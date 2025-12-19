Salud

Yu-su-ru, el tratamiento capilar japonés que ayuda a mantener el cabello fuerte y se puede hacer desde casa

Pese a las buenas referencias, el empleo frecuente del método puede endurecer la fibra capilar o causar irritación, especialmente en personas con cabello seco o cuero cabelludo sensible

El Yu-su-ru es un tratamiento capilar japonés que utiliza agua de arroz fermentada para fortalecer y dar brillo al cabello.

Dicha técnica es originaria del Periodo Heian en Japón y ha trascendido fronteras hasta popularizarse como una opción de cosmética natural que puede prepararse y aplicarse fácilmente en casa.

Yu-su-ru, agua de arroz para el cabello

El origen del Yu-su-ru se remonta a las mujeres de la corte japonesa, quienes empleaban el agua resultante del remojo del arroz para cuidar su melena antes del enjuague.

La práctica ancestral se mantiene vigente en la cultura japonesa y asiática, consolidándose como un método natural para lograr un cabello fuerte y brillante.

Sus principales beneficios se atribuyen a la composición del agua de arroz, que contiene almidón, inositol y vitaminas, dichos elementos aportan brillo y nutrición al cabello.

Además, un estudio cosmético citado en Mejor con salud indica que el Yu-su-ru puede reducir la fricción superficial y aumentar la elasticidad capilar, lo que contribuye a fortalecer la fibra y prevenir la rotura.

Qué dicen los especialistas sobre la técnica japonesa

Por su parte, los especialistas de la Clínica de Cleveland explican que el agua de arroz actúa como un “acondicionador”, ya que evita que las fibras capilares se froten y se rompan, ayudando así a mantener la integridad del cabello.

Asimismo, algunos defensores del Yu-su-ru sostienen que este método puede acelerar el crecimiento del cabello, aunque no existe evidencia científica que respalde esta afirmación.

Cómo hacer Yu-su-ru, el tratamiento capilar japonés

  1. Para preparar Yu-su-ru se necesita media taza de arroz crudo, agua, un recipiente y un colador.
  2. Es posible dejar el arroz en remojo entre treinta minutos y dos horas si se busca una opción rápida, aunque una fermentación más extensa conserva una mayor cantidad de nutrientes.
  3. Una vez finalizado el período de reposo, se filtra el líquido utilizando un colador.
  4. Se aconseja aplicar esta agua de arroz sobre el cabello una o dos veces por semana para mejores resultados.

A pesar de sus beneficios, el agua de arroz fermentada no es adecuada para todos los tipos de cabello, por lo que se advierte que las personas con cabello muy seco o poco poroso deben evitar su uso frecuente, ya que el exceso de almidón y proteínas puede endurecer la fibra capilar.

Además, quienes presentan sensibilidad o inflamación en el cuero cabelludo podrían experimentar irritación. Los especialistas de la Clínica de Cleveland subrayan la importancia de limitar la fermentación a un máximo de veinticuatro horas, ya que un periodo mayor puede aumentar el riesgo de irritación por el deterioro del agua.

