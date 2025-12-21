Salud

Siesta energética: cuánto tiempo debe durar, cómo mejora la concentración y el rendimiento diario

Un breve descanso diurno puede potenciar el rendimiento mental y favorecer el bienestar, según expertos de Harvard

Guardar
La siesta energética de hasta
La siesta energética de hasta 30 minutos mejora la concentración y reduce la fatiga, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde las exigencias laborales y el ritmo acelerado de la vida cotidiana parecen no dejar espacio para el descanso, la ciencia recupera una aliada milenaria: la siesta energética.

Lejos de ser un lujo reservado para pocos, este breve descanso diurno de entre 10 y 30 minutos emerge como una herramienta clave para recuperar la atención, reducir el cansancio y potenciar el rendimiento tanto en el trabajo como en el estudio.

Investigaciones recientes de Harvard Health Publishing confirman que, aplicada con criterio, la siesta puede transformar la productividad diaria sin afectar el sueño nocturno.

Definición y fundamentos de la siesta energética

Especialistas de Harvard Health Publishing explican que la siesta energética consiste en dormir un período breve, lo suficientemente corto para que cuerpo y mente logren un respiro, pero sin llegar a las fases profundas del sueño.

Este límite es fundamental: superar los 30 minutos incrementa el riesgo de experimentar inercia del sueño, un estado de desorientación y lentitud que puede prolongarse hasta una hora tras el despertar.

Especialistas advierten que siestas superiores
Especialistas advierten que siestas superiores a 30 minutos pueden causar inercia del sueño y afectar la productividad (Freepik)

Sogol Javaheri, reconocida experta en trastornos del sueño, señala que el propósito de este tipo de descanso es lograr resultados inmediatos en el estado de alerta y la concentración, evitando así los efectos adversos de un sueño prolongado durante el día.

Beneficios comprobados de la siesta corta

Diversos estudios citados por Harvard Health Publishing evidencian que las siestas cortas mejoran el estado de ánimo, disminuyen la fatiga y potencian la capacidad de reacción.

La NASA, por ejemplo, observó que los pilotos que dormían siestas de entre 20 y 30 minutos alcanzaban mayores niveles de alerta y rendimiento laboral respecto a quienes no descansaban en la jornada. Este respaldo científico refuerza la utilidad de esta práctica como metodología efectiva para quienes deben mantener la concentración continua.

Un breve descanso diurno potencia
Un breve descanso diurno potencia el rendimiento mental y favorece el bienestar en entornos laborales y académicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio citado por el medio asocia las siestas largas con mayor incidencia de presión arterial elevada y niveles elevados de azúcar en sangre.

Por el contrario, quienes optan por siestas de corta duración no presentan estos riesgos. Por eso se recomienda programar una alarma antes de comenzar el descanso. No obstante, la hora ideal puede variar en función de los hábitos y necesidades individuales.

Consejos prácticos para maximizar el efecto de la siesta

Para aprovechar al máximo los beneficios de la siesta, expertos de Harvard Health Publishing recomiendan crear un ambiente favorable: buscar un lugar silencioso, oscuro y cómodo, y reducir las interrupciones al mínimo. Si el entorno es ruidoso o muy luminoso, el uso de antifaz o tapones para los oídos puede facilitar el descanso.

Además, resulta fundamental estar atento a las señales del propio cuerpo; cuando la necesidad de dormir la siesta se vuelve frecuente, podría indicar un déficit de sueño nocturno o la presencia de trastornos como la apnea, situación ante la cual es recomendable consultar con un profesional de la salud.

La necesidad frecuente de dormir
La necesidad frecuente de dormir la siesta puede indicar déficit de sueño nocturno o trastornos como la apnea, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing también señala que las siestas prolongadas pueden provocar inercia del sueño y afectar negativamente la calidad del descanso nocturno. La presencia constante de somnolencia diurna puede ser indicio de problemas médicos subyacentes, por lo que no debe ser ignorada.

Recomendaciones adicionales para el descanso nocturno y cuándo evitar la siesta

Para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso general, los especialistas de Harvard Health Publishing sugieren mantener horarios regulares de sueño, realizar actividad física diaria, limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y reducir la ingesta de cafeína.

Limitar el uso de dispositivos
Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir ayuda a mejorar la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la siesta diurna afecta el sueño nocturno o no otorga una sensación real de descanso, lo más aconsejable es priorizar la calidad del sueño por la noche y evitar el descanso durante el día.

Aunque la siesta energética representa una opción valiosa para muchas personas, los beneficios no son iguales para todos. Quienes no consiguen sentirse renovados tras un breve descanso deberían centrar sus esfuerzos en mejorar los hábitos y la higiene del sueño nocturno, como enfatizan desde Harvard Health Publishing.

Temas Relacionados

Siesta energéticaHarvard Health PublishingBeneficios de la siestaProductividadApnea del sueñodispositivos electrónicosejercicioactividad físicaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental y cómo potenciarlos

Expertos destacan que dedicar unos minutos diarios a esta práctica impacta positivamente en el manejo del estrés y en la calidad del sueño, entre otros efectos

Día Mundial de la Meditación:

Navidad en familia: cómo sobrevivir a las reuniones si los vínculos son conflictivos

Las celebraciones pueden reactivar viejas tensiones; especialistas explican cómo poner límites y proteger la tranquilidad personal sin sentirse culpable

Navidad en familia: cómo sobrevivir

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque nuestro corazón

La sobrecarga laboral, la acumulación de tareas, la tendencia a consumir más alcohol y comer pesado, componen un combo peligroso para nuestra salud. A qué síntomas hay que prestar atención

Estrés de fin de año:

La mejor técnica para limar uñas y evitar que se rompan

Un simple cambio en la herramienta y el método puede transformar la apariencia y la fortaleza de las manos

La mejor técnica para limar

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

La combinación de rutinas específicas, fórmulas innovadoras y técnicas de aplicación ayudan a mantener la vitalidad ocular

Trucos para tener las pestañas
DEPORTES
Las vacaciones de Leandro Paredes

Las vacaciones de Leandro Paredes y su familia en el “hogar de Papá Noel”: la parada en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca

Matías Rossi logró un título histórico en el TC 2000 y quedó a un paso de igualar al Flaco Traverso

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

Arreglo de 22 partidos y corrupción: el caso por el que un tenista recibió 12 años de suspensión

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

TELESHOW
La inesperada reacción de Luisana

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La estrategia del régimen cubano

La estrategia del régimen cubano para sostener a Maduro, aferrarse al petróleo venezolano y sobrevivir a su peor crisis

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales