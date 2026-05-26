Triple crimen de Florencio Varela: “Pequeño J” contó por qué eligió Argentina, qué hizo esa noche y cómo se fugó

La llegada de "Pequeño J" a la base aérea de El Palomar, a principios de este mes

Dos semanas después de su primera indagatoria, Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, declaró otra vez ante la Justicia en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela.

El acusado volvió a negar su participación en el hecho y dejó un mensaje para las familias de las víctimas. “Les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”, afirmó según la declaración a la que accedió Infobae.

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Durante la audiencia, realizada por videollamada desde el penal de Marcos Paz donde se encuentra bajo arresto, “Pequeño J” explicó los motivos que lo llevaron a dejar su Perú natal e instalarse en la Argentina tras cumplir los 18 años.

Contó que, en busca de una nueva vida, una posibilidad era ir a Chile, pero eligió este país tras averiguar en Internet sobre la comida típica y ver imágenes del Obelisco y la selección de fútbol, entre otras cosas.

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Dijo que cruzó la frontera de manera ilegal desde Bolivia y que se asentó en la Villa Zabaleta, donde alquiló una habitación. Enseguida comenzó a trabajar, vendiendo ropa ambulante en La Salada.

El imputado al momento de ser trasladado a Argentina (Foto: Latina)

En su relato ante el juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, el imputado afirmó que conoció en la zona a otro acusado en el expediente, Miguel Ángel Villanueva Silva, quien supuestamente le ofreció hacer “changas”, pequeñas tareas, porque a él “no le gustaba salir de la villa”, aseguró.

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Respecto a la escena del triple crimen, Janzen Valverde detalló que el 18 de septiembre fue a la casa en la calle Chañar de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según su versión, aclaró que solo estuvo cerca de 30 minutos junto a otras personas, entre ellas Celeste Magali González Guerrero y dos hombres a los que identificó como “El Gordo”, “El Negro”.

Dijo que se retiraron después de una breve reunión durante la cual “el Gordo” le mostró las habitaciones de la casa y le indicó a González Guerrero que consiguiera dos parlantes porque iban a hacer una fiesta.

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Sobre la noche siguiente, en la que ocurrieron los asesinatos, el acusado sostuvo que su participación se limitó a acompañar al “Gordo” para ver una camioneta Chevrolet blanca. Relató que luego regresó a la Villa Zabaleta y que más tarde recibió una pistola y dinero de parte de Matías Ozorio. En la declaración aclaró que no quiso quedarse con el arma y que la guardó pocos días.

“Pequeño J” insistió en que desconocía el plan y que no tuvo participación. En sus palabras: “Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea. Sí, le hacía changas a Miguel Ángel, pero no sabía del plan”.

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“Pequeño J” tras ser detenido a fines de septiembre en Perú (Foto: Martin Mejía / AP)

Después del hallazgo de los cuerpos, narró que decidió irse del país porque temía ser detenido y buscaba evitar problemas en la cárcel. Relató que viajó junto a Ozorio, quien contactó a un hombre que, a cambio de una suma en dólares, los llevó desde José C. Paz hasta la frontera con Bolivia y los cruzó en un bote.

Durante el trayecto, el imputado recordó que había dejado una maleta y un arma en la villa, y le pidió a una vecina que las escondiera o destruyera.

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Desde Bolivia siguieron viaje hasta Perú. Ya en Arequipa, dijo, decidió no llevar a Ozorio a la casa de su familia y lo dejó continuar solo. Finalmente, fue detenido en Pucusana, trasladado a una comisaría y luego extraditado a la Argentina por orden de la Justicia.

Durante la ampliación de su indagatoria, también pidió hablar sobre su familia y negó que sus tíos tuvieran algún vínculo con el narcotráfico. Dijo que sus parientes no son “narcos ni millonarios” y que su abuelo es una persona mayor que vive en condiciones difíciles.

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El acusado cerró su declaración con un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas: “La mayoría de mis familiares son mujeres, hermanas y madre, les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos, yo no sabía nada del plan”.