, generalmente luego de una lesión, cirugía, accidente cerebrovascular o ataque cardíaco. El rasgo más distintivo es la desproporción entre la gravedad del dolor y la lesión original, lo que dificulta su diagnóstico y retrasa el acceso a tratamientos adecuados.

La intervención temprana puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico y la calidad de vida de quienes enfrentan este trastorno.

Síntomas y evolución impredecible

Especialistas de Mayo Clinic advierten que un diagnóstico tardío del síndrome puede causar secuelas irreversibles y atrofia muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la evidencia indica que un abordaje precoz favorece la recuperación, especialistas de Mayo Clinic advierte sobre los riesgos de un diagnóstico tardío: si el síndrome no se detecta ni se trata a tiempo, puede evolucionar hacia complicaciones graves como la atrofia —deterioro progresivo de la piel, huesos y músculos— y la contractura muscular, que limita de forma permanente la movilidad de la extremidad.

La institución señala que la causa exacta del síndrome continúa sin esclarecerse, lo que complica su prevención y dificulta un abordaje universal.

Los síntomas incluyen dolor ardiente o palpitante continuo, sensibilidad extrema al tacto o al frío, hinchazón localizada y alteraciones en la temperatura y el color de la piel, con variaciones entre tonos pálidos, rojizos o azulados.

La evolución del síndrome de dolor regional complejo es impredecible, con síntomas que pueden persistir meses o años y afectar otras extremidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden presentarse cambios en la textura cutánea —volviéndose delgada o brillante—, modificaciones en el crecimiento del cabello y las uñas, rigidez articular, espasmos musculares, temblores, debilidad y limitación en el movimiento de la extremidad afectada.

La evolución es muy variable: en algunos casos, el dolor y la hipersensibilidad preceden a los cambios en la piel y los músculos. Sin tratamiento, la extremidad puede volverse fría y pálida, y los cambios cutáneos llegar a ser irreversibles.

A veces, el síndrome afecta otras áreas, como la extremidad opuesta. Para algunos pacientes, la remisión puede ser espontánea; para otros, los síntomas persisten durante meses o incluso años.

Tipos, causas y factores individuales

El pronóstico del síndrome de dolor regional complejo mejora significativamente con una intervención médica temprana y adecuada (Crédito: Freepik)

Expertos de Mayo Clinic distingue dos tipos principales de síndrome de dolor regional complejo. El tipo 1, o distrofia simpática refleja, aparece tras una enfermedad o lesión sin daño nervioso directo y representa aproximadamente el 90% de los casos.

El tipo 2, previamente conocido como causalgia, surge luego de una lesión nerviosa específica. Por lo general, el síndrome sigue a traumatismos graves como fracturas o lesiones por aplastamiento, pero también puede desarrollarse después de intervenciones quirúrgicas, ataques cardíacos, infecciones o incluso lesiones menores, como un esguince de tobillo.

No todas las personas con lesiones evolucionan hacia la enfermedad, lo que apunta a factores individuales relacionados con la inflamación y la función nerviosa.

Entre las estrategias recomendadas destaca la administración de vitamina C en dosis altas tras una fractura de muñeca, dado que algunos estudios muestran una menor incidencia del síndrome en estos casos. La movilización temprana después de un accidente cerebrovascular —es decir, levantarse y caminar lo antes posible— también puede disminuir el riesgo de aparición. Sin embargo, ante la presencia de síntomas vinculados con esta condición, se recomienda la consulta con un profesional de la salud.