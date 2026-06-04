Salud

Comidas entregadas a domicilio reducen las visitas a urgencias y ahorran dinero

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JUEVES, 4 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Proporcionar comidas a domicilio y médicamente adaptadas a personas con enfermedades crónicas reduce su riesgo de ingresar en un hospital, según un nuevo estudio.

Los pacientes de Medicaid tuvieron menos hospitalizaciones y visitas a urgencias mientras recibían comidas adaptadas a sus condiciones médicas específicas, que incluían diabetes, enfermedades cardíacas y depresión, informaron investigadores el 2 de junio en la revista Nature Medicine.

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Los ahorros posteriores compensaron casi todo el coste del programa de comidas y, de hecho, ahorraron dinero a personas con ciertos problemas crónicos de salud, según los investigadores.

"Nuestros resultados muestran que la comida es realmente medicina, con importantes implicaciones clínicas y políticas para la cobertura de seguros de salud de comidas médicamente adaptadas que afecten enfermedades relacionadas con la dieta y los costes sanitarios", dijo el investigador principal Dr. Dariush Mozaffarian en un comunicado de prensa. Es el director del Instituto Food is Medicine en la Universidad Tufts de Boston.

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Al menos una docena de estados están implementando comidas médicamente adaptadas en proyectos piloto en todo Medicaid, el programa federal y estatal de seguro de salud que atiende a 71 millones de estadounidenses discapacitados o con ingresos cualificados, según los investigadores en notas de fondo.

Para este estudio, los investigadores analizaron datos de un proyecto piloto implementado en 11 sistemas sanitarios de Massachusetts, comparando los resultados de casi 1.900 miembros de Medicaid que recibieron comidas con el mismo número que no las recibieron.

Los participantes recibían 10 comidas por semana - una mezcla de desayunos, almuerzos y cenas - además de algunos tentempiés.

Todas las comidas eran preparadas y entregadas por una organización sin ánimo de lucro con sede en Boston llamada Community Servings, basándose en una consulta inicial con un nutricionista para adaptar la comida a las necesidades médicas de los pacientes.

Los resultados mostraron que quienes recibieron las comidas tuvieron un 31% menos de hospitalizaciones y un 20% menos de visitas a urgencias.

El coste sanitario total por persona para las personas que reciben comidas disminuyó en unos 3.400 dólares, suficiente para compensar el 98% del coste del programa de comidas, según los investigadores.

De hecho, Medicaid ahorró dinero a personas con algunas enfermedades crónicas --enfermedades cardíacas, renales, diabetes, depresión-- incluso teniendo en cuenta el coste de las comidas, según los resultados.

"Estos hallazgos muestran que las comidas médicamente adaptadas pueden ser tanto clínicamente efectivas como económicamente sostenibles dentro de Medicaid", dijo el investigador principal Kurt Hager en el comunicado. Es profesor adjunto de ciencias de la salud poblacional y cuantitativas en la Chan Medical School de la Universidad de Massachusetts en Worcester.

Mozaffarian dijo que es raro encontrar algo que mejore la salud y ahorre dinero.

"Debería ser una decisión obvia extender programas similares a pacientes de otros estados y cubiertos por otros programas de seguro médico, como Medicare y el seguro basado en el empleador", afirmó.

Más información

La Food Is Medicine Coalition tiene más información sobre comidas médicamente adaptadas.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 2 de junio de 2026

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