Pistachos o nueces: cuál aporta más proteínas, fibra y omega-3 y cómo elegir según tu dieta

Elegir entre pistachos o nueces depende de los objetivos nutricionales y del equilibrio general de la dieta (iStock)

Las nueces y los pistachos se han consolidado como opciones destacadas dentro de una alimentación saludable, pero recientes comparaciones nutricionales han revelado diferencias clave en su aporte de proteínas, fibra y ácidos grasos omega-3.

Según datos recopilados por Verywell Health, los pistachos ofrecen mayor contenido de proteína y fibra por porción, mientras que las nueces sobresalen por su concentración de ácidos grasos omega-3, reconocidos por su potencial para favorecer la salud cardiovascular. Esta distinción podría orientar la elección de quienes buscan optimizar su dieta en función de necesidades específicas, como el control del colesterol, la saciedad o el apoyo a la función cerebral.

Aunque ambos frutos secos presentan beneficios nutricionales, los especialistas advierten sobre la importancia de la moderación en su consumo debido a su alta densidad calórica. Además, se han reportado recientes retiros del mercado de pistachos y productos derivados en Estados Unidos y Canadá, lo que subraya la necesidad de verificar la seguridad de estos alimentos antes de incorporarlos a la dieta.

Los pistachos aportan más proteína y fibra por porción que las nueces, favoreciendo la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también señalan que, si bien los resultados sobre sus efectos en la salud son prometedores, estos alimentos deben integrarse dentro de un patrón alimentario variado y equilibrado, y no considerarse soluciones aisladas para problemas de salud.

Ambos frutos secos comparten un perfil nutricional denso, con presencia de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, existen diferencias notables en la cantidad de ciertos nutrientes.

En una comparación estándar, una porción de 28 gramos de pistachos (alrededor de 49 unidades) contiene más proteína y fibra que la misma cantidad de nueces inglesas (aproximadamente 14 mitades). Asimismo, los primeros aportan cerca de 10% del valor diario recomendado de proteína y se consideran una fuente completa, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales. Además, presentan un alto porcentaje de aminoácidos de cadena ramificada, relevantes para la nutrición muscular.

En cuanto a las grasas saludables, los pistachos presentan un contenido total menor que las nueces, con 12,6 gramos de grasa por porción, de los cuales el 54% corresponde a grasas monoinsaturadas y el 31% a poliinsaturadas. Estas grasas, junto con los ácidos oleico y linoleico, se asocian con la reducción del colesterol LDL.

Por su parte, las nueces contienen 18,49 gramos de grasa por porción, con un 72% de grasas poliinsaturadas y un 14% de monoinsaturadas. Destacan especialmente por su aporte de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal vinculado a la reducción de la inflamación y al posible descenso del riesgo cardiovascular. Estas concentran más ALA que cualquier otro fruto seco.

Ambos frutos secos concentran grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales

En el caso de la fibra, los pistachos superan a las nueces con 2,92 gramos por porción (alrededor del 11% del valor diario recomendado), mientras que las nueces aportan 1,9 gramos (7% del valor diario). La fibra dietética contribuye a la salud digestiva, el control glucémico y la protección cardiovascular.

Beneficios potenciales y nutrientes destacados

Tanto los pistachos como las nueces contienen micronutrientes esenciales como potasio, fósforo, magnesio, calcio, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina K, folato, vitamina B6, manganeso y tiamina. Además, aportan compuestos bioactivos como esteroles vegetales, compuestos fenólicos y antioxidantes.

Entre los beneficios atribuidos a su consumo, se incluyen el apoyo a la salud cardiovascular, la reducción del colesterol LDL, la promoción de la saciedad, la regulación de la glucosa en sangre y el posible respaldo a la función cognitiva, especialmente en el caso de las nueces.

Las nueces se destacan por su alto contenido de omega-3 vegetal, clave para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se ha sugerido que ambos frutos secos podrían contribuir a la regulación de la presión arterial y a la lucha contra la inflamación.

Consideraciones de seguridad y formas de consumo

La reciente retirada de pistachos y productos derivados en Norteamérica ha puesto de relieve la importancia de comprobar la procedencia y seguridad de estos alimentos antes de su consumo.

Además, los especialistas insisten en la necesidad de controlar las porciones, ya que tanto los pistachos como las nueces son alimentos calóricos. Se recomienda integrarlos en preparaciones como ensaladas, yogures, cereales, pastas, salteados, salsas, marinados, como cobertura de pescados o aves, mezclados con otros frutos secos y semillas, o en productos horneados.

También pueden emplearse como alternativa a ingredientes con mayor contenido de grasas saturadas, como las carnes rojas.