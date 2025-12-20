Las claves poco conocidas sobre la temperatura que pueden mejorar el descanso cada noche, según expertos

El uso de una toalla fría sobre la frente y los ojos ayuda a acelerar el descenso térmico y mejora el sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del sueño profundo resulta esencial para la reparación física y mental, y está determinada en gran parte por la temperatura corporal y ambiental, según especialistas citados por Real Simple. Aunque muchas personas cuidan sus rutinas nocturnas, a menudo ignoran cómo el ambiente térmico afecta el descanso.

Los expertos aseguran que existen estrategias sencillas y poco conocidas capaces de marcar una gran diferencia en la búsqueda de un sueño verdaderamente reparador.

El rol del sueño profundo y su impacto en la salud

El sueño profundo desempeña un papel central en la restauración física y mental, según la doctora Andrea Matsumura, especialista certificada en medicina del sueño. Matsumura destaca que esta etapa constituye la fase más reparadora del ciclo de descanso: “El sueño profundo es la etapa más restauradora del sueño”, afirmó.

Durante este período, el cerebro elimina desechos, el cuerpo repara tejidos y se regulan hormonas fundamentales para la energía, el metabolismo y la inmunidad.

El sueño profundo es clave para la reparación física y mental, ya que permite la eliminación de desechos cerebrales y la regulación hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sleep Foundation explica que la mayor parte de este proceso tiene lugar en la primera mitad de la noche, lo que refuerza la importancia de crear un entorno óptimo antes de dormir.

Temperatura corporal y ciclo del sueño

La relación entre la temperatura corporal y el ciclo del sueño está vinculada al ritmo circadiano, como detalla el doctor Raj Dasgupta, asesor médico principal de Sleepopolis. Dasgupta explica que la temperatura central del cuerpo desciende antes y durante el sueño, alcanzando su punto más bajo de madrugada y facilitando el descanso.

Además, subraya: “Las temperaturas más frescas durante el sueño, y especialmente la bajada natural de la temperatura corporal central antes de dormir, promueven el sistema nervioso parasimpático, indican relajación, reducen las hormonas de estrés como el cortisol, calman el corazón al disminuir la frecuencia cardíaca, y favorecen etapas más profundas y reparadoras, como el sueño de ondas lentas y el sueño REM”.

La temperatura corporal desciende antes y durante el sueño, facilitando el descanso según expertos en ritmo circadiano

Matsumura coincide en que facilitar este descenso nocturno de la temperatura permite al organismo alcanzar el sueño profundo con mayor facilidad. De acuerdo a la Harvard Medical School, mantener el dormitorio fresco constituye una de las estrategias más eficaces para mejorar la calidad del descanso nocturno, ya que el exceso de calor interfiere en la continuidad del sueño profundo.

Harvard aconseja adaptar la temperatura ambiente y utilizar ropa de cama ligera para ayudar al cuerpo a regular su temperatura interna.

Estrategias térmicas para mejorar el descanso

En cuanto a estrategias térmicas para un mejor descanso, los especialistas sugieren medidas centradas en la regulación de la temperatura corporal. Matsumura recomienda colocar una toalla fría y húmeda sobre la frente y los ojos al acostarse, práctica que puede acelerar el descenso térmico y favorecer el sueño.

Por su parte, Dasgupta indica que un baño o ducha caliente al menos una hora antes de dormir, aunque incremente momentáneamente la temperatura corporal, produce una pérdida de calor posterior al salir del agua, lo que induce relajación.

Un baño caliente antes de dormir induce relajación al provocar una posterior pérdida de calor corporal, facilitando el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con calcetines se suma a los recursos eficaces. Matsumura explica que mantener los pies abrigados dilata los vasos sanguíneos periféricos, fomenta la transferencia de calor desde el núcleo corporal hacia la piel y refuerza la señal cerebral para dormir, preparando el cuerpo para una transición más fluida hacia el sueño profundo.

Ventilación y elección de la ropa de cama

La ventilación del dormitorio, junto con la adecuada elección de la ropa de cama, es otro factor relevante. Matsumura y Dasgupta aconsejan emplear un ventilador o abrir una ventana para mejorar la circulación del aire y evitar el sobrecalentamiento.

La elección de sábanas de bambú o algodón y almohadas con tecnología de regulación térmica optimiza el entorno para un sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matsumura sugiere reemplazar mantas pesadas o colchones de espuma viscoelástica por materiales ligeros y transpirables, como sábanas de bambú o algodón. Dasgupta subraya la conveniencia de utilizar almohadas o cubrecolchones con tecnología de regulación térmica y alerta sobre el uso de mantas pesadas al inicio de la noche, ya que el exceso de calor interrumpe el sueño profundo predominante en las primeras horas de descanso.

Mantener un ambiente fresco durante la noche permite al organismo alcanzar la temperatura óptima para un sueño profundo y continuo, mientras que un entorno caluroso fragmenta el descanso y deteriora su calidad, según concluye Real Simple.