Salud

Cómo funciona el sistema con IA que logra hasta un 99% de precisión en diagnosticar enfermedades cardíacas

El modelo CMR-CLIP, desarrollado por la Cleveland Clinic y la Universidad Carnegie Mellon, integra imágenes del corazón con informes clínicos y supera en más de un 35% a los modelos previos en diversas pruebas

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Ilustración de una balanza, con un médico cardiólogo a la izquierda y una silueta humana con circuitos e iconos de IA/Google a la derecha, sobre un fondo de hospital cardiovascular.
La inteligencia artificial mejora el diagnóstico cardíaco al optimizar el análisis de datos en medicina clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance tecnológico ha permitido que la inteligencia artificial (IA) se convierta en una herramienta para el análisis cardíaco, con mayor precisión en la medicina clínica. Según National Geographic, la creación de modelos de IA diseñados específicamente para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades del corazón ha cambiado la manera en que los especialistas procesan y contextualizan la información generada por los dispositivos médicos.

Este avance responde a la necesidad de analizar de manera eficiente grandes volúmenes de datos obtenidos en cada prueba clínica. Ahora, el desafío no radica en la cantidad de información disponible, sino en la capacidad de extraer valor de ella en tiempo real, facilitando así la toma de decisiones y mejorando los resultados para los pacientes.

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Uso de la resonancia magnética cardíaca en la práctica clínica

La resonancia magnética cardíaca representa una de las técnicas más avanzadas y seguras para observar el corazón sin necesidad de intervenciones invasivas. Utiliza un potente campo magnético que interactúa con los elementos del cuerpo, generando señales de radio que son captadas por receptores especializados y permiten obtener imágenes muy detalladas del órgano.

La resonancia magnética cardíaca es una técnica no invasiva avalada por la Fundación Española del Corazón para evaluar la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)
La resonancia magnética cardíaca es una técnica no invasiva avalada por la Fundación Española del Corazón para evaluar la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica, reconocida por la Fundación Española del Corazón, entidad de referencia en salud cardiovascular, no implica el uso de radiación ionizante, diferenciándose de procedimientos como los rayos X y reduciendo el riesgo para el paciente. Aunque el diseño del equipo puede generar claustrofobia en personas sensibles, los datos que ofrece sobre la funcionalidad cardíaca se usan para la evaluación clínica.

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Avances en el diagnóstico no invasivo de enfermedades cardíacas

El perfeccionamiento de los programas informáticos ha ampliado las aplicaciones de la resonancia magnética, permitiendo que los datos obtenidos sean útiles en un número cada vez mayor de situaciones. Una colaboración entre las universidades de East Anglia, Leeds y Newcastle demostró que este método puede evitar el uso de cateterismos cardíacos derechos, que conllevan riesgos inherentes por su naturaleza invasiva.

Además, esta técnica ahora posibilita la medición de los niveles de oxígeno en sangre sin necesidad de introducir catéteres, beneficiando especialmente a pacientes con hipertensión pulmonar. El cardiólogo Pankaj Garg resalta que este avance puede cambiar la forma de evaluar la insuficiencia cardíaca avanzada, permitiendo valoraciones más seguras y frecuentes en pacientes vulnerables.

Una representación digital de la cabeza y el cuello de un ser humano, con un cerebro azul iluminado y vasos sanguíneos rojos, junto a interfaces de datos holográficas.
La falta de especialistas en interpretación de resonancias magnéticas genera un cuello de botella en el sistema sanitario y limita la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos en la interpretación de resonancias magnéticas cardíacas

El análisis de una resonancia magnética cardíaca implica una gran especialización y demanda una considerable inversión de tiempo por parte de los expertos. El doctor David Chen, de la Cleveland Clinic, centro médico estadounidense, señala que un solo examen puede requerir hasta 40 minutos de trabajo, incluso para los profesionales más experimentados en esta área.

La escasez de especialistas capaces de interpretar estos resultados ha generado un cuello de botella en el sistema sanitario, limitando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de estudios avanzados. Este contexto impulsa la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan acelerar y estandarizar la interpretación de los datos obtenidos.

Desarrollo y resultados del sistema CMR-CLIP basado en IA

Para abordar estos retos, el doctor Chen colaboró con la Universidad Carnegie Mellon en la creación del sistema CMR-CLIP, un modelo de inteligencia artificial que integra imágenes en movimiento del corazón con otros informes clínicos. Esta solución facilita la detección de anomalías y agiliza el trabajo de los profesionales sanitarios.

Médico en bata blanca señala una pantalla holográfica con radiografías y datos médicos, frente a una figura humana luminosa que representa la IA.
El sistema CMR-CLIP basado en inteligencia artificial, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon, logra un 99% de precisión en identificar patologías cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema CMR-CLIP ha demostrado un 99% de precisión en la identificación de ciertas patologías, superando en más de un 35% a modelos previos en diversas pruebas clínicas. Su eficacia se mantuvo inalterada cuando se aplicó en hospitales de Francia y Florida, pese a diferencias en los equipos de resonancia utilizados.

Impacto y disponibilidad de la herramienta

La doctora Deborah Kwon, coautora del estudio, destaca que la tecnología no solo mejora la eficiencia, sino que también aporta coherencia y calidad a los informes médicos, permitiendo interpretaciones más fiables y útiles para la práctica clínica. Esta herramienta supone un avance en la gestión y análisis de datos de imagenología cardíaca.

La implementación de este sistema ha permitido optimizar la elaboración de informes, haciendo posible que los especialistas obtengan resultados homogéneos y clínicamente relevantes. Además, posibilita que los diagnósticos sean más rápidos y precisos, brindando una solución concreta a la sobrecarga de trabajo que enfrentan los servicios de cardiología ante la creciente demanda de estudios avanzados.

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