Por qué leer con regularidad sería una herramienta clave para la longevidad, según un estudio

Diversos estudios vinculan la lectura frecuente a una mayor memoria, menor deterioro cognitivo y mejor gestión del estrés en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumergirse en un libro no solo estimula la imaginación, sino que también fortalece la mente y las emociones de maneras profundas. Según National Geographic, leer con regularidad se ha vinculado a una mejor memoria, protección frente al deterioro cognitivo y la demencia, así como a una mayor capacidad para gestionar el estrés. En ese sentido, un estudio realizado por Harvard afirmó que quienes leían tenían un 20% menos de riesgo de morir en los siguientes 12 años.

La psicoterapeuta Zoe Shaw explica que “la lectura activa simultáneamente múltiples redes neuronales”, detallando que fortalece la reserva cognitiva con el tiempo. Este concepto, conocido como reserva cognitiva, describe la habilidad del cerebro para adaptarse y compensar los cambios que conlleva el envejecimiento.

PUBLICIDAD

En Verywell Mind, el neurólogo conductual Jonathan Graff-Radford resalta que este tipo de actividades contribuyen a mantener la función cerebral y pueden asociarse a un menor riesgo de pérdida de memoria o deterioro cognitivo.

Los beneficios no terminan en la esfera intelectual. El equipo de Raymond Mar demostró en estudios que la ficción fomenta la empatía al permitir que los lectores se pongan en el lugar de personajes con diferentes identidades y experiencias. Esta práctica fortalece la capacidad de comprender a los demás en la vida real y ayuda a ver el mundo social desde una perspectiva más compleja y menos estereotipada, como señala Nick Buttrick de la Universidad de Wisconsin-Madison.

PUBLICIDAD

El hábito de leer libros fortalece la reserva cognitiva y ayuda al cerebro a adaptarse frente al envejecimiento y la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ofrece ventajas emocionales y para la reducción del estrés. La Dra. Kathleen Jordan, citada por Verywell Mind, sostiene que leer disminuye la inflamación y favorece la salud global. Al entrar en un estado mental concentrado y contemplativo, la lectura se convierte en una forma de atención plena capaz de aportar calma y mitigar las tensiones. Según Maryanne Wolf de la UCLA, exige y desarrolla procesos cognitivos, lingüísticos y afectivos sofisticados, mejorando la velocidad de procesamiento y la capacidad de atención.

El bienestar emocional también se ve potenciado, pues la lectura proporciona una vía de escape saludable y facilita la conexión social en actividades como clubes de lectura. Una investigación de 2023 halló que la lectura y otras actividades que estimulan la mente se asocian a un menor riesgo de depresión y soledad en adultos de mediana edad y mayores en 15 países.

PUBLICIDAD

Cómo impacta la lectura en la longevidad

La lectura regular tiene un estrecho vínculo con la longevidad, con respaldo de investigaciones de gran alcance. Expertos de Harvard Health Publishing destacaron que la Escuela de Salud Pública de Yale siguió durante 12 años a miles de adultos mayores de 50 años y encontró que quienes leían libros habitualmente vivían, en promedio, 23 meses más que quienes no lo hacían o solo leían revistas y periódicos. Esta diferencia se mantuvo incluso después de ajustar factores como educación, ingresos, salud inicial, depresión y capacidad cognitiva.

Las investigaciones evidencian que leer ficción promueve la empatía y permite comprender mejor distintas perspectivas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas de las casas de altos estudios sugieren que este sencillo hábito aporta un beneficio singularmente protector. Harvard señala que, tras analizar los registros de 5.635 participantes, quienes leían tenían un 20% menos de riesgo de morir en los siguientes 12 años respecto a quienes no lo hacían o quienes eran lectores de otros materiales. La ventaja persistió independientemente de variables como raza, estado civil o nivel educativo.

PUBLICIDAD

Según Verywell Mind, la Dra. Kathleen Jordan explica que los participantes que lo hacían durante al menos 30 minutos diarios presentaban una mayor esperanza de vida incluso tras ajustar por edad, género, educación y salud. Además, subraya que este beneficio no era tan marcado en quienes solo leían periódicos o revistas, lo que refuerza la hipótesis de que los libros ofrecen estímulos cognitivos y emocionales más profundos.

Por otro lado, investigadores han hallado una relación entre el compromiso de leer y el bienestar en adultos. El estudio, realizado en Nueva Zelanda, utiliza datos de una muestra representativa para examinar cómo la frecuencia y el tipo de lectura influyen en distintos aspectos de la vida.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que los adultos que mantienen un mayor grado de compromiso con el hábito presentan mejores indicadores de salud y bienestar social. Este vínculo positivo se observa independientemente del nivel educativo, lo que sugiere que los beneficios no se limitan a personas con mayor formación académica.

Cómo incorporar el hábito de lectura

Los beneficios de la lectura para la longevidad no dependen del nivel educativo ni de ingresos, según estudios internacionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Convertir la lectura en una costumbre cotidiana puede parecer un reto en una época dominada por las pantallas y la sobrecarga de tareas, pero los expertos coinciden en que basta con pequeños cambios para cosechar beneficios significativos. Verywell Mind recomienda establecer metas sencillas, como dedicar entre 10 y 20 minutos diarios, y usar temporizadores o aplicaciones si es necesario para asegurar la constancia. Llevar siempre un libro consigo facilita aprovechar momentos libres, como las esperas o pausas durante el día.

PUBLICIDAD

La socialización a través de la lectura también puede incrementar la motivación. Unirse a un club, ya sea virtual o presencial, compartir opiniones en foros ayuda a mantener el interés y a encontrar nuevas recomendaciones. Además, aprovechar bibliotecas locales permite acceder a una gran variedad de libros sin un gran gasto económico.

National Geographic subraya la importancia de elegir libros que realmente resulten atractivos, en lugar de aquellos que se perciben como una obligación. La psicoterapeuta Zoe Shaw aconseja buscar lecturas que generen disfrute personal, ya que el placer es clave para que la rutina se mantenga en el tiempo. Por su parte, Raymond Mar sugiere reservar un momento específico del día para leer, planificándolo como cualquier otra actividad valiosa.

PUBLICIDAD

La Dra. Kathleen Jordan destaca la importancia de la regularidad: “Pequeñas dosis regulares de actividad se acumulan con el tiempo y contribuyen a la salud cerebral”. Incluso leer mientras se realiza otra actividad, como tomar café o antes de dormir, puede ayudar a establecer el hábito.