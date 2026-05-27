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Continúa la advertencia violeta por nieblas en el AMBA y otras cinco provincias: hasta cuándo se extenderá

Se espera que tanto por la noche de este lunes como por la mañana sean los momentos de mayor concentración de nubosidad y con menor visibilidad

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Niebla - Buenos Aires - Puente Saavedra - Núñez
La densidad de las nieblas puede reducir la visibilidad a menos de 100 metros, provocando el fenómeno conocido como "cielo invisible" (Adrián Escandar)

Un nuevo fenómeno meteorológico sorprendió a gran parte del país desde este lunes con una intensa niebla que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires como a gran parte del centro y la región del litoral. Las impactantes imágenes de las nubes que cubrían países completos rápidamente se hicieron virales y trajeron una advertencia violeta por parte de los organismos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia específica que se extenderá para las mañanas y noches del miércoles y jueves. Las provincias con riesgo de reducción de visibilidad son la mayor parte de Buenos Aires, incluido CABA —con especial incidencia en el norte y el este bonaerense—, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

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En los peores momentos, la visibilidad puede caer por debajo de los 100 metros, lo que en meteorología se denomina “cielo invisible”: la condición que un observador registra cuando no logra distinguir objetos a esa distancia. Bajo ese umbral, según advirtió Meteored, es probable que colapsen los accesos urbanos, rutas y los principales aeropuertos de la zona núcleo y el NEA.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por nieblas densas en AMBA, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por nieblas densas en AMBA, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos

El factor que explica la persistencia del fenómeno es el viento. En las provincias afectadas, las corrientes de aire serán demasiado débiles para mezclar el aire húmedo con el aire relativamente más seco y disipar las nieblas en las primeras horas de la mañana. Esto significa que las condiciones de visibilidad reducida podrán extenderse hasta media mañana —e incluso aparecer de forma localizada durante el día— dado que las noches de otoño se prolongan. La advertencia del SMN podría extenderse con el avance de las horas.

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En cuanto a la temperatura, el organismo nacional no espera grandes variaciones. Durante el miércoles, la mínima será de 9 grados, mientras que la máxima ascenderá hasta los 16. Esta jornada, con neblina, será la más fresca de lo que resta de la semana.

Luego, el termómetro seguirá una tendencia bastante par, con mínimas que rondarán los 11 °C y máximas de 17 °C. La situación, incluso, podría mantenerse durante el fin de semana.

Las temperaturas en el AMBA mantendrán mínimas cercanas a 9 °C y máximas de hasta 17 °C durante la semana, según el pronóstico oficial
Las temperaturas en el AMBA mantendrán mínimas cercanas a 9 °C y máximas de hasta 17 °C durante la semana, según el pronóstico oficial

Cómo afectará la neblina en el resto del país

El Litoral y el Noreste Argentino (NEA) concentran además el único foco de precipitaciones previsto para esta semana. Las provincias de Chaco, Formosa y Misiones recibirán abundante nubosidad y podrían registrar lluvias de carácter leve a moderado, producto de un flujo de humedad en niveles bajos.

La combinación de humedad estancada y escaso gradiente de presión convierte a estas provincias en focos de nula visibilidad durante la madrugada del miércoles.

Para el resto del país, el panorama es de ausencia de precipitaciones hasta, al menos, los primeros días de junio. El bloqueo atmosférico impide el ingreso de sistemas frontales, y recién a partir de la próxima semana los modelos anticipan un avance frontal que podría quebrar este escenario estable y traer lluvias sobre la región central.

Niebla - Buenos Aires - Puente Saavedra - Núñez
El viento débil en las provincias afectadas impide la disipación de nieblas, prolongando el fenómeno hasta media mañana o a lo largo del día (Adrián Escandar)

En la Patagonia, el único sector que escapa a la calma generalizada es el sudoeste de Santa Cruz. El SMN mantiene una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad para esa zona, con acumulaciones proyectadas de hasta 20 centímetros durante este martes, con posibilidad de superar ese valor en forma puntual en zonas cordilleranas. En los niveles más bajos, la precipitación se dará en forma de lluvia.

El resto de la Patagonia permanecerá bajo la influencia de altas presiones, con nubosidad variable y probabilidad de formación de nieblas en valles y zonas costeras, de acuerdo con la información de Meteored.

Cuyo, por su parte, transita una recuperación térmica tras la fuerte anomalía negativa registrada días atrás, cuando las heladas dominaban la escena. Las simulaciones numéricas proyectan tardes más benévolas en la primera mitad de la semana, en línea con la tendencia al calentamiento paulatino que se dará en el centro del país.

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