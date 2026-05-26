Cinco argentinos salen a la cancha en Roland Garros este miércoles: hora, rivales y cómo ver en vivo los partidos

Ugo Carabelli viene de alcanzar los cuartos de final en Hamburgo (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

Tras una primera ronda que dejó un saldo de 10 victorias sobre 12 representantes en los cuadros principales, la ilusión argentina en Roland Garros tendrá continuidad este miércoles con la presentación de cinco jugadores en busca de un lugar en la tercera fase.

La acción comenzará temprano y tendrá como protagonistas a Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra, la única representante nacional en el cuadro femenino.

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El tenis argentino intentará seguir dando que hablar en el Grand Slam parisino, tras lograr dos marcas de peso en los primeros días: desde 2008 que no había una decena de jugadores albicelestes en segunda ronda. Además, el país ostenta la mayor representación en el cuadro masculino: nueve representantes contra ocho de los Estados Unidos y siete de Francia e Italia.

Navone quiere extender su gran presente

La Nave, de gran nivel durante la gira europea de polvo de ladrillo, tendrá una parada compleja: su adversario por un pasaje para la tercera ronda será el checo Jakub Mensik.

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Navone, 39° del mundo, llegó a París después de una exigente semana en Ginebra, donde alcanzó la final del ATP 250, y logró sobreponerse al desgaste físico para derrotar en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby.

Mensik (27°) es una de las grandes apariciones del circuito y ya cuenta con importantes resultados en torneos de primer nivel. El primer enfrentamiento entre ambos está programado para el segundo turno -la jornada arranca a las 06:00 de la Argentina- en la Cancha 2.

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“Si bien nunca lo enfrenté y tampoco entrené con él, conozco bastante a Mensik porque lo he visto en los Challengers. Es un jugadorazo que estuvo muy cerca de ser Top 10 en algún momento. El año pasado ganó el Masters 1000 de Miami, en dura, pero es muy bueno sobre polvo de ladrillo, como casi todos los checos. Habrá que correr bastante”, palpitó Navone en declaraciones a Infobae.

Mariano Navone atraviesa un buen momento (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Thiago Tirante abre la jornada ante Davidovich Fokina

El primer compatriota en salir a la cancha este miércoles será Tirante, que afrontará una exigente prueba ante el español Alejandro Davidovich Fokina en el primer turno de la Cancha 14. El partido comenzará a las 06:00 de la Argentina.

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El platense, número 60 del ranking ATP, llega fortalecido tras superar en el debut a otro español: Pablo Llamas Ruiz (122°). Tirante tuvo chances para cerrar el encuentro en sets corridos, pero perdió el tiebreak en la tercera manga y el suspenso se estiró. Su respuesta fue implacable: 6-0 en el parcial decisivo y el boleto para la segunda ronda.

Davidovich representará un desafío mayor: hoy ocupa el 23° puesto del ranking y es un Top 20 estable en el circuito en los últimos años. Viene de un extenuante compromiso en el debut: venció en cinco sets al bosnio Damir Dzumhur.

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Marco Trungelliti tendrá una prueba de fuego ante Khachanov

También en el inicio de la jornada, aunque en una sede de mayor relevancia, Trungelliti enfrentará al ruso Karen Khachanov en el primer turno del court Suzanne Lenglen. Será a las 06:00 de nuestro país.

El santiagueño, 81° del mundo, fue una de las historias argentinas de la primera ronda al barrer en sets corridos al local Kyrian Jacquet, 147° de la clasificación de varones y proveniente de la qualy. Este miércoles, Trunge tendrá enfrente a un rival de jerarquía, número 15 del escalafón masculino, ex Top 10 y semifinalista de Grand Slam.

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Si bien Khachanov parte como favorito, el argentino ya demostró en varias oportunidades su capacidad para competir de igual a igual frente a jugadores de mayor ranking.

Marco Trungelliti vive el mejor año de su carrera y sueña con otro batacazo

Ugo Carabelli busca otro impacto frente a Rublev

Uno de los encuentros más atractivos para la delegación argentina será el de Ugo Carabelli ante el ruso Andrey Rublev en el segundo turno del court Simonne Mathieu.

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El porteño, 59° del ranking ATP, llega en un buen momento. Después de alcanzar los cuartos de final en el ATP 500 de Hamburgo, debutó en París con una sólida victoria en sets corridos sobre el estadounidense Emilio Nava y consiguió su primer triunfo en el cuadro principal de un Grand Slam desde Roland Garros 2022.

Rublev (13°), habitual integrante del Top 10 durante las últimas temporadas y uno de los jugadores más peligrosos del circuito, representa una exigencia máxima. Sin embargo, el nivel mostrado recientemente por el argentino alimenta las expectativas de una posible sorpresa.

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Solana Sierra va por otro batacazo ante Paolini

La actividad de los tenistas nacionales se completará con la presentación de Sierra, quien protagonizará uno de los partidos más destacados del día. Su rival será la italiana Jasmine Paolini en el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen.

Sierra, 68° del mundo y de muy buenas actuaciones en los WTA 1000 de Madrid y de Roma, viene de dar el golpe ante la británica Emma Raducanu, ex campeona del US Open. Paolini ocupa el 13° lugar del ranking femenino y llega como favorita.

Más allá de la dificultad del compromiso, la argentina intentará seguir escribiendo una historia que ya es una de las grandes noticias para el tenis nacional en París.

Después de una primera ronda que devolvió al tenis argentino a registros que no se alcanzaban desde hace casi dos décadas, el desafío ahora será sostener el impulso. Cinco representantes buscarán este miércoles seguir alimentando una ilusión que crece partido a partido en París.

Solana Sierra viene de derrotar a Emma Raducanu (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Roland Garros: los argentinos que juegan este miércoles por la segunda ronda

Thiago Tirante vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) – A las 6:00 (hora argentina), Cancha 14.

Marco Trungelliti vs. Karen Khachanov (RUS) – A las 6:00 (hora argentina), Suzanne Lenglen.

Mariano Navone vs. Jakub Mensik (CZE) – Segundo turno, Cancha 6

Camilo Ugo Carabelli vs. Andrey Rublev (RUS) – Segundo turno, Simonne Mathieu

Solana Sierra vs. Jasmine Paolini (ITA) – Tercer turno, Suzanne Lenglen.

Cómo ver Roland Garros en vivo

Todos los partidos de Roland Garros pueden seguirse en Argentina a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que ofrecen la cobertura completa del torneo con transmisión desde las distintas canchas y los encuentros más destacados de cada jornada.