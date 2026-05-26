“Elijo creer”: la estadística que destrabó el título de Belgrano e ilusiona a la selección argentina en el Mundial

El título de Belgrano activó una estadística que ilusiona a Argentina en el Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura al derrotar a River Plate en una final disputada el domingo, con un doblete del delantero Nicolás “Uvita” Fernández que le dio vuelta al marcador sobre el final del partido. El título fue la primera estrella del club en la Primera División del fútbol argentino, y de inmediato activó una estadística que conecta los logros del Pirata con los campeonatos mundiales de la selección argentina.

El vínculo se remonta a 1978, cuando Belgrano se impuso en la final de la Liga Cordobesa frente a Instituto, el 28 de mayo. Allí, el Celeste se consagró tras vencer a la Gloria por 1-0 en cancha de Talleres. Tiempo más tarde, el elenco nacional obtuvo su primer Mundial en condición de local.

PUBLICIDAD

Las coincidencias se extendieron en 1986. Belgrano se consagró en el Torneo Regional organizado por el Consejo Federal. Poco después, la Selección capitaneada por Diego Armando Maradona obtuvo su segundo título mundial en México. En esa definición, según indicó el periodista Gastón Trucco, el elenco cordobés se impuso por 3-2 a Olimpo en la definición. Ese resultado fue el punto de partida de un patrón que alimentó la ilusión tras la nueva conquista pirata.

Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022

El antecedente más reciente llegó en 2022, año en que el club cordobés ganó el título de la Primera Nacional y regresó a la máxima categoría tras tres temporadas de ausencia. Allí también Belgrano se consagró tras vencer por 3-2, esta vez a Brown de Adrogué, resultado idéntico al de 1986 y el del último domingo frente a River.

PUBLICIDAD

En paralelo, el equipo nacional conducido por Lionel Messi conquistó la tercera estrella en el Mundial de Qatar. La cábala acumuló entonces un registro perfecto: tres títulos de Belgrano en años mundialistas, tres campeonatos del mundo para Argentina.

El Apertura 2026 se jugó en el inicio de un nuevo año mundialista, lo que extendió la mística entre los hinchas del Pirata y los seguidores de la Albiceleste. Aunque el marcador de 3-2 no coincide con el de 1978 (1-0 frente a Instituto), Trucco le dio sentido cuando explicó que ese resultado se da cuando el Mundial se juega fuera de Argentina, al igual que el próximo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

La victoria ante River desató una caravana masiva por la avenida Circunvalación de Córdoba, con la presencia de La Mona Jiménez entre los festejos. El lema “Elijo creer”, popularizado por los fanáticos para señalar este tipo de señales del destino deportivo, volvió a circular con fuerza en las redes sociales.

Los festejos en Córdoba coincidieron con la llegada al país de parte de los futbolistas preconvocados de la Selección que militan en el fútbol europeo, de cara a la preparación para el próximo torneo internacional.

PUBLICIDAD

De todos modos, antes de seguir soñando, Argentina deberá sortear primero la fase de grupos. El debut del Grupo J será el 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00, luego jugará el 22 de junio contra Austria en Dallas a las 14:00 y cerrará la fase el 27 de junio frente a Jordania otra vez en Kansas a las 23:00.