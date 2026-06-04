El INGUAT celebra el nuevo vuelo de BermudAir entre Boston y Ciudad de Guatemala

Funcionarios del INGUAT y BermudAir celebran el vuelo inaugural de la aerolínea desde Boston a Ciudad de Guatemala en la pista del aeropuerto, con el avión recibiendo el tradicional saludo de arco de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) saludó el anuncio de BermudAir sobre un nuevo servicio aéreo entre Boston (Estados Unidos) y Ciudad de Guatemala, con ruta vía Belice, para la temporada de invierno 2026-2027. Según el organismo, la incorporación de esta conexión apunta a ampliar y fortalecer la conectividad aérea internacional del país.

De acuerdo con INGUAT, el vuelo operará dos veces por semana, los miércoles y sábados, desde el 19 de diciembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027, con escala en Belice. La institución señaló que este movimiento se enmarca en su estrategia para facilitar el acceso desde mercados prioritarios y apoyar el crecimiento del turismo receptivo.

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INGUAT sostuvo que la conexión con Boston refuerza la relación turística con Estados Unidos, al que identificó como uno de los principales mercados emisores para Guatemala. “La conexión Boston fortalece la relación turística con Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores para Guatemala, y amplía las posibilidades de atraer visitantes interesados en experiencias auténticas”, afirmó el instituto.

Un avión de BermudAir sobrevuela la Ciudad de Guatemala al atardecer, celebrando su nuevo servicio entre Boston y la capital guatemalteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según INGUAT, BermudAir es una aerolínea de Bermudas especializada en viajes de ocio premium y conectividad regional, con centro de operaciones en Hamilton, que conecta destinos de Norteamérica y el Caribe. El instituto indicó que seguirá trabajando con instituciones públicas, aerolíneas y el sector privado para consolidar nuevas rutas y ampliar frecuencias.

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La ampliación de la conectividad aérea de Guatemala en 2026 suma rutas a San Francisco y Medellín

TagAirlines reanudó sus vuelos directos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador desde el 4 de mayo de 2026 con 10 frecuencias semanales y tarifas desde USD 299 ida y vuelta, una decisión que refuerza la conectividad aérea en el principal corredor turístico de Centroamérica y responde a una demanda sostenida de movilidad entre Guatemala y El Salvador.

La ruta será operada con aviones ATR 72 con capacidad para 72 pasajeros, dentro del plan de modernización de flota de la compañía. Según Agexport Hoy, estos equipos fueron incorporados con foco en seguridad, sostenibilidad ambiental y eficiencia de combustible.

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Según Agexport Hoy, los vuelos estarán disponibles todos los días, de lunes a domingo, con una distribución de 10 frecuencias semanales que apunta tanto al turismo como a los viajes corporativos. La operación también llega después de una reducción de frecuencias en la ruta directa por cambios en la oferta de otros operadores.

La ruta vuelve con conexiones hacia cinco destinos regionales

Según precisó Toriello a Agexport Hoy, el regreso del enlace entre Guatemala y El Salvador permitirá conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán. La compañía sostiene que esa red amplía las opciones de conexión para pasajeros de negocios y turistas que buscan traslados más ágiles entre capitales y destinos regionales.

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La respuesta directa a la demanda del mercado es concreta: TagAirlines volverá a operar la ruta Guatemala-San Salvador a partir del 4 de mayo de 2026 con 10 frecuencias semanales, sin escalas y con boletos desde USD 299 en viaje redondo. Según Agexport Hoy, la reactivación busca captar nuevos usuarios y estimular los intercambios económicos y turísticos entre ambos países.

La empresa también presenta esta operación como una forma de fortalecer el vínculo económico regional y su estrategia de integración en el área centroamericana. En esa misma lógica, el uso de aeronaves ATR 72, diseñadas para trayectos cortos, apunta a reducir tiempos de traslado entre las dos capitales.

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Guatemala sumará en 2026 nuevas conexiones con San Francisco y Medellín

El regreso de la ruta de TagAirlines se inserta en una expansión más amplia de la conectividad internacional de Guatemala en 2026. Según Agexport Hoy, desde el 1 de junio Avianca inaugurará un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y San Francisco con varias frecuencias semanales.

El mismo medio informó además que Wingo abrirá una nueva ruta entre Ciudad de Guatemala y Medellín con tres frecuencias por semana. Esa conexión facilitará el intercambio turístico y comercial con Colombia.

De acuerdo con Agexport Hoy, la suma de estas rutas directas, junto con la reapertura del enlace entre Guatemala y San Salvador, mejora la integración regional y amplía las alternativas para viajar sin escalas. Esa expansión también posiciona a Guatemala como un nodo de tránsito de pasajeros en América Central y en el resto del continente.

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