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Fiscales alemanes pidieron la cadena perpetua por el ataque en el mercado navideño de 2024

El Ministerio Público sostuvo ante el tribunal que el episodio fue organizado con antelación, dejó seis fallecidos y más de 300 lesionados

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Los fiscales alemanes solicitaron cadena perpetua para Taleb Jawad al-Abdulmohsen por el ataque en el mercado navideño de Magdeburgo de 2024. (REUTERS/Annegret) Hilse
Los fiscales alemanes solicitaron cadena perpetua para Taleb Jawad al-Abdulmohsen por el ataque en el mercado navideño de Magdeburgo de 2024. (REUTERS/Annegret) Hilse

Los fiscales alemanes solicitaron el jueves cadena perpetua para el hombre que confesó el atropello perpetrado en 2024, en el que murieron seis personas en un mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, al este del país.

Exigieron la pena máxima posible para Taleb Jawad al-Abdulmohsen, de origen saudí, y declararon ante el tribunal que el ataque, que también dejó más de 300 heridos, “es incomprensible”.

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“Fue planeado con mucha antelación” y causó un sufrimiento continuo a las víctimas y sus familias que es “simplemente indescriptible”, declaró ante el tribunal el fiscal Matthias Boettcher.

Durante el juicio, que duró varios meses, Abdulmohsen, psiquiatra y activista antiislámico, admitió haber planeado un ataque, pero negó haber atropellado deliberadamente a personas.

Su testimonio ante el tribunal fue a veces incoherente y plagado de extrañas teorías conspirativas y referencias a ideas extremistas de derecha.

Ciudadanos con velas durante la conmemoración del primer aniversario del atropello en el mercado navideño de Magdeburgo, que dejó seis muertos y más de 300 heridos. 20 de diciembre de 2025. (REUTERS/Christian Mang)
Ciudadanos con velas durante la conmemoración del primer aniversario del atropello en el mercado navideño de Magdeburgo, que dejó seis muertos y más de 300 heridos. 20 de diciembre de 2025. (REUTERS/Christian Mang)

“Yo era quien conducía el coche”, declaró Abdulmohsen ante el tribunal al inicio del juicio en noviembre, reconociendo haber estrellado su BMW negro alquilado contra el concurrido mercado navideño el 20 de diciembre de 2024.

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El resto de la declaración inicial de Abdulmohsen consistió principalmente en diatribas incoherentes y sin relación entre sí sobre políticos, la violencia contra las mujeres en Arabia Saudí, temas religiosos y acusaciones de encubrimiento por parte de la policía de Magdeburgo.

El acusado sostuvo que no se dio cuenta de que había atropellado a nadie, una afirmación que otro fiscal, Marco Reinl, calificó de totalmente inverosímil.

Las imágenes de vídeo muestran claramente cómo conducía el SUV de dos toneladas y 340 caballos de potencia a gran velocidad, zigzagueando, mientras “arrollaba a la multitud”, declaró Reinl.

Abdulmohsen fue acusado de seis cargos de asesinato y 338 de intento de asesinato por el ataque con el vehículo.

“Sin remordimiento alguno”

Se esperan los alegatos finales de la defensa y de los representantes de las víctimas en los próximos días.

Aún no se ha fijado la fecha del veredicto.

El ataque en el mercado navideño reabrió en Alemania el debate sobre seguridad e inmigración en plena campaña electoral. (REUTERS/Axel Schmidt)
El ataque en el mercado navideño reabrió en Alemania el debate sobre seguridad e inmigración en plena campaña electoral. (REUTERS/Axel Schmidt)

Según Boettcher, el móvil de Abdulmohsen radicaba en un conflicto con una organización de refugiados con sede en Colonia, contra la que había perdido una demanda civil.

Buscaba “venganza” por la derrota judicial y una serie de denuncias penales infructuosas, y quería “seguir atrayendo la atención pública y mediática”, argumentó el fiscal.

Citó a un experto psiquiátrico que diagnosticó al acusado con un trastorno de personalidad narcisista. Abdulmohsen no mostró “remordimiento, arrepentimiento ni introspección alguna”, declaró Boettcher ante el tribunal.

La masacre conmocionó a Alemania y provocó un acalorado debate nacional sobre la seguridad en torno a los mercados navideños, una querida tradición alemana de la temporada.

También avivó el debate sobre inmigración y seguridad, en un momento en que Alemania se encontraba en plena campaña electoral.

En 2016, un extremista islámico estrelló deliberadamente un camión contra un concurrido mercado navideño en Berlín, matando a 12 personas esa noche e hiriendo a decenas más.

El juicio actual, celebrado en Magdeburgo, requirió la construcción de una gran sala provisional con capacidad para el público y decenas de víctimas.

(AFP)

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