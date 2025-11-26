México

Cómo es el lavado capilar japonés que fortalece el cabello y lo deja libre de frizz

Esta técnica que nació en el país nipón ha cobrado fuerza en el restro del mundo

Esta novedosa técnica de lavado
Esta novedosa técnica de lavado brinda muchos beneficios para la salud capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado capilar japonés es una técnica de limpieza y masaje del cuero cabelludo originaria de Japón. Este método combina un lavado minucioso con manipulaciones manuales que estimulan la circulación sanguínea, eliminan impurezas y promueven la relajación.

Suele realizarse en salones de belleza especializados, donde el proceso incluye aplicación de productos suaves, movimientos precisos de masaje y enjuague cuidadoso; sin embargo, es posible reproducir esta técnica en casa para así obtener sus muchos beneficios.

El objetivo principal es mantener la salud del cuero cabelludo y el cabello, prevenir la acumulación de residuos y proporcionar bienestar general además de ayudar a tener un cabello largo y sedoso.

Esta técnica suele realizarse en
Esta técnica suele realizarse en lugares especializados, pero puede hacerse en la cómodidad del hogar. (aquasalonspa.com)

Cuáles son los beneficios del lavado capilar japones

Sin duda esta técnica de cuidado personal ha ganado adeptos a lo largo del mundo debido a que su práctica habitual reporta diversos beneficios no solo para la salud capilar sino para el bienestar general y entre las ventajas de realizarlo destacan las siguientes:

  • Limpieza profunda: Elimina residuos de productos, grasa y células muertas del cuero cabelludo, ayudando a mantenerlo sano.
  • Estimulación de la circulación: El masaje durante el lavado favorece el flujo sanguíneo, lo que puede contribuir al fortalecimiento del folículo piloso.
  • Relajación y reducción del estrés: Las maniobras manuales producen un efecto calmante y de bienestar general.
  • Prevención de problemas capilares: Facilita la prevención de caspa, irritación y caída del cabello, al mantener el cuero cabelludo en óptimas condiciones.
  • Mejora en la absorción de tratamientos: Un cuero cabelludo limpio permite que mascarillas y otros productos penetren mejor y sean más efectivos.
  • Cabello más brillante y saludable: Al eliminar impurezas y estimular el cuero cabelludo, el cabello recupera vitalidad y luminosidad.
Lavar el cabello usando esta
Lavar el cabello usando esta técnica fomenta salud capilar, la cual fortalece y favorece el crecimiento del pelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar un lavado capilar japones

Para realizar un lavado capilar japonés, se sigue una secuencia precisa que prioriza la limpieza profunda y la estimulación del cuero cabelludo. El procedimiento típico incluye los siguientes pasos:

  1. Preparación: Se humedece el cabello con agua tibia para abrir los poros y facilitar la limpieza.
  2. Aplicación de champú: Se utiliza un champú suave, que se distribuye cuidadosamente por el cabello y el cuero cabelludo.
  3. Masaje capilar: Con las yemas de los dedos, se efectúa un masaje con movimientos circulares y delicados. Se trabaja en secciones, presionando suavemente para estimular la circulación sanguínea sin dañar la piel.
  4. Emulsión de espuma: Se genera abundante espuma con el champú, permitiendo que las burbujas limpien el cuero cabelludo y arrastren las impurezas.
  5. Enjuague: Se retira el producto con abundante agua tibia, asegurando que no queden residuos.
  6. Segundo lavado (opcional): Si es necesario, se repite la aplicación de champú y el masaje para limpiar en profundidad.
  7. Acondicionamiento: Se aplica un acondicionador o tratamiento específico, que se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga completamente.
  8. Secado cuidadoso: Se seca el cabello con una toalla suave, evitando fricción intensa. El secado puede completarse con aire templado.
Es importante mencionar que la
Es importante mencionar que la duración de este tipo de lavado puede ser de entre 20 a 30 minutos debido a que se trata de una técnica de limpieza profunda. Crédito: Freepik

Si bien esta técnica suele ofrecerse en spas y lugares de belleza, es factible realizarla en casa con los elementos que tengamos a la mano, simplemente tomando en cuenta la importancia del masaje y los pasos de lavado.

La importancia del masaje en esta técnica radica en que no solo limpia sino que también relaja y mejora la salud capilar.

