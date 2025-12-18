Por qué sumar camarones a la dieta favorece la salud cardíaca y cerebral

Los camarones aportan proteínas magras y omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico (CIAD)

Crujientes, versátiles y llenos de sabor, los camarones se han ganado un lugar privilegiado en la mesa de millones de personas. Este marisco no solo destaca en exquisitos platillos, sino que también sorprende por su riqueza nutricional y sus beneficios para la salud. ¿Qué hace que los camarones sean una opción tan popular? ¿Existen riesgos que deberían considerarse antes de disfrutarlos?

Especialistas de Cleveland Clinic responden a estas preguntas y trazan un panorama completo sobre su valor nutricional, propiedades y advertencias. La siguiente información detalla qué aportan los camarones a la dieta, cuáles son sus principales beneficios para el organismo y qué precauciones deben tomarse para consumirlos de forma segura.

Perfil nutricional

La dietista Natalie Crtalic-Lowther, RD, LD, de Cleveland Clinic, explica que 100 gramos de camarones cocidos aportan aproximadamente 99 calorías y 24 gramos de proteína, consolidándolos como una fuente magra y baja en calorías.

Contienen mínimas grasas saturadas (0,056 gramos), 111 miligramos de sodio y cantidades relevantes de micronutrientes: 0,51 miligramos de hierro, 0,0379 miligramos de cobre, 1,64 miligramos de zinc, 237 miligramos de fósforo y 259 miligramos de potasio.

Especialistas de Cleveland Clinic destacan el bajo contenido calórico y de grasas saturadas en los camarones cocidos (Freepik)

Uno de los aspectos que más inquieta a los consumidores es el contenido de colesterol, que asciende a 189 miligramos por cada 100 gramos. Sin embargo, Crtalic-Lowther señala: “Los estudios han demostrado que no siempre tiene el mayor efecto sobre el colesterol en sangre en la mayoría de la población”. El bajo contenido de grasas saturadas en los camarones es el principal factor por el que su impacto en los niveles de colesterol resulta limitado.

Impacto sobre la salud: sistema cardiovascular, función cerebral e inmunidad

Especialistas de Cleveland Clinic consideran que los camarones actúan favorablemente sobre la salud cardiovascular. Sus ácidos grasos omega-3 colaboran en la reducción de la acumulación de placa en las arterias y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. El fósforo y el potasio contribuyen a regular la presión arterial y favorecen arterias limpias.

A nivel neurológico, los camarones contienen astaxantina, potente antioxidante que protege las neuronas del daño y se estudia por su potencial para prevenir demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Además, aportan vitamina B12, sustancia fundamental para el mantenimiento de la memoria, el equilibrio emocional y la salud ósea.

La alergia a los mariscos puede causar reacciones graves, por lo que se recomienda precaución al consumir camarones (Freepik)

El sistema inmunológico también se ve beneficiado por el consumo de camarones debido a la presencia de antioxidantes y compuestos con función antiinflamatoria. El selenio es crucial para la salud tiroidea y el cobre activa las defensas y previene la anemia. Crtalic-Lowther explica que “el cobre ayuda al cuerpo a absorber el hierro”, elemento fundamental para la formación de hemoglobina y el correcto transporte de oxígeno en la sangre.

Si bien los camarones tienen aportes positivos, la misma institución médica advierte ciertos riesgos. Su contenido de purinas representa un problema para quienes padecen gota, ya que el organismo las convierte en ácido úrico, sustancia que puede desencadenar episodios de la enfermedad. “Si tiene gota, tenga cuidado con la cantidad y la frecuencia con la que come camarones”, recomendó Crtalic-Lowther, quien sugiere consultar previamente con un médico.

Además, la alergia a los mariscos, muy frecuente, puede provocar congestión, urticaria, prurito, hinchazón de labios y complicaciones respiratorias. Ante síntomas, se aconseja abstenerse de su consumo para evitar cuadros graves.

Selección, preparación y consumo responsable

Elegir camarones frescos o congelados sin manchas y prepararlos asados ayuda a conservar su valor nutricional (Freepik)

Para incluir camarones en la dieta, los especialistas recomiendan elegir productos frescos o bien congelados que conserven un color traslúcido, libre de manchas oscuras, y un olor suave. Si se compran congelados, es esencial evitar los que presentan quemaduras por frío, ya que esto perjudica su textura y sabor.

En la cocina, Crtalic-Lowther sugiere prepararlos asados o en freidora de aire para conservar su valor nutritivo. Freírlos en aceite incrementa la grasa saturada y las calorías, lo que podría tener un efecto adverso, sobre todo en personas con necesidades dietéticas específicas.

Los expertos de Cleveland Clinic concluyen que los camarones pueden incluirse de forma segura en una dieta saludable, siempre que se ajuste la cantidad y la frecuencia a las condiciones y necesidades individuales.