Salud

Por qué sumar camarones a la dieta favorece la salud cardíaca y cerebral

Expertos consultados por Cleveland Clinic subrayan el valor nutricional y las precauciones necesarias a la hora de incorporar este marisco a la alimentación. Qué tener en cuenta

Guardar
Los camarones aportan proteínas magras
Los camarones aportan proteínas magras y omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico (CIAD)

Crujientes, versátiles y llenos de sabor, los camarones se han ganado un lugar privilegiado en la mesa de millones de personas. Este marisco no solo destaca en exquisitos platillos, sino que también sorprende por su riqueza nutricional y sus beneficios para la salud. ¿Qué hace que los camarones sean una opción tan popular? ¿Existen riesgos que deberían considerarse antes de disfrutarlos?

Especialistas de Cleveland Clinic responden a estas preguntas y trazan un panorama completo sobre su valor nutricional, propiedades y advertencias. La siguiente información detalla qué aportan los camarones a la dieta, cuáles son sus principales beneficios para el organismo y qué precauciones deben tomarse para consumirlos de forma segura.

Perfil nutricional

La dietista Natalie Crtalic-Lowther, RD, LD, de Cleveland Clinic, explica que 100 gramos de camarones cocidos aportan aproximadamente 99 calorías y 24 gramos de proteína, consolidándolos como una fuente magra y baja en calorías.

Contienen mínimas grasas saturadas (0,056 gramos), 111 miligramos de sodio y cantidades relevantes de micronutrientes: 0,51 miligramos de hierro, 0,0379 miligramos de cobre, 1,64 miligramos de zinc, 237 miligramos de fósforo y 259 miligramos de potasio.

Especialistas de Cleveland Clinic destacan
Especialistas de Cleveland Clinic destacan el bajo contenido calórico y de grasas saturadas en los camarones cocidos (Freepik)

Uno de los aspectos que más inquieta a los consumidores es el contenido de colesterol, que asciende a 189 miligramos por cada 100 gramos. Sin embargo, Crtalic-Lowther señala: “Los estudios han demostrado que no siempre tiene el mayor efecto sobre el colesterol en sangre en la mayoría de la población”. El bajo contenido de grasas saturadas en los camarones es el principal factor por el que su impacto en los niveles de colesterol resulta limitado.

Impacto sobre la salud: sistema cardiovascular, función cerebral e inmunidad

Especialistas de Cleveland Clinic consideran que los camarones actúan favorablemente sobre la salud cardiovascular. Sus ácidos grasos omega-3 colaboran en la reducción de la acumulación de placa en las arterias y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. El fósforo y el potasio contribuyen a regular la presión arterial y favorecen arterias limpias.

A nivel neurológico, los camarones contienen astaxantina, potente antioxidante que protege las neuronas del daño y se estudia por su potencial para prevenir demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Además, aportan vitamina B12, sustancia fundamental para el mantenimiento de la memoria, el equilibrio emocional y la salud ósea.

La alergia a los mariscos
La alergia a los mariscos puede causar reacciones graves, por lo que se recomienda precaución al consumir camarones (Freepik)

El sistema inmunológico también se ve beneficiado por el consumo de camarones debido a la presencia de antioxidantes y compuestos con función antiinflamatoria. El selenio es crucial para la salud tiroidea y el cobre activa las defensas y previene la anemia. Crtalic-Lowther explica que “el cobre ayuda al cuerpo a absorber el hierro”, elemento fundamental para la formación de hemoglobina y el correcto transporte de oxígeno en la sangre.

Si bien los camarones tienen aportes positivos, la misma institución médica advierte ciertos riesgos. Su contenido de purinas representa un problema para quienes padecen gota, ya que el organismo las convierte en ácido úrico, sustancia que puede desencadenar episodios de la enfermedad. “Si tiene gota, tenga cuidado con la cantidad y la frecuencia con la que come camarones”, recomendó Crtalic-Lowther, quien sugiere consultar previamente con un médico.

Además, la alergia a los mariscos, muy frecuente, puede provocar congestión, urticaria, prurito, hinchazón de labios y complicaciones respiratorias. Ante síntomas, se aconseja abstenerse de su consumo para evitar cuadros graves.

Selección, preparación y consumo responsable

Elegir camarones frescos o congelados
Elegir camarones frescos o congelados sin manchas y prepararlos asados ayuda a conservar su valor nutricional (Freepik)

Para incluir camarones en la dieta, los especialistas recomiendan elegir productos frescos o bien congelados que conserven un color traslúcido, libre de manchas oscuras, y un olor suave. Si se compran congelados, es esencial evitar los que presentan quemaduras por frío, ya que esto perjudica su textura y sabor.

En la cocina, Crtalic-Lowther sugiere prepararlos asados o en freidora de aire para conservar su valor nutritivo. Freírlos en aceite incrementa la grasa saturada y las calorías, lo que podría tener un efecto adverso, sobre todo en personas con necesidades dietéticas específicas.

Los expertos de Cleveland Clinic concluyen que los camarones pueden incluirse de forma segura en una dieta saludable, siempre que se ajuste la cantidad y la frecuencia a las condiciones y necesidades individuales.

Temas Relacionados

CamaronesCleveland ClinicNatalie Crtalic-LowtherBeneficios nutricionalesAlergia a los mariscosGotaÁcidos grasos omega-3Newsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

TDAH en la adultez: nuevos enfoques, desafíos cotidianos y claves para fortalecer el bienestar

Especialistas en salud mental subrayan la importancia de adaptar las estrategias diagnósticas y terapéuticas. La importancia de reconocer la variedad de síntomas en adultos, según expertos consultados por National Geographic

TDAH en la adultez: nuevos

Descubren que las bacterias intestinales evolucionan para digerir los almidones de los alimentos ultraprocesados

Un estudio de la UCLA identificó variantes genéticas en microbios intestinales de zonas industrializadas que facilitan la digestión de nuevos compuestos incorporados en la dieta moderna

Descubren que las bacterias intestinales

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn

Un enfoque psicológico adaptado mostró resultados positivos en la vida diaria de pacientes, al abordar el impacto emocional y conductual que acompaña a los síntomas físicos de esta condición crónica

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda

Con un nuevo método logran predecir el riesgo de complicaciones respiratorias en bebés prematuros

Investigadores de la Argentina, el Reino Unido y EE.UU. desarrollaron una técnica que mejora la detección precoz de problemas pulmonares graves. Contaron a Infobae cómo los resultados podrían permitir el acceso más rápido a tratamientos personalizados

Con un nuevo método logran

No es el pollo: la proteína que más favorece el desarrollo muscular

Un nuevo estudio científico revela cuál es el alimento que contribuye en mayor medida al crecimiento muscular, superando incluso a las carnes magras como fuente preferida para deportistas y personas activas

No es el pollo: la
DEPORTES
El presidente de Rosario Central

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

TELESHOW
José María Muscari celebró sus

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

INFOBAE AMÉRICA

El héroe de Sídney, Ahmed

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”