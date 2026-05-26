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En el Día de Drácula, Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes

La distinción destacó la trayectoria de un referente del teatro musical. La ceremonia incluyó intervenciones artísticas y reunió a colegas, autoridades y público

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En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
Pepe Cibrián Campoy recibió una estrella en Calle Corrientes como homenaje por su aporte al teatro musical argentino (Crédito: RS Fotos)

Este 26 de mayo, fecha en la que el mundo celebra el Día de Drácula por el aniversario de la publicación de la novela de Bram Stoker, la avenida Corrientes y el Teatro Presidente Alvear se vistieron de gala para homenajear a una de las figuras más emblemáticas del teatro argentino: Pepe Cibrián Campoy. El director, dramaturgo y actor fue distinguido con una estrella en la vereda del tradicional teatro, en reconocimiento a su aporte a la cultura porteña y, especialmente, al fenómeno de “Drácula, el musical”, la obra que revolucionó la escena nacional hace ya 35 años.

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
El acto de reconocimiento a Cibrián se celebró el 26 de mayo, coincidiendo con el Día de Drácula y el aniversario de la novela de Bram Stoker
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
La ceremonia frente al Teatro Presidente Alvear reunió a artistas, autoridades y público que acompañaron a Pepe Cibrián en el homenaje

El acto comenzó pasadas las 16:30, frente al teatro ubicado en Av. Corrientes 1659. Entre los asistentes se encontraban artistas, personalidades de la cultura, autoridades y un público que no quiso perderse la oportunidad de celebrar a Cibrián. El homenaje no solo coincidió con el Día Mundial de Drácula, sino que incluyó una intervención artística inspirada en “Drácula resurrección”, con bailarines y una performance coreográfica en plena vereda, que captó la atención de los transeúntes.

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En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
“Drácula, el musical” revolucionó la escena nacional con más de dos millones de espectadores y giras internacionales desde 1991
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
La ciudad homenajeó a Pepe Cibrián Campoy con una estrella en la avenida Corrientes por su impacto en el teatro argentino
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
El elenco y exintegrantes de “Drácula, el musical” acompañaron a Cibrián en el emotivo acto frente al Teatro Presidente Alvear

El momento culminante fue el descubrimiento de la estrella con el nombre de Pepe Cibrián Campoy, que se suma así a la galería de artistas homenajeados en la emblemática avenida porteña. La emoción fue visible en el rostro de Cibrián, rodeado por colegas, discípulos y miembros del elenco de las distintas versiones de “Drácula”, quienes lo acompañaron en la ceremonia.

El homenaje incluyó la interpretación en vivo del dúo final de “Drácula, el musical”, a cargo de Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde, en una escena cargada de emoción y memoria teatral. “Drácula, el musical” es, desde su estreno en 1991 en el Luna Park, uno de los mayores hitos del teatro argentino. Con música de Ángel Mahler y producción de Tito Lectoure, la obra marcó un antes y un después: siete temporadas en el Luna Park, dos en el Teatro Ópera, funciones en el Astral, en Mar del Plata, giras nacionales, presentaciones en Brasil, Chile, España, y más de dos millones de espectadores. El fenómeno no solo consolidó a Cibrián como referente del género, sino que revitalizó el formato de la comedia musical en el país.

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En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
Pepe Cibrián Campoy es reconocido además por obras como “Mireya” e “Invasiones inglesas”, fundamentales para la cultura porteña
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
El éxito de “Drácula, el musical” consolidó el formato de la comedia musical nacional en Argentina, influyendo en nuevas producciones locales
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
El emocionante dúo final de “Drácula” fue interpretado en vivo por Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde durante la ceremonia

Durante su carrera, Cibrián ha sido mucho más que el creador de “Drácula”. Su vínculo con la cultura porteña incluye obras como “Mireya”, musical de tango presentado en 2014 junto al Complejo Teatral de Buenos Aires, e “Invasiones inglesas”, estrenada en 1989 en el Teatro San Martín y premiada por Argentores como mejor musical. A lo largo de las décadas, su trabajo como director, autor y formador dejó huella en la escena local, formando artistas y generando nuevos públicos para el teatro musical.

La elección de la fecha del homenaje no fue casual. El 26 de mayo, conocido internacionalmente como el Día de Drácula, recuerda la publicación de la novela de Bram Stoker en 1897, texto fundamental de la literatura gótica y punto de partida para la creación de la versión argentina que conquistó al público con una estética propia y un despliegue escénico inédito para la época.

En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
La intervención artística inspirada en “Drácula resurrección” incluyó bailarines y una performance coreográfica en la vereda de la avenida Corrientes
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
El elenco original y la producción millonaria de 'Drácula, el musical' establecieron nuevos estándares en música, escenografía y nivel de las comedias musicales argentinas
En el Día de Drácula, Pepe Cibrián fue homenajeado con una estrella en Calle Corrientes
La estrella dedicada a Cibrián se suma a la galería de artistas homenajeados en la emblemática Avenida Corrientes

La influencia de “Drácula, el musical” se extiende más allá de la taquilla y los premios. La obra fue pionera en su género, con una producción valuada en un millón de dólares y una apuesta arriesgada en tiempos en que las comedias musicales extranjeras dominaban la cartelera. Ante la imposibilidad de presentar “The Phantom of the Opera”, Lectoure apostó por una creación nacional que terminó superando todas las expectativas.

El elenco original, encabezado por Juan Rodó como Drácula, Cecilia Milone como Mina y Paola Krum como Lucy, marcó a toda una generación de espectadores. La música, la escenografía y la puesta en escena se convirtieron en referencia para el teatro musical argentino y sentaron las bases para nuevas producciones locales.

Crédito: RS Fotos

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