El vapeo podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, advierten investigadores

El uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes aumenta cada año, impulsado por sabores atractivos y publicidad dirigida a menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más jóvenes eligen vapear, convencidos de que los cigarrillos electrónicos representan una alternativa segura frente al tabaco convencional. Sin embargo, detrás de sabores atractivos y campañas publicitarias dirigidas a menores, crece la alarma entre científicos y autoridades sanitarias por los riesgos poco explorados de esta práctica.

Científicos advierten que el vapeo podría aumentar el riesgo de cáncer debido al crecimiento sostenido del consumo entre jóvenes y la ausencia de estudios concluyentes a largo plazo. Según expertos citados por The Wall Street Journal, la evidencia actual, aunque no definitiva, ya genera preocupación entre oncólogos y organismos de salud respecto a los posibles efectos carcinogénicos de los cigarrillos electrónicos.

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La información disponible indica que el vapeo expone al organismo a sustancias con potencial carcinogénico, tales como benceno, acroleína, nicotina y metales pesados. Diversas investigaciones en laboratorio y en modelos animales han demostrado que estos compuestos pueden inducir alteraciones celulares asociadas al desarrollo tumoral. Sin embargo, la confirmación de estos efectos en humanos que solo utilizan cigarrillos electrónicos sigue pendiente, principalmente debido a lo reciente de esta práctica y la falta de estudios longitudinales.

Actualmente, la evidencia científica disponible señala que el vapeo introduce sustancias potencialmente cancerígenas en el cuerpo y eleva marcadores de inflamación, lo que genera daños celulares. Aunque no existe un consenso absoluto sobre el nivel de riesgo, múltiples estudios coinciden en que la exposición no puede considerarse inocua y que representa un motivo de preocupación, sobre todo entre los usuarios jóvenes. El consenso emergente entre investigaciones recientes sugiere que el vapeo, incluso sin tabaco convencional, constituye un peligro para la salud.

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Diferencias de riesgo entre vapeo y cigarrillos convencionales

Un estudio coreano revela que quienes dejan de fumar y optan por el vapeo incrementan un 23% el riesgo de cáncer comparados con abstinentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que los cigarrillos electrónicos suelen percibirse como menos dañinos que el tabaco tradicional, la comparación presenta matices importantes. Datos recogidos por The Wall Street Journal indican que los consumidores duales, quienes usan cigarrillos electrónicos y tabaco convencional, presentan un riesgo de cáncer de pulmón cuatro veces mayor que los fumadores exclusivos de tabaco y hasta 40 veces superior respecto a quienes nunca han fumado.

Un estudio realizado en Corea, que incluyó a más de 4 millones de adultos, observó que quienes dejaron de fumar para empezar a vapear incrementaron en un 23% la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón comparados con quienes abandonaron el tabaco y no recurrieron a cigarrillos electrónicos.

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El análisis de biomarcadores revela que los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos presentan niveles elevados de indicadores inflamatorios asociados a la oncogénesis, superiores a los de personas que nunca han fumado, aunque inferiores a los observados en los consumidores de tabaco. Además, existen casos documentados de cáncer bucal en individuos que usaron únicamente cigarrillos electrónicos durante más de diez años, lo que refuerza las alertas sobre sus posibles consecuencias a largo plazo.

La OMS reporta que existen más de 16.000 sabores de cigarrillos electrónicos y alerta sobre su fácil acceso en 88 países sin límite de edad mínima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento del consumo, grupos vulnerables y panorama regulatorio

La popularidad del vapeo continúa en ascenso, especialmente entre menores y adultos jóvenes. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen actualmente más de 16.000 sabores de cigarrillos electrónicos y, en 88 países, no se exige una edad mínima para su adquisición. En 2024, cerca del 6% de los estudiantes de secundaria y bachillerato en Estados Unidos, equivalente a 2,25 millones de menores, declararon haber vapeado en el último mes, según datos oficiales.

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Las regulaciones sobre cigarrillos electrónicos varían significativamente entre países, pero la ausencia de medidas restrictivas eficaces incrementa la preocupación por la exposición temprana al vapeo y sus posibles riesgos para la salud pública. Expertos como Mikkael Sekeres, jefe de hematología de la Universidad de Miami, subrayan la necesidad de actuar con cautela y priorizar la protección de los jóvenes, dadas las incertidumbres existentes sobre los efectos a largo plazo del vapeo.

Por otra parte, la publicidad dirigida a jóvenes y la disponibilidad de múltiples sabores han facilitado la expansión del consumo en segmentos vulnerables, lo que ha llevado a organismos como la OMS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a solicitar regulaciones más estrictas y campañas de concientización.

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Expertos y autoridades sanitarias refuerzan la recomendación de evitar cigarrillos electrónicos ante la evidencia de riesgos y limitaciones de estudios a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún no se ha demostrado una relación causal definitiva entre el vapeo y el cáncer en personas que nunca han fumado tabaco convencional, la evidencia biológica y los estudios en desarrollo advierten sobre un riesgo real. Según The Wall Street Journal, los especialistas hacen hincapié en la importancia de la prevención, especialmente para menores de edad, y aconsejan evitar el uso de cigarrillos electrónicos para reducir la exposición a sustancias potencialmente peligrosas.

Perspectivas de investigación y recomendaciones de salud pública

El consenso entre los organismos de salud y la comunidad científica es que la falta de estudios a largo plazo impide descartar riesgos graves asociados al vapeo, lo cual exige una vigilancia constante y la promoción de investigaciones independientes. Las autoridades sanitarias recomiendan fortalecer las campañas informativas sobre los posibles daños y restringir el acceso a estos productos entre los menores de edad.

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Vale destacar que la comunidad médica enfatiza que, aunque el vapeo se percibe como una alternativa menos dañina al tabaco, la exposición a compuestos tóxicos y la evidencia emergente sobre alteraciones celulares justifican la aplicación del principio de precaución, especialmente entre la población más joven y vulnerable.