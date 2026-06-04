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El Ejército libanés inició el despliegue de tropas en una zona fronteriza con Israel tras la renovación del alto el fuego

Beirut busca ampliar el control estatal en el sur del país mediante un plan que prevé áreas bajo autoridad exclusiva de las Fuerzas Armadas Libanesas

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Un soldado libanés junto a vehículos de la FINUL y del Ejército en Qlayaa, cerca de la frontera con Israel, durante una jornada marcada por las tensiones entre las fuerzas israelíes y Hezbollah (REUTERS/Archivo)
Un soldado libanés junto a vehículos de la FINUL y del Ejército en Qlayaa, cerca de la frontera con Israel, durante una jornada marcada por las tensiones entre las fuerzas israelíes y Hezbollah (REUTERS/Archivo)

El Ejército del Líbano inició este jueves el despliegue de efectivos en una zona del sur del país próxima a la frontera con Israel, una medida que busca ampliar la presencia de las fuerzas estatales en territorios afectados por meses de enfrentamientos y que forma parte de los compromisos alcanzados en las recientes negociaciones celebradas en Washington entre ambos países.

Las Fuerzas Armadas libanesas informaron que comenzaron a posicionar unidades en la localidad de Dibín, en la gobernación de Marjayún, después de que las tropas israelíes abandonaran parte del área. La operación se realiza en coordinación con la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y con el mecanismo encargado de supervisar el cumplimiento del alto el fuego.

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Según el comunicado militar, una unidad del Ejército retiró montículos de tierra instalados por las fuerzas israelíes sobre la carretera que conecta Dibín con localidades cercanas. La eliminación de esas barreras permitió restablecer la circulación en una ruta considerada clave para la comunicación entre varias poblaciones del sur libanés.

Las autoridades castrenses explicaron además que el despliegue será progresivo y que se desarrollará en distintas etapas. Paralelamente, equipos especializados fueron enviados a la zona para inspeccionar el terreno y localizar municiones sin explotar u otros artefactos peligrosos que puedan representar una amenaza para la población civil.

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El Ejército pidió a los habitantes mantenerse alejados de las áreas donde se realizan los trabajos y seguir las instrucciones de seguridad hasta que concluyan las tareas de limpieza y reconocimiento.

Oficiales del Ejército libanés patrullan cerca de un campamento improvisado de desplazados en Beirut durante una tregua temporal entre Líbano e Israel (REUTERS/Archivo)
Oficiales del Ejército libanés patrullan cerca de un campamento improvisado de desplazados en Beirut durante una tregua temporal entre Líbano e Israel (REUTERS/Archivo)

La presencia de tropas libanesas en el sur del país constituye uno de los elementos centrales del esquema de seguridad acordado esta semana por Israel y Líbano. En la reunión celebrada en Washington, ambas delegaciones ratificaron el alto el fuego vigente y aprobaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas.

El comunicado conjunto señaló que las partes acordaron avanzar en sectores donde el Estado libanés ejercerá autoridad plena y donde quedarán excluidos los actores armados no estatales.

Washington sostuvo que estas medidas buscan crear las condiciones para un entendimiento más amplio entre los dos países.

Las conversaciones también incluyeron debates sobre mecanismos destinados a reforzar la soberanía de ambos Estados y evitar el resurgimiento de grupos armados fuera de las estructuras oficiales.

Desde marzo, los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah provocaron miles de víctimas y una nueva escalada militar a lo largo de la frontera. Aunque ambas partes acordaron sucesivas extensiones del cese de hostilidades, los bombardeos y operaciones militares continuaron en distintos puntos del territorio libanés.

Hezbollah rechazó el nuevo entendimiento

Mientras el Gobierno libanés avanza en la implementación de los compromisos asumidos en Washington, Hezbollah dejó en claro que no respalda el nuevo esquema acordado entre Beirut, Israel y Estados Unidos.

El secretario general del grupo terrorista, Naim Qassem, calificó las conversaciones como “absurdas, humillantes y vergonzosas” y aseguró que el documento difundido tras las negociaciones responde a una estrategia destinada a imponer condiciones favorables a Israel.

Naim Qassem, secretario general de Hezbollah, rechazó el nuevo entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos (EFE/Archivo)
Naim Qassem, secretario general de Hezbollah, rechazó el nuevo entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos (EFE/Archivo)

“El resultado de las absurdas, humillantes y vergonzosas negociaciones directas (...) es la declaración de Washington”, afirmó.

Qassem también rechazó cualquier acuerdo limitado al sur del Líbano y sostuvo que un cese de hostilidades solo puede ser aceptado si se aplica a todo el territorio nacional.

“Nuestra única preocupación es detener la agresión, un alto el fuego integral y la retirada israelí”, señaló.

El dirigente advirtió además que su organización mantendrá las operaciones contra Israel mientras continúen los ataques.

“No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza”, afirmó.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

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