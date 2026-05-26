Sociedad

Grabaron a un nene manejando una moto mientras realizaba maniobras peligrosas por la Costanera en Santa Fe

En las imágenes también se aprecia que va acompañado de un adulto, que circula en otra moto y con otro menor a bordo

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El video del menor manejando una moto en pleno tránsito por la avenida Almirante Brown expuso la falta de control vial en Santa Fe

Un menor de edad al volante de una motocicleta en plena Costanera de Santa Fe, con el tránsito cargado, quedó registrado en video y disparó la alarma entre quienes circulaban por el lugar.

Las imágenes, captadas este lunes feriado por el 25 de mayo durante la tarde y difundidas por Aire de Santa Fe, muestran al niño —con casco— doblar en uno de los manda peatones de la avenida Almirante Brown y cruzarse de carril sin advertir el riesgo que esa maniobra representaba para el resto de los transeúntes y conductores.

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La secuencia fue filmada en el cruce de Almirante Brown con calle Calcena, uno de los puntos de mayor circulación del tradicional espacio ribereño santafesino.

La zona en la que ocurrió el hecho
La zona en la que ocurrió el hecho

La jornada festiva por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo había concentrado una afluencia inusual de vehículos y peatones en la zona, lo que agravó las condiciones de riesgo en que se produjo el episodio. La imprudencia generó reacciones de alarma inmediata entre quienes transitaban el sector en ese momento.

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Lo que también llamó la atención fue el contexto en que el menor circulaba: no iba solo. A su lado se desplazaba un adulto en otra motocicleta, quien a su vez llevaba a otro menor de edad como acompañante. El video fue enviado por un oyente a Aire de Santa Fe, que lo difundió y puso nuevamente el foco sobre la falta de control vial en la ciudad.

Las imágenes también se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, donde la gente repudió el hecho y cuestionó la falta de controles y seguridad.

Un padre hizo manejar a su hijo de 16 años, sin licencia, en la Ruta 40

Meses atrás, un adolescente de 16 años fue sorprendido al volante de una camioneta blanca sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Dina Huapi, Río Negro, sin contar con licencia de conducir. Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptó el rodado tras recibir alertas de otros automovilistas que reportaron maniobras peligrosas en la vía.

El padre del menor, que viajaba como acompañante, justificó la situación al señalar que le daba clases de manejo en un horario de escaso tráfico. Los agentes, sin embargo, rechazaron el argumento y advirtieron sobre el riesgo que implica ceder el volante a un menor sin formación habilitada en una ruta de alta circulación. A lo largo de la intervención, los uniformados registraron al menos tres paradas involuntarias del vehículo.

Un caso similar ocurrió en Ruta 40, donde un padre fue descubierto dejando a su hijo menor conducir sin licencia, poniendo en riesgo a otros conductores

“Esta ruta es turística. Es un peligro que usted le dé la conducción a un menor sin licencia”, le remarcó la agente al infractor, quien se excusó: “Lo sé, lo sé. Le pido disculpas. Era temprano, había muy poco tránsito”.

La funcionaria fue contundente al momento de cerrar la intervención: “Nosotros lo paramos acá en Dina Huapi y se le paró tres veces la camioneta. Creo que usted tiene que tomar conciencia, que como padre, responsable y adulto, no le puede enseñar a manejar a un nene en una ruta nacional donde está muy transitada”. Como consecuencia directa de la infracción, los agentes retuvieron la licencia del adulto a cargo.

La normativa en vigor establece que los nuevos titulares de la Licencia Nacional de Conducir deben respetar una serie de restricciones durante los primeros seis meses desde su obtención, entre las que se incluye la prohibición expresa de circular por rutas nacionales, autopistas y zonas céntricas. Estas limitaciones apuntan a reducir la siniestralidad entre los conductores con menor experiencia al volante.

En el marco del mismo operativo, la ANSV desplegó controles reforzados en rutas y accesos turísticos de todo el país, con un saldo de 689.000 vehículos fiscalizados y 15.890 conductores sancionados en trabajo conjunto con provincias y municipios.

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